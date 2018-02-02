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 Политика Украины
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 Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом

Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу провел личную встречу с главой американского оборонного ведомства Джеймсом Мэттисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главы оборонных ведомств не выступили с ремарками после встречи, как предполагалось ранее. Перед этим стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессию против Украины. Кроме того, он обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак отбыл в США с рабочим визитом, - Минобороны

Ранее предполагалось, что стороны среди прочего обсудят поставки американского оборонного оружия Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3048345
 
 
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А Я полторака УВОЛИЛ ВЧЕРА！Какого он там ошивается за мои деньги?！
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полторак, - не вызывает доверия. А что не так?
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ПОРОШЕНКО, ПОЛТОРАК, ГДЕ ДЕНЬГИ?! Украинцы отдали 37 млрд своих кровных на войну
http://repost.net.ua/?p=2798
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Ну ясен перец , что после того как он кинул личный состав ВСУ на бабки , со своими подчиненными он точно не захочет встречаться .
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