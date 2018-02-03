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 Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

Госдепартамент США снова критикует принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об Институте национальной памяти. Пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт выразила надежду на то, что польские власти еще раз проанализируют закон и внесут изменения. В противном случае отношения Польши и США ухудшатся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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По словам Нойерт, проблему закона об ИНП поднимал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего недавнего визита в Варшаву. "Я не могу предоставить больше информации по этому поводу, поскольку это были частные дипломатические беседы", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента, добавив, что США пристально следят за судьбой закона.

"Дипломатические переговоры с нашими партнерами в Польше будут продолжаться. Мы будем выражать наше беспокойство очень четко. Мы опасаемся, что могут ухудшиться польско-американские отношения и отношения Польши с Израилем и другими странами", - добавила Хизер Нойерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - заявление депутатской группы ВР по связям с Польшей

Пресс-секретарь Госдепартамента США в очередной раз выразила опасение, что закон об ИНП ставит под угрозу свободу слова в рамках научных дебатов. Она предостерегла Польшу перед окончательным принятием закона, добавив, что это может поставить под угрозу стратегические интересы государства.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048346
 
 
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мне удивительно почему США за Израиль так всегда п*пу рвет?? что они нашли в том Израиле, чтобы стоять за него горой? в любых ситуациях?
"отношения Польши с Израилем и другими странами". Могли бы сказать "с Израилем и Украиной". Но акцент на Израиле...
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А почему нет? Израиль мужественно живет в окружении террористов, при этом в стране безопасно и уровень жизни приличный. Очень достойные граждане своей страны. Пример для украинцев, между прочим.
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одні кажуть "терористи" , а інші - борці за визволення своєї землі ...
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Это все, по большой части, благодаря многомиллиардной помощи из США.
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На карту посмотри. Израиль - единственная демократическая и высокоразвитая страна в регионе всего Ближнего Востока. Поэтому и главный союзник и опора США в этом регионе.
А на кого опереться США в этом регионе, кто им подходит в союзники по критериям на Ближнем Востоке?
Безумный кровавый мясник Асад с его Сирией, потопленной им же в крови?
Ливан, где 40% шиитов, которые поддерживают ортодоксальную террористическую организацию Хезболла из Ливана, на счету которой тысячи жертв?
Палестина, с её безумным Хамасом?
Египет, гдё хоть и республика но полный авторитаризм?
Монархии Иордания, Сауды? Там нет и близко демократии.
Про Ирак или Иран вообще нечего говорить. Там сплошное мракобесие.
Разве, что Турция... Да и то, не дотягивает до уровня надёжного союзника штатов.
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А схука їм на когось "опиратись", що янкі там забули?
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скажіть, а чи не ерефіяни підтримують палестинський Хамас, Асада у Сирії, Хезболлу у Лівані, Іран, йєменських повстанців - що вони там забули?
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Антисемитизм - это визитная карточка русских "антифашистов". Украинцы этим не страдают, разве что шизоидные. Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства" - Цензор.НЕТ 6962
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Нашли что сравнивать....... Украина отличается от России только отсутствием такого количества нефти и газа, в остальном мы намного более корумпированы+продажны.
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А Вы никогда не слышали разве такого выражения "США и союзники"?
Нет? Так прислушайтесь.
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Краще за будь-яку критику (від сша, європи) того закону непритомних пшеків, подіяла б гідна відповідь у вигляді українського закону, що визнав би злочинною за своєю суттю по відношенню до українців, діяльність режиму пілсудського та співпрацю комуняцьких режимів срср та польщі в часи 2-ї світової та повоєнний період
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Это был бы самый тупой ответ - с дураком спорить. Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства" - Цензор.НЕТ 6173
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Мы не способны принимать ни каких Законов, т.к. у власти барыги, а для них все-торговые партнеры, даже если от рук "торговых партнеров" будут гибнуть тысячи в день....пусть ЕС и США вводят санкции и т.п., но не мы, мы торговых партнеров не щимим.
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Українські санкції приблизно такого штибу як західні, але в Заходу значно більші можливості прищемити хвоста масковії
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Схоже, що Польщу з її недолугими законом змусять передумати. Це буде удар по польському гонору.
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непогано було б, але є сумніви - пшеки упороті і вміють тримати удар
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Мова не про один удар, а про цілу серію. Потім підуть значні фінансові і культурні втрати.
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Або навпаки - пряники та бонуси за відміну закону Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства" - Цензор.НЕТ 4339
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Разве Польша не была оккупирована, на момент формирования лагерей, Немцами?.
Это Немецкие лагеря на территории Польши. (где тут "ОТРИЦАНИЕ")
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Береза Картузька (концтабір)

Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства" - Цензор.НЕТ 6798

Бере́за-Карту́зька (пол. Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej - дослівно «місце ізолювання в Березі-Картузькій») - концентраційний табір, створений польською владою в 1934 році в місті Береза-Картузька (зараз місто Береза) на Берестейщині(тепер - території Західної Білорусі) як місце позасудового інтернування супротивників керівного режиму.
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Із приходом до влади в Польщі в результаті державного перевороту 1926 року Юзефа Пілсудського установився авторитарний режим, відомий як «Санація» (пол. sanacja - «оздоровлення»), що означав «оздоровлення» громадського життя країни шляхом згортання демократичних інститутів, обмеження прав парламенту й зміцнення виконавчої влади. Політична опозиція переслідувалася правовими засобами й силовими методами. Стосовно національних меншостей провадилася політика «культурного придушення», що восени 1930року переросла в масові репресії проти українського населення Галичини й Волині («Пацифікація»). Приводом для «пацифікації» (умиротворення) послужили численні антипольські акції ОУН(підпали садиб польських колоністів - «осадників», руйнування ліній зв'язку й тому подібне). У ході «пацифікації» застосовувався принцип колективної відповідальності. Підрозділи польської поліції й армії були введені у понад 800 сіл, було арештовано понад 2 тисячі людей, ліквідовані українські організації, спалено близько 500 будинків. Українські депутати сейму, щоб не допустити їх участі у виборах, були поміщені під домашній арешт. Складовою частиною «пацифікації» стали українські погроми з боку польських шовіністичних угруповань. Справа дійшла до того, що в 1932 році Ліга Націй засудила дії польського уряду стосовно українського населення.
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Между ляхами и евреями, пендосы, конечно же, выбреут евреев.
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Само собою, ті, хто кермує в США стануть на бік співплемінників, та й цілому спроби управління світом "батогом та пряником" і по методу "забрали козу", тиск з можливістю "вирішення" штучно створених "проблем" в обмін на поступки з боку країни-жертви - це тепер мерикоський стиль зовнішньої політики
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А может в корень смотреть будем? Параша поставила план развалить ЕС из нутри.
Все фейковые демонстрации, порча памятников,с обоих сторон, наверно и финансирование Польских партий, Откуда ноги растут???? Сирийские бомбёжки с вытеснением народа в беженци. ВСё это- многоходовочка крембля. Самолёт с Качинским....
В ЕС расслабились , вот их и по тихому ИМЕЮТ, КАК ИМ НУЖНО, и в обьёмах финансирования.
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Ця придурочна партійка в Польщі вже більше 10 років виступає в подібному дусі й розводить націоналістичну демагогію, недавно дорвались до владного стерна. Це "параша" їм голоси на виборах підмалювала?
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ПСС..польская советская социалистическая Р... Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства" - Цензор.НЕТ 4415
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"
 
 
 
 
 
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