 Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с активностью России в преддверии выборов в стране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Мехико.

Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".

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По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - Ред.) в президентскую кампанию в Мексике".

Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.