EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1063  44
Все про:выборы (20042) Мексика (65) Россия (67943) Тиллерсон (216)

 Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу обратился к мексиканским властям с призывом проявлять бдительность в связи с "российской активностью" в преддверии выборов в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Белый дом рассмотрит меморандум о правонарушениях в ФБР, допущенных при расследовании дела о вмешательстве РФ

"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Мехико.

Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы попытаются вмешаться в выборы в Конгресс США, - глава ЦРУ

По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - Ред.) в президентскую кампанию в Мексике".

Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3048344
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В Мексике президента назначает раша.
Сю - сю - сю.
 показать весь комментарий
 
карлик затевает Мексиканскую народную республику, роль бурятских трактористов будут играть майя с полуострова Юкатан.
 показать весь комментарий
 
 
чтец , я правильно понял ты - чтец? Не писец?! Точно не писец?!!! А то чукчи на Аляске до сих пор удивляются странностям русского эсперанто:
- Странная языка, аднака! Селовека писет - писец... Зверь тундра безыт - писец... Медведя русскага задрала - тозэ писец!!!

Что же ты тогда тут расписываешься "щелкопёрЪ"?
 показать весь комментарий
 
Рассея, аднака, рассеивается... Споры мечут как мухоморы!
 показать весь комментарий
 
Кандидат в президенты России Григорий Явлинский может сменить Владислава Суркова на посту главного переговорщика по военному конфликту в Украине.

"Действительно, такая тема обсуждается. Такой разговор у меня был с президентом Путиным в ноябре. Я обсуждал с ним тему Украины. Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", - рассказал Явлинский.

Он заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной - это "залог любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни".

"От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно. Я буду обсуждать эту тему всерьез. Для решения украинского вопроса я готов делать все, что угодно. Но я не уверен, что он [Путин] этого хочет", - добавил Явлинский.
 показать весь комментарий
 
А вы верите что президентом РФ может стать не Путин???
 показать весь комментарий
 
 
забей в Гугле "аварии с отоплением россия 2017" Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране - Цензор.НЕТ 6430
 показать весь комментарий
 
Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране - Цензор.НЕТ 4578 Мне нравится! А кто-то бывал, в Мексике? Я- многократно. Странная территория. Они все, якобы- ненавидят гринго. То есть- американцев. Но! Тетки, определенного пошиба, узнав, что я- не американец- мгновенно теряли ко мне интерес. Правда. через часок-второй, интерес снова обретался. Бо я- не торговался уже, будучи, за эти два часа, уже не очень разборчивым, после 0,5-0,7 литра выпитой. Так я к чему... хрен зна, но они там, к выборам относятся так: Какие Выборы??? Кого??? Дайте денег. Лучше- вперед. Я- давал. Ни разу- не кинули, если шо.
 показать весь комментарий
 
Ну, да... потом. Если не забывали. Так их там- больше чем остального населения, если шо.
 показать весь комментарий
 
 
Не загляну. Спасибочки. Жизнь- коротка. Остаток- в Гане. И в Украине. На этом- конец. 106 стран. Более- не посещу.
 показать весь комментарий
 
 
Не! Контракт. На ближайшие три года. А потом... А хватит. Пора и отдохнуть. Имею Право. Коты- одобрят
 показать весь комментарий
 
Мальдивы- тока проходил. На Сейшелах- был единожды. Песочек грузили, в Сингапур. Он там- какой-то удивительный. Мельчайший. Но - тяжелый. Не пылит, вовсе, в процессе погрузки и выгрузки, несмотря на ветер. Чистейший силициум..
 показать весь комментарий
 
Не - скорее диококсид силициума...а то бы его у вас за бешенные бабки покупали металлурги и оптики
 показать весь комментарий
 
Наверное- вы правы. Просто я такого более- нигде не встречал. Потому- так и шарахнул. А как в документах значился- не помню. Кажись- 1998-й.. Давно было дело.
 показать весь комментарий
 
 
Не далее как сегодня фрезеровал заготовку из стали 6ХВ2С. Там около 1% силициума.
 показать весь комментарий
 
 
Шо я могу сказать? Я- немею. Бо в таких тончайших делах- я 0(ноль). Погрузить- могу. Перевезти- тоже. Мне главное- удельный вес. Остальное- моё. Я- смогу.
 показать весь комментарий
 
 
...а вообще - жизнь хороша! Сижу вечером после трудовой недели. На столе 3 литровая банка самогона из яблок настоянного на дубе... На закуску домашняя курица... Я за мир во всём мире и дружбу народов... Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране - Цензор.НЕТ 5728
 показать весь комментарий
 
 
Ну,да... щас приеду... литр -второй казенки ... Там, как раз и бражка созреет... Стока дел! Аж но- страшно...
 показать весь комментарий
 
 
А из чего брага? Имею много виноградного жмыха - но ему явно недостаточно тепла зимой. Закисает. Только яблоки и сливы более менее бродят. (но и тем устроил целый инкубатор в шкафу. Грею там лампами ватт на 200)
 показать весь комментарий
 
Молодой рабочий, про отопление это мексиканцам ?
Подлец.
Обещал мексиканцам отопление ?
 показать весь комментарий
 
Скоро почнуть в ганделиках Мексики замовляти чилі з бояришником.
 показать весь комментарий
 
 
Среди хакеров немалый процент русскоязычных. (при том это не обязательно хакеры из РФ). Если считать "следом русских" любую хакерскую атаку в которой замечены русскоязычные хакеры - то на РФ можно свалить вообще любую в мире хакерскую атаку...
 показать весь комментарий
 
А нужен ли вообще русский язык в программировании?
 показать весь комментарий
 
Наверное не так выразился... Но русскоязычных хакеров реально много.
 показать весь комментарий
 
плохой имидж зачастую формируется из..за падения репутации..
 показать весь комментарий
 
Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn 1 час назад

Вовка, нє ти лі, ето?: "Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране
 
 
 
 
 
 вверх