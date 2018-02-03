 Россия активно разрабатывает типы вооружений в нарушении международных договоров, - ядерная доктрина США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели", - отмечается в документе.

"Все это также включает в себя производство, обладание и испытание крылатых ракет наземного базирования - в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - говорится в доктрине.

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В ноябре 2017 года стало известно, что США и Россия планируют в ближайшее время провести заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД.

В декабре Госдепартамент США выпустил развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия соглашения. Как подчеркнуло дипломатическое ведомство, системы противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве мишеней во время испытаний и ударные беспилотники, стоящие на вооружении ВС США, не нарушают "ни один из пунктов" соглашения.

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С обвинениями в адрес российской стороны Вашингтон выступил в 2014 году. Договор РСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, обязывает страны в течении трех лет ликвидировать все ракетные системы средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) и отказаться от разработки таких ракет.

По данным американской стороны, в нарушение условий договора, Москва в 2008-2011 годах проводила испытания новой крылатой ракеты 9М729 дальностью более 500 км.