 Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Мехико.
Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".
По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - Ред.) в президентскую кампанию в Мексике".
Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.
Сю - сю - сю.
- Странная языка, аднака! Селовека писет - писец... Зверь тундра безыт - писец... Медведя русскага задрала - тозэ писец!!!
Что же ты тогда тут расписываешься "щелкопёрЪ"?
"Действительно, такая тема обсуждается. Такой разговор у меня был с президентом Путиным в ноябре. Я обсуждал с ним тему Украины. Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", - рассказал Явлинский.
Он заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной - это "залог любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни".
"От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно. Я буду обсуждать эту тему всерьез. Для решения украинского вопроса я готов делать все, что угодно. Но я не уверен, что он [Путин] этого хочет", - добавил Явлинский.
Подлец.
Обещал мексиканцам отопление ?
Вовка, нє ти лі, ето?: "Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы"