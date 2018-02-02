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 Политика Украины
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 "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма

Служба безопасности Украины сообщила, что именно побудило коллаборанта, сотрудничавшего с российскими оккупантами в Крыму, выехать на материковую Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Читайте: Задержанному "экс-замминистра спорта" оккупированного Крыма 3 февраля изберут меру пресечения, - прокуратура АРК

"Как вы думаете зачем этот "патриот" России приехал на матерікову Украину?... Украинский биометрический паспорт получить!!!" - написала она.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего заместителя главы российского Министерства спорта Крыма.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 года занимал должность заместителя главы Минспорта Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму активно зарабатывают на оформлении биометрических паспортов

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Украинские ведомства пока не сообщают фамилию задержанного. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.

Патриот России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном экс-замминистре спорта Крыма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048342
 
 
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Тепер зрозуміло, звідки фото "патріота" під українським прапором - воно до зустрічі з нашими погранцями готувалося. "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 2058
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то ж наверное фото после задержания
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Шо Вам "зрозуміло" ? Его сегодня-завтра отпустят, выдадут укр. загнан.паспорт и з/п или пенсию за последние 3 года, т.к по ЗАКОНУ он украинец, и лишить его гражданства возможно только (если он не Сааакашвили) в судовом порядке, т.е. в украинском случае это как минимум 3-8 лет рассмотрения дела и вероятность лишения не более 0.1% (сново таки если Вы не Саакашвили)
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поймали главного сепара.. а что мешает допу с гепой или вилкула..ахметку..? свои..до корней лобковых волос свои..не..?
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короче. долго объяснять.
допплер и гепа это 149 я и 150 реформы. А то хуйло....
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да понятно..надо боятся и верить кагалу..
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не кагалу а юденрату. они тоже щироукраинские реформаторы.
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тот же хрен, но в профиль..боятся и усё..нападёт мелкий кац и даже не думай возмущаться..
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ворон ворону, как и бывшие регионалы в том числе и на Банковой своих не дадут в обиду.
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Якщо хтось Вам казатиме що ми з "братьми" боремось на сході України!

"Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 5912
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Ну вот честно смешно это слушать.Куча контор делает эти паспорта при наличие бабок,а он лично поехал))))
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биометрику удаленно с человека не снимают. контора облегчает только все до одной поездки - правда контора и автобус организует для поездки и электронную очередь вам займет.
Хотя если вы про поддельные паспорта то да, ездить никуда не надо.
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да откройте же вы глаза,в Херсоне по улице Перекопской в паспортном центре от крымчан не протолкнуться,за украинскими паспортами приезжают постоянно,а ведь многие были участниками русской весны,встречали оккупантов,на голосвание бегали
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При наличии бабок,этот паспорт сделают любому.Зато в электронной очереди ляпота "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 4141 .
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да но отследить любого получателя теперь без проблем... мышеловка суперная.. а за паспортом лично надо ехать... "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 409
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Да поверьте ,при наличии бабок не надо)))
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надо все равно присутствовать. Не обманывайте людей.
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это как ты сдашь отпечатки не имея контакта с машиной,для снятия отпечатков,не рассказывай небылицы людям,ехать надо и крымчан приезжает много,можешь сам приехать и посмотреть
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Я имел ввиду конечное получение паспорта,а не сдачу отпечатков пальцев.Я сомневаюсь,что это тело не приезжало в Украину до того как его поимали.Если я что то не так написал,ну не судите строго.
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зачем врать???, присутствуешь ДВА! раза. ЛИЧНО, 1 раз сдаешь доки, фото пальцы - ЛИЧНО, второй раз ЛИЧНО получаещь, заполняешь код в случае его утери..не вводи в оману людей!,
продают-ускоряют исключительно ОЧЕРЕДЬ!
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Код ,другой человек не сможет заполнить?
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какое значение имеет конечное получение ,если что бы заполнить формуляр ,сфотографироваться и сдать отпечатки,нужно быть лично в Украине и тут этих проходимцев с Крыма не меряно,вообще лучше сделать им выдачу в Киеве,пусть валят туда,а границу перекрыть с Крымам,пусть едут по мосту через россию "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 2680
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Да согласен полностью))Но при наличии бабок и желания пересечь границу не проблема)))И по месту решается любой вопрос.Система осталась.
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и да,ты соврал
"Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 1536 kostjaua5

Ну вот честно смешно это слушать.Куча контор делает эти паспорта при наличие бабок,а он лично поехал))))
02.02.2018 23:08

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Нужно еще с собой палец иметь для сканера отпечатков
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Правильно. А пальцы для отпечатков можно отрубить и послать почтой(можно курьерской). Самому нечего ехать. "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 3108
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Это убогое новой почтой фаланги отправляло. Потом назад БФом приклеило.
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Прі налічії бабок скрєпоносци валять сюда:

"Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 3054
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А минстецю на сейшелы,там отдыхают средние Украинцы,по словам генпрокурора они конечно об этом не знают,ну то таке.
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не только этот заруслявленный татарин не в путена шыкаладное сбу не ставит. очень много крысьчан из числа хуйловвиди и роися спаси легко шастают в Украину и паспорта давно получили. Взяли одного пропустили сотню.
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Бпп не при ділах. Самопоміч чи партія Саакашвілі винна? Питання вам у пах лоліки.
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Как можно быть таким дремучим идиотом? Приехал прямиком в цугундер.
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Ловля на живца? То есть на биометрический паспорт. 😀😀😀😅😅
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Тоже на тему паспорта, заголовок из новостной ленты:
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту Узбекистана, который купил в Турции.
Ни слова не изменил.
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Перепутал название стран, хуле почти одинаковые
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Цена рузкого патриотизма - Украинский биометрический паспорт!
Ну просто необходимо законодательно ввести при получении украинского паспорта что б каждый кандидат обязан был спеть Гимн Украины!
Если не посадим таких поцреотов РФ, то хоть посмеёмся с их поцреотизма!
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с десяток гранат на десерт этим оленеводам было бы очень кстати "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма - Цензор.НЕТ 2054
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Знаю точно что из ЛУГАНДОНа приезжают люди и покупают землю под Киевом для строительства домов. Платят валютой. Откуда берут валюту?
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Жити буде десь на нарах, якщо на полонених не поміняють.
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Маю надію, що не один запроданець чи запроданка, не одна сволота, що зрадила Неньку, та лиже дупу рашистам, що приймала участь у рашистских референдумах не зможе отримати паспорт України. пущай твари живут с ксивами дЫр или со сраной ксивой с двухголовой курицей. Не хватало ещё, чтобы эти твари ездили в Европу, как украинцы. всех проверять по всем существующим базам, по Миротворцу в том числе.
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Оно, просто, не хочет шариться по "Залатому Кальцу Расии" . От і поперлося на Батьківщину. У Криму таких - до...я і більше. Як Даунєцкіє усіх годували, так ті - нас "відпочивали "... Хай ім грець!
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