 Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По словам Нойерт, проблему закона об ИНП поднимал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего недавнего визита в Варшаву. "Я не могу предоставить больше информации по этому поводу, поскольку это были частные дипломатические беседы", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента, добавив, что США пристально следят за судьбой закона.
"Дипломатические переговоры с нашими партнерами в Польше будут продолжаться. Мы будем выражать наше беспокойство очень четко. Мы опасаемся, что могут ухудшиться польско-американские отношения и отношения Польши с Израилем и другими странами", - добавила Хизер Нойерт.
Пресс-секретарь Госдепартамента США в очередной раз выразила опасение, что закон об ИНП ставит под угрозу свободу слова в рамках научных дебатов. Она предостерегла Польшу перед окончательным принятием закона, добавив, что это может поставить под угрозу стратегические интересы государства.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
"отношения Польши с Израилем и другими странами". Могли бы сказать "с Израилем и Украиной". Но акцент на Израиле...
А на кого опереться США в этом регионе, кто им подходит в союзники по критериям на Ближнем Востоке?
Безумный кровавый мясник Асад с его Сирией, потопленной им же в крови?
Ливан, где 40% шиитов, которые поддерживают ортодоксальную террористическую организацию Хезболла из Ливана, на счету которой тысячи жертв?
Палестина, с её безумным Хамасом?
Египет, гдё хоть и республика но полный авторитаризм?
Монархии Иордания, Сауды? Там нет и близко демократии.
Про Ирак или Иран вообще нечего говорить. Там сплошное мракобесие.
Разве, что Турция... Да и то, не дотягивает до уровня надёжного союзника штатов.
Нет? Так прислушайтесь.
Это Немецкие лагеря на территории Польши. (где тут "ОТРИЦАНИЕ")
Бере́за-Карту́зька (пол. Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej - дослівно «місце ізолювання в Березі-Картузькій») - концентраційний табір, створений польською владою в 1934 році в місті Береза-Картузька (зараз місто Береза) на Берестейщині(тепер - території Західної Білорусі) як місце позасудового інтернування супротивників керівного режиму.
ПРЕВЕД, савушкинский
Все фейковые демонстрации, порча памятников,с обоих сторон, наверно и финансирование Польских партий, Откуда ноги растут???? Сирийские бомбёжки с вытеснением народа в беженци. ВСё это- многоходовочка крембля. Самолёт с Качинским....
В ЕС расслабились , вот их и по тихому ИМЕЮТ, КАК ИМ НУЖНО, и в обьёмах финансирования.