 МИД Канады раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.
Дипломат подчеркнула, что этот закон угрожает свободе слова и академической дискуссии.
"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", - написала глава МИД Канады на своей странице в Twitter в пятницу, 2 февраля.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Современная IV Речь Посполитая (как её называл Качиньски) любит изображать себя этакой невинной жертвой со стороны чуть не всех её соседей,все должны просить у Польши прощения за какие-то свои перед Польшей исторические грехи,но вот сама ясновельможная тщательнейшим образом замалчивает своё без преувеличения кровавое прошлое...
Недавно прошла очередная трагическая для беларусов годовщина акта геноцида устроенного 67 лет назад польскими бандами против беларуских мирных жителей:
Память сожженных беларуских деревень
"31 января - день памяти 30 беларусов из деревень Арэшкава, Вулька Выгановская, Залешаны, Збуч, Красное Село, Кривая, Лозицы, Махнатае, Падрачаны, Пасечники-Большие, Раковичы, Чыжы и Ягодников Бельского павета на Белосточчине. Православные белорусы были в этот день 1946 расстреляны у деревни Пухалы-Старые "героями борьбы за независимость польского государства", членами ІІІ Виленской бригады NZW.
Большинство из убитых была отправлена старостами своих деревень в пущу для заготовки дров. Отряд Райс ("Бурого") задержал их 28 января 1946 г в деревне Лозицы были освобождены крестьяне что заявили о своем католическом вероисповедании.
Задержаны подводы с вазничыми использовались отрядом Райс под время сожжения деревень Залешаны и Вулька Выгановская 29 января 1946 г. В Заляшанах было убито 16 сельчан, в Вульке Выгановскай - 2-е. наймаладзейшая жертва поджога домов - неахрышчанае ребенок Василия и Татьяны Леончуков, 7 мес. При попытке скрыться с родителями из горящей избы были убиты Константин Леончук (3 года) и Сергей Леончук (6 мес).
Утром 31 января 1946 г отряд "Бурого" задержался в деревне Пухалы-Старые. После освобождения нескольких крестьян, что заявили о своей польской национальности, все остальные возчики были выведены группами в лес и расстреляны. Перед расстрелом зачытвався текст со словами "именем Польской Республики ".
Старейшая из 30 убитых крестьян было 56 лет, наймаладзейшы - 17. Места захоронения беларусов в лесу не были известны родным жертв вплоть до 1989 г, в 1997 останки православных крестьян были перенесены на военное кладбище в Бельске-Подляском.
2 февраля - день памяти беларусских крестьян из деревень Зани и Шпаки Бельского уезда на Белосточчине.
31 православный житель Занёв и Шпаков был сожжен живьем или застрелен на своем дворе во время акции ІІІ-й Виленской бригады NZW.
Решение о "пацыфикацыи" деревень Зани, Шпаки и Канцавизна было принято главой отряда "польских героев борьбы за независимость", кавалером орденов "Виртуты милитари" I и IV степеней, кавалером "Креста храбрых" капитаном Ромуальдом Райс. Вечером 1 февраля 1946 г, на следующий день после расстрела "30 белорусских возниц", Райс (" Буры ") назначил ответственными за операцию по выселению православного населения деревень: Зани - узводнага" Битный "(Bitny, падпар. Ян Багушэўскі), Шпаки :- узводнага" Вяруса "(Wiarus, падпар. Владимир Юрий), Канцавизна: - узводнага "Лешек" (Leszek, похоже, падпар. Ольгерд Христа)
Вечером 2 лютага 1946 взводы бригады вошли в села. В Занях поселения было окружены с 2-х сторон, и подожжены жилые дома. При поджоге домов солдаты обходили дома католических семей, а также соседние с ними. Жителей, которые выбегали на подворья, загоняли обратно в дома или расстреливали. Некоторых из жителей перед расстрелом расспрашивали о вероисповедание и национальность.
В Шпаках падпальванне домов и стрельба по жителях начались одновременно. В одном из домов была изнасилованных девушка, другая, при попытке защититься, была смертельно ранена. В Канцавизне сельчане смогли убежать в лес, увидев, как отряд переходить по льду реку.
Следственная комиссия нашла на одном из мест поджога листовку с требованием к остатки населения освободить деревни в течение 14 часов."
Это только один (самый резонанасный,признаный судом геноцидом) из многих актов геноцида против православных беларусов.
Свидетельства очевидцев зверств можно почитать тут на сайте подляшских беларусов: http://svoja.org/12.html
Цитировать
Из открытого письма, направленного маршалу Сейма Общественным комитетом членов семей убитых вооруженным подпольем:
«Наши близкие были убиты отрядом вооруженного подполья «Служба специальной акции - Национальное военное объединение» (PAS-NZW) под командованием капитана Ромуальда Райса по кличке Бурый (...) 82 человека, в т.ч. дети, женщины и старики, были заживо сожжены в запертых домах (...) В 1949 г. капитан Ромуальд Райс (...) был приговорен Белостокским районным военным судом к смертной казни (...) В 1995 г. Варшавский окружной военный суд (...) постановил, что капитан Райс «боролся за независимость Польши», и отменил предыдущий приговор, а семье Райса была выплачена компенсация. Другим семьям членов отряда Бурого тоже были выплачены компенсации (...) Следствие Белостокского отдела ИНП по делу об убийстве 82 польских граждан православного вероисповедания (...) закончилось признанием капитана Ромуальда Райса по кличке Бурый виновным в геноциде. В 2005 г. Белостокский окружной суд (...) оставил в силе постановление прокурора ИНП (...) Мы надеялись, что формальное завершение следствия поможет нам, семьям жертв, добиться компенсаций, сравнимых с теми, которые получили семьи преступников.
К сожалению, судебный путь для нас закрыт .Мы ожидаем и просим маршала Сейма и высшие власти Польского государства, чтобы к нам применялись элементарные принципы равенства и справедливости»
Вот чем эти "польские герои борьбы за независимость" отличаются от СС?
...И ещё меня всегда интересовал вопрос - ПОЧЕМУ в беларуских СМИ про геноцид беларусов полное молчание? Понятно почему в оппозиционных,они содержатся на деньги РП или распределяемые через Польшу, но лукашенковские-то почему молчат??
26 січня 2018 року Сейм Республіки Польща ухвалив пакет законів, зокрема зміни до "Закону про Інститут національної пам'яті ‒ Комісію з переслідування злочинів проти польського народу" і деяких інших законів, спрямованих проти України та українців. Всеукраїнське об'єднання "Свобода" засуджує цей ворожий Україні, шкідливий для добросусідських відносин та вигідний Москві політичний акт.
Заборона "бандерівської ідеології" ‒ це не просто дешевий популізм частини польського політикуму. Насправді це заперечення права українців на власну державність і національну гідність. Зокрема, цей пакет законів повторює темники кремлівської пропаганди щодо вигаданих злочинів українських націоналістів. А за спростування цієї брехні передбачає позбавлення волі до трьох років.
У своїй політиці агресивного реваншизму та односторонньої ревізії історії депутати Сейму дійшли до заборони називати польські катівні на кшталт Берези Картузької (де мордували і страчували українців, білорусів, литовців, євреїв та представників інших національностей) "концентраційними таборами". Вони дійшли й того, що територію Галичини називають "Східною Малопольщею" та забороняють згадувати про факти співпраці польського уряду з Третім Рейхом (зокрема, під час розподілу Чехословаччини)! Це ще раз свідчить про цинічні подвійні стандарти польської верхівки.
Такі рішення польського Сейму ‒ це безпрецедентна образа, що відбулася на тлі спроб України відновити добросусідські відносини з Польщею. Бачимо, як союз України та Польщі ‒ ядро Балто-Чорноморської осі ‒ опиняється під загрозою через дії польських корисних ідіотів Кремля та бездіяльність української влади.
Але найбільша відповідальність перед Україною і українцями лежить на керівництві нашої держави. Очевидно, що чинна польська влада не сміла б робити таких кроків, якби українські очільники їм не потурали. Бо замість захищати українців, національні інтереси держави, вони плазують на колінах перед антиукраїнськими пам'ятниками з шовіністичними написами.
У зв'язку з цим вимагаємо від Президента України Петра Порошенка та Голови Верховної Ради України Андрія Парубія:
- Невідкладно ініціювати та скликати позачергову сесію для адекватної оцінки рішення Сейму Республіки Польща;
- Звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна за черговий провал вітчизняної дипломатії;
Закликаємо Президента України Петра Порошенка як відповідального за зовнішню політику негайно публічно засудити рішення польського Сейму та повернути звання Героя України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, яке відібрав злочинний режим Януковича.
Досить терпіти хронічні провали в зовнішній політиці!
Слава Україні!
Прес-служба ВО "Свобода"
2 лютого 2018 року проект рішення про підняття революційного прапора ОУН (червоно-чорного прапора) авторства депутатів Київради від ВО "Свобода" Володимира Бохняка та Петра Кузика був зареєстрований у канцелярії міської ради. Документ передбачає, що у дати, пов'язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті Героїв, перелік яких наведено нижче, здійснюється підняття біля адміністративного будинку Київської міської ради, а також на будівлях чи біля будівель, у яких розміщуються районні у м. Києві ради, революційного прапора ОУН.Перелік дат, наведений у додатку до проекту рішення, не є вичерпним і революційний прапор ОУН може бути вивішений у інші дати.Також проект рішення передбачає рекомендацію керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських об'єднань м. Києва вивішувати революційний прапор ОУН на будівлях у дні, затверджені в додатку до цього рішення.