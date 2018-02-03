 Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, комментируя расследование Bellingcat "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады".

В частности, он опубликовал фотографии полковника Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, чей ЗРК "Бук-М1", согласно расследованию, уничтожил рейс МН17.

"Полковник Сергей Борисович Мучкаев. Прямой, спокойный и уверенный в себе взгляд, открытое русское лицо. Слева - в парадной форме на параде 9 мая 2015 года, справа - в обычной обстановке. Человек, гражданин, русский офицер, защитник. Чей-то отец...

Когда-то, принимая Присягу, он громко произнес следующие красивые слова: "Я, Мучкаев Сергей Борисович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество".

Он с честью сдержал данную Родине клятву, достойно исполнив свой воинский долг. Именно он летом 2014 года командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, чей ЗРК "Бук-М1" мужественно уничтожил рейс МН17...", - написал Лукашевич, добавив ссылку на расследование Bellingcat.

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Отметим, что в своем отчете международные эксперты-расследователи указывают, что в ходе своей работы использовали в том числе и материалы Цензор.НЕТ, о чем пишет в своем блоге главред Юрий Бутусов.

"Информация "Цензор.Нет" о российских военных преступниках, в которой были указаны имена и должности военных 53-й зенитно-ракетной бригады и их командира полковника Сергея Мучкаева, полностью подтвердилась после трех лет поисков большой группы международных экспертов. На основе данных из сотен открытых источников в социальных сетях, исследователи "Беллингкэт" убедительно аргументировали причастность указанных нами российских военных к тягчайшему преступлению. Как сообщили нам источники, близкие к расследованию, в январе 2018-го материалы "Беллингкэт" приобщены к делу в полном объеме следователями, прошли верификацию, и придет время, мы еще об этом услышим на суде", - написал он.

Отметим, что в отчете "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады" представлено подробное исследование 53-й зенитно-ракетной бригады, ее организационной структуры и места в иерархии российской армии, а также военной техники, находившейся в июньской и июльской колоннах. В настоящем отчете также представлены результаты подробного изучения солдат и офицеров 53-й зенитно- ракетной бригады, имеющих отношение к упомянутым колоннам и/или другим действиям вооруженных сил летом 2014 года.

Во введении к данному отчету упоминается информация Цензор.НЕТ, что командиром 53-й зенитно-ракетной бригады в 2014 году был Сергей Борисович Мучкаев.

"В 2014 году команда Bellingcat также обнаружила Мучкаева и упомянула его в нашем первом подробном отчете "Происхождение „Бука“ сепаратистов". В этом отчете были представлены две фотографии свидетельств курсантов (студентов технического университета). Эти свидетельства подписали "С. Мучкаев" и "А. Сагула". Мучкаев указан на свидетельствах как командир в/ч 32406 — 53-й зенитно-ракетной бригады. Эти свидетельства были подписаны не позднее 25 июля 2014 года, поскольку именно в этот день оба курсанта выложили их в ВК. В Разделе IV поясняется значение этих свидетельств и описывается деятельность курсантов на базе 53-й бригады", - говорится в тексте расследования.

В выводах отмечается, что Цензор.НЕТ и Bellingcat установили, что в 2014 году 53-й бригадой командовал Сергей Борисович Мучкаев. Поскольку он был старшим офицером 53-й бригады, скорее всего, именно он принял решение заменить самоходную огневую установку "Бук" 2-го дивизиона под номером 222 на СОУ 3-го дивизиона под номером 3х2 и отправить ее в Ростовскую область (откуда она впоследствии была переправлена в Украину). Если экипаж "Бука" состоял из российских солдат и офицеров, ответственность за выбор и перевозку "Бука 3х2" несет именно Мучкаев. Он и Дмитрий Т. наверняка отвечали за подбор экипажа "Бука 3х2"", - говорится в выводах расследования.

Также в расследовании, среди прочих, упоминаются эксклюзивные материалы Цензор.НЕТ о переправке "Бука" из России на Донбасс, в которых упоминаются имена командиров: Алексея Золотова, Cергея Мучкаев, Артема Агибалова и Романа Горлатых.



"Материалы "Цензор.Нет" стали одной из важных улик в расследовании гибели малайзийского лайнера МН-17 в июле 2014-го. Прочитайте - это расследование "Беллингкэт" войдет не только в приговор - но и во все энциклопедии по истории Украины, России и войны, - написал в своем блоге Бутусов

С полным текстом расследования "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады", в котором использованы в том числе и материалы Цензор.НЕТ, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

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Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.