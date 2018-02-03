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Все про:вакцина (304) Минздрав (1447) образование (1712) прививка (58) школа (1587) корь (53)

 Решение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав

Решение органов местного самоуправления о недопуске к очной форме обучения или временном переходе на домашнюю форму обучения детей, которые не получили обязательные профилактические прививки соответствует законодательству и никаким образом не нарушает права ребенка на получение образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

Смотрите: Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж

"С вступлением в силу нового закона Украины "Об образовании", ситуация правовой неопределенности ушла в прошлое", – отмечено в сообщении.

Новый закон предусматривает семейную (домашнюю) форму получения образования, которая предполагает самостоятельную организацию родителями образовательного процесса для получения дошкольного или полного среднего образования. Ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители. Разные формы получения образования являются тождественными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне повышения популярности вакцинации от кори, беспокойство вызывает низкий уровень охвата прививками от других опасных болезней, - Минздрав

Таким образом, решения органов местного самоуправления, администраций учебных заведений по недопущению к очной формы получения образования или о временном (постоянный) переход на домашнюю (семейную) форму детей, которые не получили обязательные вакцины, полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не затрагивает права человека на получение образования, считают в ведомстве.

"Следствием отсутствия вакцинации ребенка от кори или отказа от ее проведения без медицинских показаний является обязанность родителей (опекунов) обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования в семейной (домашней) форме", – отметили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 10 по 14 января в Киеве были привиты от кори 10 763 ребенка, - КГГА

Минздрав настаивает на необходимости проведения обязательных прививок и поддерживает решения, которыми регулируются вопросы недопущения к очной форме обучения или перехода на домашнюю форму обучения детей, которые не были вакцинированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3048348
 
 
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Дифтерия была всегда! При совке было массовое прививание детей АКДС (адсорбированый коклюшно дифтерийно столбнячный анатоксин). А потом когда появилось слишком много идиотов, которые решили, что прививки это фигня, появилось много непривитых детей, которые став взрослыми заболели. И сейчас жовтоблакитный полный аллес капут. Инфекция идёт впереди планеты всей!. А кто из вас умников знает, что есть дифтерия половых органов? А? Никто, вы же не фига не понимаете, а писать здесь ерунду все гаразды. А дифтерия половых органов передаётся половым путём, то есть при оральном сексе и понеслось.
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А до того как появились вакцины была истерия что вакцин нет.
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Супрун хорошо отрабатывает, ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз выпишет премию и ей и правительству США.
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если непривитые несут опасность непривитым, чего верещат привитые?

Привитые верещат потому что то же не хотят прививаться как и вы.
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Привитые верещат, потому что ртуть из вакцины на мозг действует.
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на тебя шапочка из фольги действует.
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Всемирная эпидемия!
в Киеве 150 заболевших на 3 млн. населения.
Это целых 0,00005%, ужасная цифра, всем прививаться каждый день - утром и вечером!
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И действительно, когда у человека гангрена фаланги пальца, можно не обращать внимания. Это целых 0,001 % веса его тела, ужасная цифра, можно даже шуточки отпускать.
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Ну вот ты как-то живешь с гангреной мозга и даже пишешь что-то.
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Старый и жалкий прием - Вам нечего ответить и Вы переходите на оскорбления.
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я просто помню по нику, что ум у вас скудный и даже не начинаю диалог
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Ну вы даже проследить диалог не можете, как тут не испугаться быть затянутым в глупую беседу?
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нет. просто в наших организмах нет дохлых бактерий кори, краснухи, дифтерии, а в ваших есть. а еще есть эбола, тиф, холера ясная, малярия, ну и то, чем болеют кацапы - припи@денит. правда от последнего вакцины еще нет. непаханное поле, можно прививаться хоть до смерти))) Решение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2867
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Потому что ртуть на мозг действует.
Получается что кто то должен прививаться что бы эпидемий не было, а кто то свой мозг бережет и не болеет потому что эпидемии нет за счет привитых.
Это не справедливо.
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Разработчики прививок никогда не выступали за поголовное прививание, только групп риска.
Остальным завещалось работать с иммунитетом.
И корь и краснуха и туберк и коклюш - всё это хороший иммунитет побеждает.
Но побеждает не здравый смысл, а бабло, которое гребут фарм.компании и исправно платят своей сети глашатаев.
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почему..то не привитые считают..что они определяют группы риска..
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группа риска - это врачи, путешественники в Африку и т.д.
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у вас наверное бизнес в ифекционной больнице..на лечении кори зарабатываете..
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Вы, уж извините, но полную ахинею несёте. Не хотите прививаться - не прививайтесь, но агитировать других против вакцинации - преступление. И на вашей совести будут смерти, тех кто вас послушает.
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где написано - я агитирую. это вы агитируете за вакцинацию, за которую не несете ответственность. я приняла решение не вакцинироваться, и несу за это ответственность. разницу понимаете?
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я за нее несу ответственность, но такой дуре даже элементарно на пальцах нет смысла объяснять. Хоть кол чеши.
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кол чеши? шол бы ты бык в свое стойло. ты какого опездолочь влезла в тему, которую твой мизерный моск ниасилит? выставить себя дыбилом захотел? выставил. в теперь Решение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3420
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Я не агитирую, а доношу информацию.
А вы агитируете за вакцинацию, значит на вашей совести смерти и инвалидности от осложнений? Их не меньше.
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Их в тысячи раз меньше. Да, они есть. Но лучше они, чем эпидемии.
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и кстати, перечисленные вами болезни, могут повториться - через 10 лет организм без повторной ваккцинации теряет иммунитет. так что подавляющее большинство находящихся на цензоре операторов - все без иммунитета к кори, дифтерии и того, что распространяется половым путем у истерической мадам.
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Вакцинируют против кори дважды, это делают обязательно (вторую вакцинацию назівают ревакцинацией, которая и обеспечивает стойкий иммунитет в большинстве случаев, но не у всех привитых).
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как ты определишь "стойкость" иммунитета, о, светило мировой науки?))
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какое там светило. из него такой же иммунолог, как и из меня.бестолочь
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Хороший иммунитет все побеждает.
Это и антибиотиков касается.
А плохой не побеждает и человек умирает.
Поэтому смертность от туберкулеза еще в 19 веке была высока.
😃
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Вакцины создают специфический иммунитет в отношении определенной инфекции, который на несколько порядков эффективнее неспецифического иммунитета. Так что примочки, грибочки и уринотерапия не спасут при эпидемии.
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Мировая наука еще не поняла точно как работает иммунитет, а вы, я смотрю, уже разобрались.
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Это когда выпьешь ты иммунолог, а когда трезвый?
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Антибиотики - против бактериальных инфекций, а против вирусных - только иммунитет.
Смертность от туберкулёза была и при совке ооочень высокая, хотя привитых было почти 100%, почему так?
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Ядрить.
Скажите, не томите, бешенство, ну то, от котортого такая тяжелая смерть, это бактериальная или вирусная инфекция?
Я понимаю, за поребриком учат сейчас очень плохо, а ольгинцы просто полные балбесы, но всё же "наморщите ум" (С), и ответьте нам на вопрос: возбудитель бешенства - это бактерия или вирус?
Я понимаю, вопрос для Вас сложный, неподъемный, но все таки задумайтесь, ведь после укуса собаки в живот то Вас будет колоть, а не меня, в Австралии бешенства нету, а у Вас за поребриком таки есть.
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Количество заболевших по годам приведите, до прививок и без.
И смерть от какого конкретно туберкулёза?
Или вы в Ольгино не в курсе, что туберкулез костей - это не туберкулез легких?
Не знали, что бывает туберкулез костей? А еще и туберкулез кожи бывает, ну кто бы мог подумать.
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Социальные группы риска по заболеванию туберкулезом:

лица БОМЖ;
беженцы;
мигранты;
лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях и освободившиеся из них;
лица, проживающие в приютах, ночлежках, интернатах для престарелых и т.д.;
пациенты наркологических и психиатрических учреждений.
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Ну это мин.здрав пишет, если это для вас бред, найдите на форуме авторитетную бабу Маню.
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вы вырываете из контекста информацию, забывая, что можете подхватить туберкулез, от любого из вышеуказанных лиц на вокзале, в метро, в ТРЦ и т.д.
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В том-то и дело, что Mycobacterium tuberculosis везде, но цепляются они только к тем, чей иммунитет значительно ослаблен.
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Не факт. Прямой связи нет.
И потом, иммунитет может быть значительно ослаблен и тем, что вы с 25 декабря по 13 января новый год праздновали. Или на непочищенном тротуаре упали и ногу сломали. Да просто гриппом переболели, уж им то, как ни старайся, однажды все равно заболеешь.
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Когда-то при СССР такие списки на ВИЧ составлялись.
Поначалу утверждали, что заболевают только гомосексуалисты и инъекционные наркоманы. Потом добавили больных гемофилией и всем, кому часто переливали плазму крови. Потом добавили проституток. Потом еще и их клиентов. Потом жен клиентов. А потом и детей в больницах заражали (в Элисте больше сорока) и при родах, и в косметических и стоматологических кабинетах.
И бурная радость СССР по поводу отсутствия групп риска и социальных корней сменилась удручающей картиной всплеска заболеваемости больше, чем на Западе.
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"Меня терзают смутные сомнения", что Ваш собеседник - тот же самый альтернативно одаренный комментатор, который ранее строчил на форуме под ником roshenko. Стиль не пропьешь, да и умственное развитие такое же.
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гангрена мозга, я перечислил болезни, с которыми иммунитет справляется легко и от которых гонят прививаться.
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"Хороший иммунитет все побеждает.
Это и антибиотиков касается.
А плохой не побеждает и человек умирает."

Вы неправду сбрехать изволили.
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хоспаде, ну что ж вы так тупите?
Выше смотрите!
Этот "чтец" оторвал кусок от моего сообщения! Выше было так:
"И корь и краснуха и туберк и коклюш - всё это хороший иммунитет побеждает."
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Ну да, осталось на кофейной гуще оценить хорошесть иммунитета и решить - делать прививку или нет. Но тут есть один момент. Привитые, даже при заболевании корью, в подавляющем большинстве случаев не становятся разносчиками инфекции.
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чьё сообщение вы скопировали, вы хоть смотрите?
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Того, кому писал ответ. Вы за него ответили, значит, оба ника ваши. Что-то не так?
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Повышай иммунитет, если повезет и правильно "доповышаешься", то есть хороший шанс получить автоимунное заболевание, а то и два, автоимунные то "парно" ходят как правило, это не грипп!
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Иммунитет все победит, и гепатит С, который запросто получить запоребриком, его же население и за болезнь не считает, пока печень не откажет.
А если Бояркой заполировать, то вообще как огурчики ходят.
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Иммунитет "вещь" прекрасная, правда, после инфекционного заболевания многие его получают с нагрузкой: слепотой, глухотой, отказом почек или сердца.
А он нужен, тот иммунитет, если почки отказали? Когда уже "поздно пить Боржоми"(С)?
С другой стороны, разве кто отменял отрицательный отбор по товарищу Чарльзу нашему, Дарвину?
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Вакцины создают специфический иммунитет в отношении определенной инфекции, который на несколько порядков эффективнее неспецифического иммунитета.

Вот мамочка вас послушает и не привьет ребеночка, а потом что вы ей скажите ?
Что неспицифический имунитет не сработал ?
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Gaussedge, чтец

Вы вообще-то оба за прививки агитируете, что запутались уже?
А это всё из-за того, что вы вместо того, чтобы нажать "ответить" зачем-то цитируете чужие сообщения.
Вот так и с привиками - "баба бабе сказала".
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ага..баба сказала..что прививать не надо..и так сойдет..
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maravillo ты утомил уже своей пещерной тупостью.
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ты уже опозорился по полной, пьянь, меняй ник))
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как ты определишь "стойкость" иммунитета, о, светило мировой науки?))

Реакцию Манту буду делать.
😆
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Вы метанолом балуетесь, что кнопку "Ответить" не видите?
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Ваш сильный иммунитет ВИЧ победит?

Вопрос к имунологам.

Человек может быть носителем вируса и не болеть.
Это благодаря неспицифическому иммунитету ?
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Почему сразу на корь ?
Манту на туберкулез.
Вы хоть определитесь о чем говорите
Корь, краснуха или вообще .
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ты совсем тупой, да?
Gaussedge писал, что после второй вакцинации стойкий иммунитет, я спрашивал как он это определит, а ты влезло со своей манту и снова не "ответить", а отдельным сообщением!

Всё, идите лесом, хватит с меня тупых на сегодня.
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о кори речь шла, понятно? При чем здесь твоя манта?
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А причем здесь ваша корь и краснуха если речь шла о неспицифическом иммунитете ?
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Антибиотики - против бактериальных инфекций, а против вирусных - только иммунитет.

Иммунитет, особенно неспицифический побеждает бактериальные инфекции .
Для чего нужны антибиотики ?
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Всем дебилам, уверяющим, что "против вирусных - только иммунитет." желаю лечиться от бешенства повышением иммунитета:
"Бе́шенство (другое название - рабиес (лат. rabies), устаревшие - водобоязнь[1], гидрофобия) - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Вирус бешенства ..." (Википедия)

Попросите знакомых врачей рассказать КАК конкретно заболевший бешенством человек умирает, и только потом поднимайте "против бешенства" иммунитет.
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Интересно сколько стоит минута рекламы на тв каналах?Меня убивает когда в одном блоке ректамы по два а то и три раза идет одн и тот же ролик рекламы лекарств,к примеру-,,Тебе мама не купила Лизак?...,, в то время когда государство пищит что нехватает денег на вакцины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав
 
 
 
 
 
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