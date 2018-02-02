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 Пограничники в 2017 году выявили 2,1 тыс. человек, находящихся в розыске Интерпола

Госпогранслужба в 2017 году выявила 2,1 тыс. человек, разыскиваемых Интерполом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получили доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за 2017 было обнаружено 2,1 тысячи разыскиваемых лиц и 724 паспортных документа", - говорится в сообщении.

Пограничники в 2017 году выявили 2,1 тыс. человек, находящихся в розыске Интерпола 01

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Результативность по похищенным автомобилям выросла в 5 раз, по сравнению с 2016 годом. За прошлый год пограничники обнаружили 210 транспортных средств, находившихся в международном розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3048343
 
 
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Сергій Стерненко
1 год · Одеса, Odessa Oblast, Ukraine ·
40 днів без довєрія.
40 днів ніхто не кладе плитку, не вирубує дерева і не нападає на військові об'єкти.
40 днів, як не розпиляно жодного мільйона міського бюджету.
40 днів, як нас покинув мер Одеси Гєнадій Труханов, власник російського паспорта і просто савєцкій офіцер.Будемо святкувати завтра, в суботу, о 12:00.
В Літньому театрі Міського саду, котрий він намагався у нас вкрасти.До зустрічі!P. S. івент: https://www.facebook.com/events/172971733317615??ti=ia
Пограничники в 2017 году выявили 2,1 тыс. человек, находящихся в розыске Интерпола - Цензор.НЕТ 1163
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники в 2017 году выявили 2,1 тыс. человек, находящихся в розыске Интерпола
 
 
 
 
 
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