 Решение органов местного самоуправления о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.
"С вступлением в силу нового закона Украины "Об образовании", ситуация правовой неопределенности ушла в прошлое", – отмечено в сообщении.
Новый закон предусматривает семейную (домашнюю) форму получения образования, которая предполагает самостоятельную организацию родителями образовательного процесса для получения дошкольного или полного среднего образования. Ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители. Разные формы получения образования являются тождественными.
Таким образом, решения органов местного самоуправления, администраций учебных заведений по недопущению к очной формы получения образования или о временном (постоянный) переход на домашнюю (семейную) форму детей, которые не получили обязательные вакцины, полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не затрагивает права человека на получение образования, считают в ведомстве.
"Следствием отсутствия вакцинации ребенка от кори или отказа от ее проведения без медицинских показаний является обязанность родителей (опекунов) обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования в семейной (домашней) форме", – отметили в министерстве.
Минздрав настаивает на необходимости проведения обязательных прививок и поддерживает решения, которыми регулируются вопросы недопущения к очной форме обучения или перехода на домашнюю форму обучения детей, которые не были вакцинированы.
Привитые верещат потому что то же не хотят прививаться как и вы.
в Киеве 150 заболевших на 3 млн. населения.
Это целых 0,00005%, ужасная цифра, всем прививаться каждый день - утром и вечером!
Получается что кто то должен прививаться что бы эпидемий не было, а кто то свой мозг бережет и не болеет потому что эпидемии нет за счет привитых.
Это не справедливо.
Остальным завещалось работать с иммунитетом.
И корь и краснуха и туберк и коклюш - всё это хороший иммунитет побеждает.
Но побеждает не здравый смысл, а бабло, которое гребут фарм.компании и исправно платят своей сети глашатаев.
А вы агитируете за вакцинацию, значит на вашей совести смерти и инвалидности от осложнений? Их не меньше.
Это и антибиотиков касается.
А плохой не побеждает и человек умирает.
Поэтому смертность от туберкулеза еще в 19 веке была высока.
😃
Смертность от туберкулёза была и при совке ооочень высокая, хотя привитых было почти 100%, почему так?
Скажите, не томите, бешенство, ну то, от котортого такая тяжелая смерть, это бактериальная или вирусная инфекция?
Я понимаю, за поребриком учат сейчас очень плохо, а ольгинцы просто полные балбесы, но всё же "наморщите ум" (С), и ответьте нам на вопрос: возбудитель бешенства - это бактерия или вирус?
Я понимаю, вопрос для Вас сложный, неподъемный, но все таки задумайтесь, ведь после укуса собаки в живот то Вас будет колоть, а не меня, в Австралии бешенства нету, а у Вас за поребриком таки есть.
И смерть от какого конкретно туберкулёза?
Или вы в Ольгино не в курсе, что туберкулез костей - это не туберкулез легких?
Не знали, что бывает туберкулез костей? А еще и туберкулез кожи бывает, ну кто бы мог подумать.
лица БОМЖ;
беженцы;
мигранты;
лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях и освободившиеся из них;
лица, проживающие в приютах, ночлежках, интернатах для престарелых и т.д.;
пациенты наркологических и психиатрических учреждений.
И потом, иммунитет может быть значительно ослаблен и тем, что вы с 25 декабря по 13 января новый год праздновали. Или на непочищенном тротуаре упали и ногу сломали. Да просто гриппом переболели, уж им то, как ни старайся, однажды все равно заболеешь.
Поначалу утверждали, что заболевают только гомосексуалисты и инъекционные наркоманы. Потом добавили больных гемофилией и всем, кому часто переливали плазму крови. Потом добавили проституток. Потом еще и их клиентов. Потом жен клиентов. А потом и детей в больницах заражали (в Элисте больше сорока) и при родах, и в косметических и стоматологических кабинетах.
И бурная радость СССР по поводу отсутствия групп риска и социальных корней сменилась удручающей картиной всплеска заболеваемости больше, чем на Западе.
Это и антибиотиков касается.
А плохой не побеждает и человек умирает."
Вы неправду сбрехать изволили.
Выше смотрите!
Этот "чтец" оторвал кусок от моего сообщения! Выше было так:
"И корь и краснуха и туберк и коклюш - всё это хороший иммунитет побеждает."
А если Бояркой заполировать, то вообще как огурчики ходят.
А он нужен, тот иммунитет, если почки отказали? Когда уже "поздно пить Боржоми"(С)?
С другой стороны, разве кто отменял отрицательный отбор по товарищу Чарльзу нашему, Дарвину?
Вот мамочка вас послушает и не привьет ребеночка, а потом что вы ей скажите ?
Что неспицифический имунитет не сработал ?
Вы вообще-то оба за прививки агитируете, что запутались уже?
А это всё из-за того, что вы вместо того, чтобы нажать "ответить" зачем-то цитируете чужие сообщения.
Вот так и с привиками - "баба бабе сказала".
Реакцию Манту буду делать.
😆
Вопрос к имунологам.
Человек может быть носителем вируса и не болеть.
Это благодаря неспицифическому иммунитету ?
Манту на туберкулез.
Вы хоть определитесь о чем говорите
Корь, краснуха или вообще .
Gaussedge писал, что после второй вакцинации стойкий иммунитет, я спрашивал как он это определит, а ты влезло со своей манту и снова не "ответить", а отдельным сообщением!
Всё, идите лесом, хватит с меня тупых на сегодня.
Иммунитет, особенно неспицифический побеждает бактериальные инфекции .
Для чего нужны антибиотики ?
"Бе́шенство (другое название - рабиес (лат. rabies), устаревшие - водобоязнь[1], гидрофобия) - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Вирус бешенства ..." (Википедия)
Попросите знакомых врачей рассказать КАК конкретно заболевший бешенством человек умирает, и только потом поднимайте "против бешенства" иммунитет.