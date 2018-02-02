 Возвращение российской делегации уничтожит систему ПАСЕ, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в эфире "5 канала".
"Это разрушит систему одной из уважаемых международных организаций, которая в течение десятилетий выстраивала свое влияние, правила и принципы, в частности, в области прав человека. Которую считали эталоном, образцом, со сложным переговорным процессом, с механизмами. Но в той или иной степени она работала", - подчеркнула вице-премьер.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что интересы РФ в ПАСЕ активно лоббируют не только сами россияне, но и ряд политиков, которые "реализуют политику Российской Федерации под видом политиков других стран".
Кому оно надо то ПАсЕ
Итак: Климпуш-Цинцадзе- уже Сигнал. Верно? Кто скажет0 Нет- Идиот. Она- внучка Кого? Правильный ответ: Командующего Войсками одной Республики, которая просуществовала, после проверки её на прочность- 3(три) дня. В уничтожении Этой Республики принимали участие кто? Во-первых- Венгрия. Во-вторых и в третьих- Польша и Румыния. Возникает вполне закономерный вопрос: эту тётю назначили Зачем??? Для Мощного Сигнала? Этот Сигнал услышали. Шо, млять, далее???
Лоббистов у Путлера хватает, платит им хорошо.
Мексиканский художник Кристиам Рамос внес Путина в список исторических личностей, которых он изображает на мертвых тараканах. Далеко не всякий политик удостоился чести быть нарисованным Рамосом, художник для своей коллекции отбирает только самых разнузданных негодяев-политиков, которых объединяет огромная негативная популярность.
Именно поэтому Кристиам рисует портреты политиков на тараканах, так как, по его мнению, тараканов тоже мало кто любит. Художник полагает, что такие существа не должны жить в нашем мире. Он считает, что именно из-за президентов-тараканов у нас на планете происходят геноцид, дискриминация, расизмом, насилие и войны.
Весь Майдан заполонили кількаметрові металеві трампліноподібні конструкції невідомого призначення. Кажуть, у Бариги дах поїхав.
https://twitter.com/evhen_n/status/959512339480489990
Так это Климпуш - Цинцинадзе хочет вернуть рашу в ПАСЕ ?
Если кто то хочет вернуть рашу в ПАСЕ значит есть два варианта: или согласиться или протестовать.
И какой правильный ?