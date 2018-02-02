 Возвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Это разрушит систему одной из уважаемых международных организаций, которая в течение десятилетий выстраивала свое влияние, правила и принципы, в частности, в области прав человека. Которую считали эталоном, образцом, со сложным переговорным процессом, с механизмами. Но в той или иной степени она работала", - подчеркнула вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что интересы РФ в ПАСЕ активно лоббируют не только сами россияне, но и ряд политиков, которые "реализуют политику Российской Федерации под видом политиков других стран".

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