 На территории ОРДО патруль ОБСЕ попал под обстрел, - отчет миссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете организации.



"Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в цель в 10-15 метрах на восток от них. Патруль миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке", - отмечается в сообщении.



При этом добавляется, что инцидент произошел вчера, 2 февраля, в районе Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка).

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До него представители миссии зафиксировали еще несколько обстрелов со стороны боевиков. "Патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольной "ДНР" Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), ориентировочно за 2 км на восток от линии соприкосновения. В период с 13:00 до 13:50 команда миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все за 1-2 км на запад. С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1-2 км к западу", - говорится в отчете ОБСЕ.