 Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Главы оборонных ведомств не выступили с ремарками после встречи, как предполагалось ранее. Перед этим стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество.
Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессию против Украины. Кроме того, он обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.
Ранее предполагалось, что стороны среди прочего обсудят поставки американского оборонного оружия Украине.
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