 На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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По словам Прокопчука, 27 января в Судаке российская полиция и службы безопасности сорвали заседание "Крымской солидарности" – мирное собрание семей политзаключенных, адвокатов и правозащитников.

"Прибегая к практике советского тоталитарного режима, российские власти изобретают несостоятельные предлоги для запугивания членов семей политических заключенных и не позволяют адвокатам выполнять свои обязанности", – сказал он.

Украинская делегация осудила репрессии, проводимые Россией в Крыму, и призвала эту страну уважать права человека и международное гуманитарное право, а также разрешить международное присутствие и постоянный мониторинг прав человека, в том числе ОБСЕ и ее автономным учреждениям.

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Также Россию призвали освободить крымских политузников, всех граждан Украины, которые были задержаны по сфабрикованным обвинениям, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко и других.

"Мы вновь призываем Россию отменить незаконную оккупацию Крыма и Севастополя и прекратить ее агрессию против Украины, в том числе путем вывода своих вооруженных формирований с территории Украины и полного выполнения своих обязательств по минским соглашениям", – отметил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.