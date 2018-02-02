 Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главы оборонных ведомств не выступили с ремарками после встречи, как предполагалось ранее. Перед этим стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессию против Украины. Кроме того, он обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.

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Ранее предполагалось, что стороны среди прочего обсудят поставки американского оборонного оружия Украине.