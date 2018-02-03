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 Политика Украины
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 На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД

Российские власти продолжают преследовать и угнетать людей в аннексированном Крыму, заставляя замолчать любые несогласные голоса, в частности, путем необоснованных обысков в домах проукраинских гражданских активистов, крымских татар, адвокатов и независимых журналистов.

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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По словам Прокопчука, 27 января в Судаке российская полиция и службы безопасности сорвали заседание "Крымской солидарности" – мирное собрание семей политзаключенных, адвокатов и правозащитников.

"Прибегая к практике советского тоталитарного режима, российские власти изобретают несостоятельные предлоги для запугивания членов семей политических заключенных и не позволяют адвокатам выполнять свои обязанности", – сказал он.

Украинская делегация осудила репрессии, проводимые Россией в Крыму, и призвала эту страну уважать права человека и международное гуманитарное право, а также разрешить международное присутствие и постоянный мониторинг прав человека, в том числе ОБСЕ и ее автономным учреждениям.

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Также Россию призвали освободить крымских политузников, всех граждан Украины, которые были задержаны по сфабрикованным обвинениям, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко и других.

"Мы вновь призываем Россию отменить незаконную оккупацию Крыма и Севастополя и прекратить ее агрессию против Украины, в том числе путем вывода своих вооруженных формирований с территории Украины и полного выполнения своих обязательств по минским соглашениям", – отметил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3048350
 
 
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Вот такая себе гражданская война в Украине:

На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 9352
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На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - вовків закликають не вбивати?
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Это что за снимок? Львов радостно приветствует освободителей? Севастополь их встретил по-другому.
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Знаешь в чем прикол с ватой? Они все прекрасно понимают и прикидываются дурачками, подмучивают ситуацию, трактуя примеры и факты в удобном виде и понимании...
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Молотов - Риббентроп,Кремль _ Берлин,братья НАВЕКИ с 1917 года...
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О да, это поможет... прекратить рашистские репрессии в Крыму, ага...
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все пытаются приручить саранчу? каждое увещевание и попытку цивилизованно договориться этот поганый сброд воспринимает как слабость. и понимает один разговор - сапогом в табло. тогда вас, господа из ОБСЕ, кацапы может будут и слушать, если будут трезвые.
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А зачем призывать? Пусть вкушают все прелести совка, это их выбор
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД
 
 
 
 
 
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