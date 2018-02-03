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 "Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства

В Минске суд признал трех авторов российского сайта Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Осудили преподавателя университета информатики из Минска Юрия Павловца, бывшего школьного сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина и редактора журнала "Новая экономика" из Минска Сергея Шиптенко. Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.

Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.

Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.

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Эти выводы подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую проводили два филолога и психолог Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии.

Авторы в своих материалах высказывали, в частности, пророссийские взгляды и продвигали идею более близкой интеграции между Россией и Белоруссией.

Regnum – российское негосударственное агентство, которое освещает события в России в бывших советских республиках.

Источник: https://censor.net.ua/n3048352
 
 
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Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3048352
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Ну чего нет? Вот мне интересно почему у нас таких не садят?
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Ці питання не до мене. Я за судову гілку влади та виконання їх рішень не маю жодного стосунку.
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Так и этих не посадили. Хорошо хоть осудили и признали виновными.
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Жаль, что дальше сидеть не будут. Но хорошо, что есть приговор. Их отсидка в СИЗО и приговор ясный сигнал русскому миру.
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а у нас таких не трогают. один Гужва попал по глупости и все. а допустим кацуба настоящая гнида, родня вшивому бузине,- гуляет и портит атмосферу своим черным смрадом идущим из красно - кровавого рта, а точнее свино - собачьей пасти. всех ,,певцов,, пьяно - бездушной ментальности надо лишать гражданства и давать статус раба.. до полного их выздоровления от мокшанского зла. если, - нет, то Бог им судья и могила для полного выздоровления.
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бацько ещё тот эквилибрист в политике но
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бацька* ( то на украинский лад
кстати Лукашенко по деду украинец, вроде
а там хрен его знает, какая разница
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Если разобрать фамилию то Лукаш, Лука, по корням, Лукашенко могли получить деды при козаках в Европе раньше сформировали фамилии чем в Азии, Украина как свободные люди брали фамилии родовых семей или по новой профессии Христианство еще отразилось но у нас лично утвердительные фамилии ,,,, рашисткие фамилии вопросительные, типо Ты чей холоп ... рабство там отменили аж 1861 году это своего народа типо )))) В википедии кстате написано что в Украине внимание всем !!!!!Восстановление крепостного права на Левобережной Украине. 1783 год .... понимаете как пишут гады .... не порабощение ,,, а восстановление .... ЖЕСТЬ "Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства - Цензор.НЕТ 7474
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а ну их нх с их википедией, что википедрия россияне так часто переписывали историю себе чорти что приписывая что потеряли чувство реальности и вконец запутались
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Лука - євангеліст, супутник св. апостола Павла в його апостольських подорожах, автор третього Євангелія та Діянь святих апостолів. Лука походив із Антіохії в Сирії та ймовірно був лікарем Кол. 4:14). Вікіпедія
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства
 
 
 
 
 
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