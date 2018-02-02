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Все про:ПАСЕ (1157) Россия (67943) Климпуш-Цинцадзе (218)

 Возвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила уверенность, что возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы может привести к катастрофическим последствиям для ПАСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила  в эфире "5 канала".

"Это разрушит систему одной из уважаемых международных организаций, которая в течение десятилетий выстраивала свое влияние, правила и принципы, в частности, в области прав человека. Которую считали эталоном, образцом, со сложным переговорным процессом, с механизмами. Но в той или иной степени она работала", - подчеркнула вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что интересы РФ в ПАСЕ активно лоббируют не только сами россияне, но и ряд политиков, которые "реализуют политику Российской Федерации под видом политиков других стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создается впечатление, что в ПАСЕ и Совете Европы сговор элит по безусловному возвращению России, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3048339
 
 
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Ваша коррупция уничтожит Украину а с ПАСЕ ничего не случится ...
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А что такое это ПАСЕ? Пасе, - это говорильня.
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Возвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе .если вернут парашу то Украине там делать нечего...пусть сосут у путлера всем пасе за взносы Возвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6876
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Мне одному кажется, что за последние четыре года весь мир трасформировался? Мы благодаря раисе опять в средневековте, - в рассуждение мироустройсва?
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Перечитай вначале, что пишешь, прежде чем выдавать "в эфир".

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А что я не так написал? В чем мой посыл не верен? Есть аргументы?
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Европа только так прогибается перед Путлером. Ведь в ПАСЕ прекрасно понимают что российские депутаты ничего не решают, от них абсолютно ничего не зависит, они лишь беспрекословно выполняют волю Путлера. Но тем не менее тащат их в европейский Парламент, мрази.
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Да пасе будет работать ,потому ,что бабок с параши заносят регулярно.А минстець соловьем заливается зачем нам запад .Ну так разрывайте с западом )))
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Так... Без эмоций. С самого начала. Попробуем? Повторяю: без эмоций.

Итак: Климпуш-Цинцадзе- уже Сигнал. Верно? Кто скажет0 Нет- Идиот. Она- внучка Кого? Правильный ответ: Командующего Войсками одной Республики, которая просуществовала, после проверки её на прочность- 3(три) дня. В уничтожении Этой Республики принимали участие кто? Во-первых- Венгрия. Во-вторых и в третьих- Польша и Румыния. Возникает вполне закономерный вопрос: эту тётю назначили Зачем??? Для Мощного Сигнала? Этот Сигнал услышали. Шо, млять, далее???
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Ну и что ? Говорят что дед Саакашвили был полицаем.Это ни кого не остановило.
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А ещё говорят: что кур доят. А я- не о том, что говорят. Я- о Стальных Фактах. Которые,- странные. И которые- объясняют некоторые, возникшие сейчас- противоречия. И если вы- не согласны, то Бог вам- Судья.
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Далее продолжаем пропихивать рашку.
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Да? Рашку? Так ведь- так оно и есть. Активы рашки, в Закарпатье- в разы и разы круче, чем в Донбассе. Это- все знают. Отсюда- вопрос: шо далее???
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Евродепутатам нравится получать большие зарплаты, а Рашка для них денег не жалеет. Вот и тянут их обратно. И плевать им что Путлер развязал гибридную войну в Украине, их сытые задницы прикрыты и ладно.

Лоббистов у Путлера хватает, платит им хорошо.
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Это мировое признание! Путина поместили в одной галерее вместе с Гитлером и Ким Чен Ыном!

Мексиканский художник Кристиам Рамос внес Путина в список исторических личностей, которых он изображает на мертвых тараканах. Далеко не всякий политик удостоился чести быть нарисованным Рамосом, художник для своей коллекции отбирает только самых разнузданных негодяев-политиков, которых объединяет огромная негативная популярность.
Именно поэтому Кристиам рисует портреты политиков на тараканах, так как, по его мнению, тараканов тоже мало кто любит. Художник полагает, что такие существа не должны жить в нашем мире. Он считает, что именно из-за президентов-тараканов у нас на планете происходят геноцид, дискриминация, расизмом, насилие и войны.
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Гей, кияни, - що там у Києві відбувається?
Весь Майдан заполонили кількаметрові металеві трампліноподібні конструкції невідомого призначення. Кажуть, у Бариги дах поїхав.
https://twitter.com/evhen_n/status/959512339480489990


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Андрей, шо то я не понимаю вашей логики.
Так это Климпуш - Цинцинадзе хочет вернуть рашу в ПАСЕ ?
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Нет. Она- Никто. Не она играет, своими заявами. Играют- её. С самого начала. С момента обретения ей- её должности.
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У него слились воедино символизм,футуризм и котофилия.
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Ну, ладно. Я сегодня- мирный, спокойный... На провокации- не реагирую. О котофилии: два дня назад, в моем Мариуполе, сняли кота, который три дня провел на дереве, на морозе. Есть репортаж, на 0629. Так я к тому, что всё неинтересно мне было, кроме этого кота. Я их, лично, пятерых спас. Они меня- отблагодарили. Всемерно. Они это умеют: я, на старости лет, нашел, вдруг, такую(!!!) работу, что в ЕС- мало кому снилось, по деньгам. Очень мало кому... Такая вот- котофилия...
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Я не против хвостатых. Сам зачем-то кормлю четверых .Покупаю им чаппи,это такой собачий корм.
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Я вас не понимаю.
Если кто то хочет вернуть рашу в ПАСЕ значит есть два варианта: или согласиться или протестовать.
И какой правильный ?
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Понятия не имею, честно. Ведь очевидно: от нас- ничего уже не зависит. То есть- вовсе ничего.
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Да, просто все поняли, что отвлекаться на поддержку шоколадного бантустана - это пустое занятие, а бизнес требует времени и усилий и продолжать этот бесконечный водевиль больше нет никакой возможности
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Надо открыто сказать, что если в ассамблею вернутся русские, то оттуда уйдём мы. И тогда объясняйте всему миру, почему агрессор сидит на заседании, а жертва ушла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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