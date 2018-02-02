 "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Как вы думаете зачем этот "патриот" России приехал на матерікову Украину?... Украинский биометрический паспорт получить!!!" - написала она.
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего заместителя главы российского Министерства спорта Крыма.
Как сообщалось ранее, сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 года занимал должность заместителя главы Минспорта Крыма.
"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.
Украинские ведомства пока не сообщают фамилию задержанного. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.
допплер и гепа это 149 я и 150 реформы. А то хуйло....
Хотя если вы про поддельные паспорта то да, ездить никуда не надо.
продают-ускоряют исключительно ОЧЕРЕДЬ!
kostjaua5
Ну вот честно смешно это слушать.Куча контор делает эти паспорта при наличие бабок,а он лично поехал))))
02.02.2018 23:08
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту Узбекистана, который купил в Турции.
Ни слова не изменил.
Ну просто необходимо законодательно ввести при получении украинского паспорта что б каждый кандидат обязан был спеть Гимн Украины!
Если не посадим таких поцреотов РФ, то хоть посмеёмся с их поцреотизма!