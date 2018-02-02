 Правоохранители "ждали" на админгранице "экс-замминистра спорта" Крыма, - СБУ

Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь крымского главка СБУ Кристина Владимирцева, передает Цензор.НЕТ.

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"Это работа именно нашего крымского управления. Оперативники провели работу и знали, что он будет ехать. Они его ждали. Как только он пересек админграницу, его задержали, чего-то экстраординарного в задержании не было", – отметила Кристина Владимирцева.



По ее словам, сотрудники крымского главка проводят работу по спискам госслужащих, которые ранее являлись госслужащими Украины, а после - "госслужащими в так называемой республике Крым", открыты уголовные производства, идут заочные рассмотрения.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего заместителя главы российского Министерства спорта Крыма.

Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 года занимал должность заместителя главы Минспорта Крыма.

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Украинские ведомства пока не сообщают фамилию задержанного. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.