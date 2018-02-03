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 Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование

Международные эксперты-расследователи Bellingcat доказали причастность полковника российской армии Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, к уничтожению рейса МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, комментируя расследование Bellingcat "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады".

В частности, он опубликовал фотографии полковника Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, чей ЗРК "Бук-М1", согласно расследованию, уничтожил рейс МН17. 

Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование 01

"Полковник Сергей Борисович Мучкаев. Прямой, спокойный и уверенный в себе взгляд, открытое русское лицо. Слева - в парадной форме на параде 9 мая 2015 года, справа - в обычной обстановке. Человек, гражданин, русский офицер, защитник. Чей-то отец...

Когда-то, принимая Присягу, он громко произнес следующие красивые слова: "Я, Мучкаев Сергей Борисович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество".

Он с честью сдержал данную Родине клятву, достойно исполнив свой воинский долг. Именно он летом 2014 года командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, чей ЗРК "Бук-М1" мужественно уничтожил рейс МН17...", - написал Лукашевич, добавив ссылку на расследование Bellingcat.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команду на выход из двух международных коридоров Боингу МН 17 давал диспетчер из Ростова, - российский эксперт Лукашевич. ФОТО

Отметим, что в своем отчете международные эксперты-расследователи указывают, что в ходе своей работы использовали в том числе и материалы Цензор.НЕТ, о чем пишет в своем блоге главред Юрий Бутусов.

"Информация "Цензор.Нет" о российских военных преступниках, в которой были указаны имена и должности военных 53-й зенитно-ракетной бригады и их командира полковника Сергея Мучкаева, полностью подтвердилась после трех лет поисков большой группы международных экспертов. На основе данных из сотен открытых источников в социальных сетях, исследователи "Беллингкэт" убедительно аргументировали причастность указанных нами российских военных к тягчайшему преступлению. Как сообщили нам источники, близкие к расследованию, в январе 2018-го материалы "Беллингкэт" приобщены к делу в полном объеме следователями, прошли верификацию, и придет время, мы еще об этом услышим на суде", - написал он.

Отметим, что в отчете "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады" представлено подробное исследование 53-й зенитно-ракетной бригады, ее организационной структуры и места в иерархии российской армии, а также военной техники, находившейся в июньской и июльской колоннах. В настоящем отчете также представлены результаты подробного изучения солдат и офицеров 53-й зенитно- ракетной бригады, имеющих отношение к упомянутым колоннам и/или другим действиям вооруженных сил летом 2014 года. 

Во введении к данному отчету упоминается информация Цензор.НЕТ, что командиром 53-й зенитно-ракетной бригады в 2014 году был Сергей Борисович Мучкаев.

"В 2014 году команда Bellingcat также обнаружила Мучкаева и упомянула его в нашем первом подробном отчете "Происхождение „Бука“ сепаратистов". В этом отчете были представлены две фотографии свидетельств курсантов (студентов технического университета). Эти свидетельства подписали "С. Мучкаев" и "А. Сагула". Мучкаев указан на свидетельствах как командир в/ч 32406 — 53-й зенитно-ракетной бригады. Эти свидетельства были подписаны не позднее 25 июля 2014 года, поскольку именно в этот день оба курсанта выложили их в ВК. В Разделе IV поясняется значение этих свидетельств и описывается деятельность курсантов на базе 53-й бригады", - говорится в тексте расследования.

В выводах отмечается, что Цензор.НЕТ и Bellingcat установили, что в 2014 году 53-й бригадой командовал Сергей Борисович Мучкаев. Поскольку он был старшим офицером 53-й бригады, скорее всего, именно он принял решение заменить самоходную огневую установку "Бук" 2-го дивизиона под номером 222 на СОУ 3-го дивизиона под номером 3х2 и отправить ее в Ростовскую область (откуда она впоследствии была переправлена в Украину). Если экипаж "Бука" состоял из российских солдат и офицеров, ответственность за выбор и перевозку "Бука 3х2" несет именно Мучкаев. Он и Дмитрий Т. наверняка отвечали за подбор экипажа "Бука 3х2"", - говорится в выводах расследования.

Также в расследовании, среди прочих, упоминаются эксклюзивные материалы Цензор.НЕТ о переправке "Бука" из России на Донбасс, в которых упоминаются имена командиров: Алексея Золотова, Cергея Мучкаев, Артема Агибалова и Романа Горлатых.

"Материалы "Цензор.Нет" стали одной из важных улик в расследовании гибели малайзийского лайнера МН-17 в июле 2014-го. Прочитайте - это расследование "Беллингкэт" войдет не только в приговор - но и во все энциклопедии по истории Украины, России и войны, - написал в своем блоге Бутусов

С полным текстом расследования "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады", в котором использованы в том числе и материалы Цензор.НЕТ, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Читайте также: Фамилии подозреваемых в крушении малайзийского "Боинга" будут обнародоваться по мере объявления подозрений, - Енин

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3048378
 
 
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Все тугіше й тугіше затягується мотузка на шиї нікчемного карлика..
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Наоборот- пытаются выгородить, сваливая вину на полковника и его подчиненных. Выходит так, что именно он по своей воле отдал приказ на отправку Бука в Украину.Это же бред. Естественно он выполнил распоряжение своего старшего начальника, а тот своего и т.д. Но цепочка то оканчивается на путине.А об этом никто сейчас не пишет и не говорит.
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будут выжидать, пока на расее власть не поменяется. И пока хуйло будет на троне, голландия будет сидеть тихо и "продолжать расследование"
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к тому времени все свидетели отравятся печеньками...
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нет, не наоборот, не уводи в сторону. Как сказали классики - "сядут усе". все будут отмечены в той мере, в какой принимали участие Полковник совсем не посторонний в этом деле.
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Читаем инфо на ЦН. Там о путине ни слова. Все замыкается на этом полковнике.Bellingcat ни чего не говорит о путине.Из текста , что наведен на ЦН даже намека нет на "сядут усе" , в первую очередь на кремлевского карлика.Наоборот , из текста Bellingcat четко прослеживается - полковник виноват один во всем, он "заказчик".
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ніхто нікого не вигороджує, просто називаються всі виконавці наказу, а наказ був з кремля ...розслідування ще не закінчене і напишуть про всю ланцюжку
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"...про всю ланцюжку"

Про весь ЛАНЦЮЖОК
Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 335
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Уже который год затягивается. Да что-то результатов не видно. Вроде затягивается, а оно продолжает убивать людей на Донбассе и в Сирии.
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эуропейцы то такие люди,моя хата з краю,головне бизнес не потерять
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интересно, сколько еще лет голландцы будут тянуть, чтобы "не провоцировать"
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а какие у них есть варианты ????Бить себя в грудь и кричать КАРАУЛ ???Там не глупее тебя живут люди и имеют международный опыт не малый.Сами разберутся когда,чего и кому.
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у них на 14-й год было 40% экономики завязано на парашку. щас может и больше. барыги-с
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читал, что когда Наполеон на Голландию наступал, голландские купцы снабжали его армию. Ибо платил хорошо... Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 579
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какое то не здоровое лицо у этого петуха Мучкаева. У меня есть все основания полагать,что он скоропостижно отправиться пить смолу в ближайшее время.
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Ответственность за этот сбитый боинг прежде всего несет Путин. Давайте говорить правду.
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"Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн з" где ты здесь увидел ,что Тупина обошли? Кто здесь говорит не правду???Источник: https://censor.net.ua/n3048378
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Защищаешь своего Путина кацапское отродье?
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Путина в Украине защищают только ряженные кацапа, вроде тебя!
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Скорее всего-да.Была версия,что хотели сбить россияне российский самолет.И все.У Путина были бы руки развязаны.Вперед в Украину-они наши самолеты гражданские сбивают.И почти как всегда произошел облом.Подумай сам.Нафига России сбивать иностранный Боинг?Думаю была спецоперация,если БУК специально тащили в Украину.Дать команду Шойгу мог только Путин.И,естественно,все пошло по инстанции.Мучкаев не мог послать Бук в Украину без приказа Шойгу.Так что будем ждать,когда истина вылезет наружу.
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истина не "вылезет" - зачистят необходимые "звенья"...
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Ну не сажать же их в голландскую тюрьму. Хотя, при определенной фантазии и на том курорте им можно придумать, как жизнь изрядно подпортить. Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 6786
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За все отвечает Путин как главнокомандующий. А затем уж исполнители преступного приказа.
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Что интересно, немецкие офицеры и генералы времен Второй Мировой, после вынесения им смертного приговора тоже визжали что они лишь выполняли ,,свой долг и верность присяге'' и лишь только выполняли чужие приказы....Прийдет час расплаты, и этот ,,герой'' тоже будет мычать тоже самое.....
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Если этот черт еще живой, то сдается мне, жить ему не долго и что-то с ним должно случиться. Ну например ДТП какое-то или бытовуха с поножовщиной.
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да у них как правило "сердце слабое" у всех.
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«Стрелял, но не «Бук», «Бук»,
но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно»,
«Другим можно, а нам нельзя».
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Всім добре відомо що "Бук" було конфісковано в укропському воєнторзі повсталими шахтарями та трактористами малоросіі
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Летчик Волошин может быть свободен.Убийцу Боинга нашли
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По поводу американского санкционного списка: это объявление войны на уничтожение03.02.2018Главная, Санкции против РФМетки: Санкции против РФ

Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мукчаева к уничтожению рейса МН17, - расследование - Цензор.НЕТ 4169Главная причина, вызвавшее список, влияние России на американские выборы и вообще на внутреннюю политику Запада. Огромные деньги, которые находятся на Западе, имеющие русское происхождение, стали токсичными и опасными для западной экономики и западной политической системы.
Задача списка - нейтрализовать их влияние. Точно также как деньги наркокартелей не могут легально влиять на принятие решения на Западе и на западную экономику. Точно также - эта задача, которая ставится, - должна быть включена и в российские деньги. Причём любые российские деньги. Не имеет значения, заработаны они на торговле нефтью, на авиаперевозках или на торговле пшеницы. Все они отныне так же токсичные. Этим объясняется включение в список бизнесменов типа Галицкого или Каменщика, которые вроде бы не связаны напрямую с Путиным. Куда бы не вкладывали свои деньги наркобароны - они не будут допущены на легальный западный рынок. Тоже самое должно быть с российскими деньгами.
Второй примечательный момент этого списка: включения в него министра иностранных дел Лаврова. Обычно дипломатов в подобного рода списки не включают. Так было, например, даже с Венесуэлой.
Поскольку дипломаты, по определению это мост, через который идут контакты даже с противниками. Включение Лаврова - объявление войны на уничтожение. Жирная чёрная метка всей российской системе: она должна быть полностью демонтирована.
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Прийде час , і кацапня буде жалібно скавчати :" А нас то за что?" , випрошуючи у "проклятих пєндосов" партію курячих стегенець..
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Бабы взвоют, яростно и звонко
Осознав, но не признав вину,
И над трупом русского подонка.
Усмехнувшись, я ширинку расстегну...
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Задолбали уже этим биллингкетом) Хоть почитайте что это за Ыксперды и сколько их)) Это вообще то один человек Элиот Хиггинс, бывший журналист.

Метод работы Хиггинса заключается в мониторинге каналов Youtube (более 400 каналов ежедневно) и последующем отслеживании видов вооружений, появляющихся в том или ином месте.
Занавес)) Крутой Ыксперд)) Стоит ли говорить что выводы этого "эксперта" никакой суд не примет. Но пипл хавает его туфту и ладно) Домохозяйки и школьники пускают слезу читая его "расследования")))
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Сам придумал,или куратор в методичке написал?
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Хватит украинцам позитив портить.
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Поляки проглотили теперь голландцы ... весь мир молчит Уродливое ботоксное плешивое х...йло продолжает свои страшные безумства
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Никто не молчит-удавка затягивается медленно,не неотвратимо.Доказательства собираются серьезно,чтобы нельзя было отмазаться.Не могут международные суды базироваться на балабольстве
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Гнида кацапская,опозорил украинскую фамилию на долгие десятилетия.Оно не сдохло еще?
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Мучкаев, мардовское - шнырь, нышпорка. Типишный мардовский людоед. Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 569
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Команди части не отдавал Приказ на уничтожение цели- пассажирского борта. Он, согласно распоряжение вышестоящего начальства откомандировал боевой расчёт в район развертывания. Его вина лишь в том, что его подчиненный оказался полным дебилом.
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Отдал приказ пересечь государственную границу Украины.
В этом его вина. Неоспоримая.
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Кто отдал приказ на захват и сопровождение цели? С самой установки шмальнуть и попасть в Боинг без сопровождения (подсветка), как-то сложновато. Кто дал конкретную команду оператору ЗРК БУК на пуск ракеты?Или как в анекдоте- кто бросил ботинок на пульт?
Понятно, что лоханулись мордорцы, но их вина от этого еще больше.
А полкана этого стрелочником сделают и гутен абен майне либен!
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Интересно, как именно он защищал Конституцию РФ, когда сбивал Боинг?
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пора полкану становиться на лыжи или братья кацапездалы макинтош оденут
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"Прямой, спокойный и уверенный в себе взгляд, открытое русское лицо"
Лично я ничего кроме тупого взгляда беспринципного отморозка, какой часто у урок и торчков со стажем бывает, в поросячьих глазках и обрюзгшего, опухшего от регулярных заливаний за воротник мокшано-бурятского рыла, ничего разглядеть не смог...
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Якби в найближчий час ця паскуда грибочками не отруїлась...
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Он еще жив или с ним случится несчастный случай Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 7197
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Цензор на сегодня - самое авторитетное печатное издание в Украине.
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Интересно жив еще полкан или может уже лапти склеил от сердечной недостаточности ?У кацапов вообще в последнее время вирус такой ,от этой недостаточности молодые здоровые офицеры мрут как мухи , экология видимо сказывается .
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Де ліфт? Я питаю, де ліфт для цього мучкаєва?
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Мучкаев, если офицер,должен застрелиться, или ему помогут чекисты.
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Міжгалактичні есперти-розслідувателі за допомогою гугла
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Интересно, пишущие здесь сам доклад читали? Там 120 страниц, в основном изучение 53-й Курской зенитно-ракетной бригады. Основание: их перебросили в Миллерово. а остальное - возможно, предположительно, вероятно. Среди прочего, Bellingcat, предполагают, что сбил "Бук" под номером 332. Вот на Цензоре, этот "Бук", в марте 14, фигурирует в новости как охраняющий небо под Донецком. Да и вот Мукачев, это уже третий чел, которого Bellingcat обвиняют во введении "Бука" в Украину.
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Никогда не понимал выражения = " открытое русское лицо " Если есть открытое русское лицо , значит есть закрытое не русское лицо Bellingcat підтвердив інформацію Цензор.НЕТ про причетність полковника Мучкаєва до знищення рейсу МН17, - розслідування - Цензор.НЕТ 8095 .
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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А что ещё нужно купить у тебя долбоёба тем кто тебе верит что бы ума было больше?
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Это не мешает ему оставаться убийцей и куском дерьма...
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Цензор давай новость! В Сирии зашкварили кацапский СУ25 пилота расстреляли на земле
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Уверен,что уже днями родня расскажет,как он случайно выпал в окно с десятого этажа, и при том три раза подряд.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныBellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование
 
 
 
 
 
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