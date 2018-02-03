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 На территории ОРДО патруль ОБСЕ попал под обстрел, - отчет миссии

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел на территории Донбасса, подконтрольной боевикам "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете организации.

"Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в цель в 10-15 метрах на восток от них. Патруль миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что инцидент произошел вчера, 2 февраля, в районе Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД

До него представители миссии зафиксировали еще несколько обстрелов со стороны боевиков. "Патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольной "ДНР" Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), ориентировочно за 2 км на восток от линии соприкосновения. В период с 13:00 до 13:50 команда миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все за 1-2 км на запад. С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1-2 км к западу", - говорится в отчете ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3048380
 
 
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Кацапи кацапів обстріляли. Прозрєлі кроти?
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а как они могли это увидеть??? они же СЛЕПЫЕ!!!
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Слепые только там где ОБСЕ требует (лугандон не тер. организация) и там, за что захерщекой боярку наливает...
Вспомним Грузию!
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ну хоть направление определили... теперь можно и по шашлычку
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Да и хрен с ними,с наблюдателями из Донецка. . При борделях была такая же категория, наблюдатели.
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угу, попали они. А то, что почти каждый день гибнут наши ребята - это так, капризы природы...
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Как можно во время обстрела определить откуда летят пули?
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Змінити памперси й продовжувати моніторинг..
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Блин, если так дальше пойдёт то кацапы к Украине прилепят ещё один депрессивный Донецк!
Тот Донецк который в Украине, в те времена назывался Юзовкой ...
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"...увидели, что одна из пуль попала в цель в 10-15 метрах на восток от них." Источник: https://censor.net.ua/n3048380
Интересно, что за цель?
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ОБСЄ обстрілюють провокативно, так само, як на початку війни, щоби звинуватити ВСУ
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Находились на сепарский территории в 1-2км.на восток от линии соприкосновения. Пули летели с запада на восток и попали в цель на восток от наблюдателей. ВСУ надо целиться точнее.
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Куда вы летите пули?
-На восток!
-А откуда?
-С запада,с запада,-уже еле доносившийся ответ,услышали наблюдатели На території ОРДО патруль ОБСЄ потрапив під обстріл, - звіт місії - Цензор.НЕТ 5214
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І це добре: "Даєш більше обстрілів!(Гарних та різних)" Бо задовбало це від Європи - "ми вже втомились від України!" Щоб у цих "стурбованих" нарешті шось в душі "клацнуло", треба щоб в їхні країни хоча б раз на тиждень приходив "груз 200" (Пробач мені, Боже! Але по іншому - ніяк!)
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очумели от водкэ - пьяные ежыки опять будут верещать про дрг и мынезнаемхтострелял
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории ОРДО патруль ОБСЕ попал под обстрел, - отчет миссии
 
 
 
 
 
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