 Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне

Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США о передаче (Украине – Ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", - отметил глава украинского оборонного ведомства.



Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

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"Решение (Соединенных Штатов – Ред.) было своевременным и правильным, и передача (оружия – Ред.) будет осуществлена своевременно и очень продуманно", - подытожил украинский министр.



Как сообщалось ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак в пятницу начал свой визит в Соединенные Штаты.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.

28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.