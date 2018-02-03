 Россия активно разрабатывает типы вооружений в нарушении международных договоров, - ядерная доктрина США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели", - отмечается в документе.
"Все это также включает в себя производство, обладание и испытание крылатых ракет наземного базирования - в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - говорится в доктрине.
В ноябре 2017 года стало известно, что США и Россия планируют в ближайшее время провести заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД.
В декабре Госдепартамент США выпустил развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия соглашения. Как подчеркнуло дипломатическое ведомство, системы противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве мишеней во время испытаний и ударные беспилотники, стоящие на вооружении ВС США, не нарушают "ни один из пунктов" соглашения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о РСМД находится под угрозой из-за действий России, - Госдеп США
С обвинениями в адрес российской стороны Вашингтон выступил в 2014 году. Договор РСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, обязывает страны в течении трех лет ликвидировать все ракетные системы средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) и отказаться от разработки таких ракет.
По данным американской стороны, в нарушение условий договора, Москва в 2008-2011 годах проводила испытания новой крылатой ракеты 9М729 дальностью более 500 км.
Реформування Ради Безпеки ООН давно назріло і вимагає, перш за все, зміни процедури застосування права вето. На цьому наголошується в заяві делегації України на міжурядових переговорах щодо реформування ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. "Під час переговорів особливу увагу слід приділити таким питанням, як право вето та робочі методи Ради Безпеки", - підкреслили в українській місії під час засідання в Нью-Йорку. При цьому, наголошується, що під час членства в РБ ООН протягом останніх двох років Україна, як і всі члени Ради, стали свідками наявності "інституційних недоліків" Радбезу. "Як країна, що зазнала нападу з боку свого сусіда, ми також відчуваємо безпосередні наслідки внутрішніх недоліків Ради", - наголосив представник України. Отже, право вето означає, "що лише одна делегація може зробити Раду повністю паралізованою у ситуаціях, коли дії Радбезу є надзвичайно необхідними". Як підкреслили в українській делегації, останніми роками існує надто багато випадків таких зловживань правом вето. Крім того, українська сторона звернула увагу на інші виклики, що стоять перед реформою Радбезу. Один з них - це безрезультатні заяви й пропозиції та переговори заради переговорів. "Проста істина полягає в тому, що при подібному ставленні ми ніколи не підійдемо навіть до переговорів щодо тексту, тому що завжди буде якась деталізація або аспект, або процедурна проблема, яка потребує уточнення та узгодження", - підкреслив представник України. У цьому зв'язку українська делегація наголосила на необхідності не затягувати з реформами, висловивши сподівання на результат вже нинішнього року. "Неможливість досягти будь-якого прогресу на цьому шляху призведе до подальшого погіршення авторитету та актуальності Ради Безпеки, і, як наслідок, всієї Організації",- заявили в Постійному представництві України при ООН.http://expres.ua/news/2018/02/03/282763-ukrayina-postavyla-pytannya-ruba-radbez-oon-maye-buty-reformovano
Но это к сожалению, не так.
Никто сейчас в штатах не дотягивет до уровня жесткости реагирования Рейгана, на угрозу со стороны рашки (совка)... Разве что Маккейн, но он не президент.
А Трамп реально и мизинца не стоит Рейгана.
Вот как, например, реагировал Рейган, после того, как совки сбили южнокорейский пассажирский Боинг в Японском море?
Рейган сразу подписал директиву по национальной безопасности. Текст директивы был составлен в таком духе, что Карфаген (совок) должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты (Першинги). И не епет...
Попутно Рейган увеличил поставки оружия афганцам, и начал мочит коммунистическую заразу по всему миру. Коммунисты, любители совка (руского мира) из Панамы, Гренады, Афганистана, итд... реально на своей шкуре это прочувствовали...
А ещё + санкции против совка, договор с Саудами об опускании цены на нефть... и... и совок сдох...
Ронни был великим человеком.
Перед введением новых драконовских мер на изъятие средств у населения Центробанк РФ начал массовую зачистку рынка обменников валюты
Снова поступили нерадостные новости от российских властей, которые уже начали массовую зачистку обменников валюты. Причем сложности с обменом возникнут не только с крупными суммами, и уже совсем скоро обменять евро или доллар на рубль можно будет только «по белому». А это значит, что при каждой обменной операции гражданам России придется учитывать 13-ти процентный налог на доходы физлиц, за исключением тех случаев, если клиенту банка удастся доказать, что этой валютой он владел больше трех лет, передает Русский монитор.
Как известно, еще в 2015 году Минфин РФ фактически приравнял владение иностранной валютой к имуществу, исходя из этой логики - сделки по продаже валюты частными лицами должны подчиняться правилам применения НДФЛ. Пока на валютные операции распространяются правило налогового вычета в 250 тыс.руб. в течение одного календарного года (при продаже валюты клиенты банков заплатят 13% с суммы свыше 250 тыс. рублей). Поэтому все операции по реализации валюты будет суммироваться, а порог, при котором клиенты будут проходить полную идентификацию снова будет снижен. Однако не исключено, что действия налогового вычета на продажу валюты могут и вовсе отменить, и тогда рабам путина придется платить 13% налог с каждой проданной бумажки с портретом американского президента.
Так, все операционные кассы, которые еще функционируют по-старому, скоро прекратят свою работу. Стоит отметить, что ранее в таких обменниках отражали всего 2-3 операции в день. Новый порядок коснется и банков, под вывеской которых еще работает этот бизнес.
Именно поэтому, как сообщают источники, 25 января, у банка «Стар альянс» была отозвана лицензия по причине того, что 13 его операционных касс работали в прежнем режиме.
Насколько новые правила российского правительства взорвут рынок обменников, можно будет увидеть в недалеком будущем, а пока остается лишь догадываться, сколько «голов» еще полетит в связи с нововведением.
Если Белый дом введет санкции на покупку госдолга РФ иностранными инвесторами, может произойти обвал российского рубля.
Отмечается, что среди наибольших рисков для РФ является введение ограничений на вложения нерезидентов в российские бумаги.
Обсуждается даже самый жесткий вариант - полный запрет иностранным гражданам на покупку российских бумаг.
«По данным на начало декабря 2017 года показатель номинального объема облигаций федерального займа, владельцами которого являются нерезиденты, согласно информации Центробанка, составил 2,183 трлн рублей - это 32,1% от общего объема ОФЗ (около 7 трлн рублей).
Если нерезиденты в один момент выведут эти вложения, курс доллара может вырасти сразу на пять рублей», - заявила главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.
С учетом всех рисков нынешней ситуации Центробанк России заявил, что началось рассмотрение стрессовых сценариев в связи с заявлениями международных партнеров о вероятности дальнейшего ужесточения санкций, пишет ЦензоруНЕТ.