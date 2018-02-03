 Решение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

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"С вступлением в силу нового закона Украины "Об образовании", ситуация правовой неопределенности ушла в прошлое", – отмечено в сообщении.

Новый закон предусматривает семейную (домашнюю) форму получения образования, которая предполагает самостоятельную организацию родителями образовательного процесса для получения дошкольного или полного среднего образования. Ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители. Разные формы получения образования являются тождественными.

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Таким образом, решения органов местного самоуправления, администраций учебных заведений по недопущению к очной формы получения образования или о временном (постоянный) переход на домашнюю (семейную) форму детей, которые не получили обязательные вакцины, полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не затрагивает права человека на получение образования, считают в ведомстве.

"Следствием отсутствия вакцинации ребенка от кори или отказа от ее проведения без медицинских показаний является обязанность родителей (опекунов) обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования в семейной (домашней) форме", – отметили в министерстве.

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Минздрав настаивает на необходимости проведения обязательных прививок и поддерживает решения, которыми регулируются вопросы недопущения к очной форме обучения или перехода на домашнюю форму обучения детей, которые не были вакцинированы.