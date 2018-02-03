 "Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Осудили преподавателя университета информатики из Минска Юрия Павловца, бывшего школьного сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина и редактора журнала "Новая экономика" из Минска Сергея Шиптенко. Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.



Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.



Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.

Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.

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Эти выводы подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую проводили два филолога и психолог Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии.



Авторы в своих материалах высказывали, в частности, пророссийские взгляды и продвигали идею более близкой интеграции между Россией и Белоруссией.



Regnum – российское негосударственное агентство, которое освещает события в России в бывших советских республиках.