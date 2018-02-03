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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2847) Пентагон (452) США (13213) Полторак (899) Мэттис Джеймс (52) Javelin (9)

 Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне

Министр обороны Украины генерал Армии Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украину, достиг "полного понимания" главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.

Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: В Украине побывала комиссия США, которая оценивала возможные локации для Javelin, - LIGA.net

"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США о передаче (Украине – Ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер

"Решение (Соединенных Штатов – Ред.) было своевременным и правильным, и передача (оружия – Ред.) будет осуществлена своевременно и очень продуманно", - подытожил украинский министр.

Как сообщалось ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак в пятницу начал свой визит в Соединенные Штаты.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.

28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.

Источник: https://censor.net.ua/n3048353
 
 
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Де побачили "своєчасно"? Зброю повинні були надати у 2014 році.
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а не могут они пустить джавелины своим ходом прямо на танки раши? к чему лишние посредники и риски? если что типа ну вылетели их шахт заброшенных.. Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне - Цензор.НЕТ 3396
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не слушай, это уже бред.повторяться нельзя. это плохой тон. а, если он ничем не подкреплен то - цэ нэвдаха. Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне - Цензор.НЕТ 5947
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хуйлу есть над чем призадуматься. там санкции вот вот усилят, а здесь очень опасное оружие дают. и дома надо держать всю братию сытой и пьяной,вот шпагат так шпагат. американцы одной рукой легонечко в зад хуйла подталкивают вводя более жесткие санкции и говоря ему, - ну теперь ты ответь. он думает: - ,,да, все одно меня зажимают со всех сторон, - пойду ка я ваБанк,,. но не тут то было, - там впереди американцы легонечко второй рукой высокоточное оружие украинцам дают и неизвестно, что уже дали?! вот задача сидя на шпагате хоть решишь хоть нет, - все одно уже без разорванного паха и оторванной мошонки ты не встанешь... вата привет. шо доигралась бестолочь?все вЯличия тебе было мало, - ну теперь ножки Буша ожидай.и только в порядке очереди. Р.С и хула в тюрягу сажай, может и простим после сатисфакции.
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Ты нормальный?
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Він шукає "нормальньіх" Але як ненормальному знайти нормального?
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Чтобы не говорить куйню, надо знать значение слова олигарх - так вот их в рашке нет и это проблема. Был один, который хотел подмять власть под себя по имени Ходорковский, так того в тюрьму засадили,а корпорацию национализировали. Так после этого желающих последовать его примеру больше нет, потому что на всех них есть уголовное дело и все они сидят на крючке и единственная гарантия их безопасности и благополучия, так это сохранение нынешней власти.
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ты где вычитал у меня в посте слово - ОЛИГАРХ? там у вас за поребриком всходит новая беда - Грудинин. так вот он скоро пояснит всей вате значение этого слова.не скучай, привет Вольдемару, передай ему, что он хуйло немыслимое и шоб поскорее оно подохло на радость людям. пусть травится, так как когда за ним придут.. две молодых березы возрадуются. Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне - Цензор.НЕТ 2785
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НАТО это вам подарок за крымнаш,крысы плешивые Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне - Цензор.НЕТ 8809
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Да уже за четыре года Стугн и Корсаров наштамповали бы тысячи.
Все бегают побираются.
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Побирался товаристч Сралин 4 года выпрашывая Тушонку и пуговицы для гимнастёрок у Рузвельта...,не говоря о Сткдэбекерах и танках с самолетами...,но маршал Жюков это опроверг в своей книге "Воспоминания и размышления",заявив на странице 202 : нам для паБЕДЫ над Германией не хватило 35 000 танков.... Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне - Цензор.НЕТ 501
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Не в тему. вопрос у меня возник и интересно ваше мнение, - если вдруг от президента отвернутся соратники и решат его насильно снять с поста, что ему остается делать, если на то пошло? призовет ли он своих сторонников выйдя на майдан? соберет ли он Вече объединив тем самым народ? что ему остается делать, ну не бежать же и в самом деле за ближайший кордон?
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он и на последнем майдане в тени был а после реформ офшоры мальдивы обогащение на войне на тле обнищания народа и прочие геройства его ближайшего окружения и партнёров никакое вече его не поддержит.....
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да ......... подбрасывают дрова в огонь чтобы дольше пылало ..... война продолжается, жертвы растут ..... видимо это выгодно и русским и американцам....... а могли бы по приглашению украинского правительства на законных основаниях ввести войска нато или сша и буквально за недельку очистить захваченную агрессором территорию ..и потерь меньше и война прекратилась бы......
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Невольно напрашивается вопрос - с чего это войскам НАТО или США гибнуть на чужой стороне, а может и того хуже развязывать третью мировую войну?
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Все воюют, а в Бундесе, жирные коты, 5 месяц министерские порфели деребанят -- Правительства нет!
...Доярка в отставку не хочет, перевыборов не хочет, братва партийная уже второй мульярд транжирит на базары про коалицию...
...щас опять упёрлись в офуенно главный вопрос: сколько членов семьи беженцев, можно впускать в Германию, для воссоединения с родственниками? -- радикалы и демократы допускают не более 1000 в месяц... ...зелёные и социалисты -- всех поголовно.
...по ходу -- забастовали металлисты и автостроители... -- работодатели подали на них в суд...
А в реале, работать некому -- безработица ок. 3% -- то капэць! ...то есть -- капут...
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...в магазин вчера зашёл -- себе вискарика и подружке шампусика взять на выходные -- на прилавке пусто!
Надыбал старшОго: Где мой наркоз? -- спрашиваю...
-- Та работников же не хватает -- всего 2 человека на весь маркт! Вчера ещё всё привезли -- расставить некому... -- запара!
...сказал, что на сегодня отложит мне в коробку товар -- в обед заберу из-под прилавка...
...ностальгия, чёй-то, у меня включилась...*)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПередача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне
 
 
 
 
 
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