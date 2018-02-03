 Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне

Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США о передаче (Украине – Ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", - отметил глава украинского оборонного ведомства.
Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.
"Решение (Соединенных Штатов – Ред.) было своевременным и правильным, и передача (оружия – Ред.) будет осуществлена своевременно и очень продуманно", - подытожил украинский министр.
Как сообщалось ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак в пятницу начал свой визит в Соединенные Штаты.
Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.
28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.
Все бегают побираются.
...Доярка в отставку не хочет, перевыборов не хочет, братва партийная уже второй мульярд транжирит на базары про коалицию...
...щас опять упёрлись в офуенно главный вопрос: сколько членов семьи беженцев, можно впускать в Германию, для воссоединения с родственниками? -- радикалы и демократы допускают не более 1000 в месяц... ...зелёные и социалисты -- всех поголовно.
...по ходу -- забастовали металлисты и автостроители... -- работодатели подали на них в суд...
А в реале, работать некому -- безработица ок. 3% -- то капэць! ...то есть -- капут...
Надыбал старшОго: Где мой наркоз? -- спрашиваю...
-- Та работников же не хватает -- всего 2 человека на весь маркт! Вчера ещё всё привезли -- расставить некому... -- запара!
...сказал, что на сегодня отложит мне в коробку товар -- в обед заберу из-под прилавка...
...ностальгия, чёй-то, у меня включилась...*)