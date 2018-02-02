 Пограничники в 2017 году выявили 2,1 тыс. человек, находящихся в розыске Интерпола

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получили доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за 2017 было обнаружено 2,1 тысячи разыскиваемых лиц и 724 паспортных документа", - говорится в сообщении.

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Результативность по похищенным автомобилям выросла в 5 раз, по сравнению с 2016 годом. За прошлый год пограничники обнаружили 210 транспортных средств, находившихся в международном розыске.