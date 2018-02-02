 "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.

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"Как вы думаете зачем этот "патриот" России приехал на матерікову Украину?... Украинский биометрический паспорт получить!!!" - написала она.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего заместителя главы российского Министерства спорта Крыма.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 года занимал должность заместителя главы Минспорта Крыма.

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"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Украинские ведомства пока не сообщают фамилию задержанного. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.