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 Политика Украины
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 Правоохранители "ждали" на админгранице "экс-замминистра спорта" Крыма, - СБУ

Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым и Севастополе ожидали экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма на административной границе с полуостровом.

Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь крымского главка СБУ Кристина Владимирцева, передает Цензор.НЕТ.

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"Это работа именно нашего крымского управления. Оперативники провели работу и знали, что он будет ехать. Они его ждали. Как только он пересек админграницу, его задержали, чего-то экстраординарного в задержании не было", – отметила Кристина Владимирцева.

По ее словам, сотрудники крымского главка проводят работу по спискам госслужащих, которые ранее являлись госслужащими Украины, а после - "госслужащими в так называемой республике Крым", открыты уголовные производства, идут заочные рассмотрения.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего заместителя главы российского Министерства спорта Крыма.

Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 года занимал должность заместителя главы Минспорта Крыма.

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Украинские ведомства пока не сообщают фамилию задержанного. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.

Источник: https://censor.net.ua/n3048338
 
 
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Вата, вона така передбачувана! На халяву летить, як муха на гівно! Правоохранители "ждали" на админгранице "экс-замминистра спорта" Крыма, - СБУ - Цензор.НЕТ 2127
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ай молодцы..а мертвечука не ждёте на границе, чтоб ласты скрутить..?
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нет. мертвячук онжы тамжынашлюдь и мышыбрат с агентом лолитой.
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но хлопцы на нуле когда нибудь таки поймут, что враг у них с двух сторон..один явный, а другой..вы у курсе о чём я..
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Вата летить як муха на гавно....такі да. Всі до пєті кучкуються. Дякую за ідею ростиславу комарнитському. Так казать гавнюки всєх стран ляпись до купи- бпп
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по хорошему то нужно было этого ренегата отдать прямо на пункте пропуска кр. татарам, чтобы они по быстрячку осудили его судом шариата. И прямо там , на камеры привели приговор в исполнение.
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"Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей,....або у юрті раком на підлозі татари шоб його ...али в сраку!"
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Это как Савенкова (ну трест который лопнул) заманили.
Спасибо, Вы конечно насоветовали. И так все Бандеру срутбоятся а тут ещё показательные расстрелы. У нас правовое государство.
-Действуй строго по закону.
Т.е действуй втихоря.
Серая зона она знаете какая, скока там людей пропадает.
А говорил лингвист "Нет человека......."
А Вам бы только проблемы создавать.
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Эх...Чему радуетесь???Неужели еще не поняли,что это уже тенденция пошла:предатели всех мастей возвращаются,здесь их отмазывают и они легализовавшись делают "случайно" карьерный взлет???!!!Это не они дураки,а МЫ!!!Мы радуемся отчетам о "пойманных" коллаборантах, а не обращаем внимания,что их тут же оправдывают и они снова при деле...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители "ждали" на админгранице "экс-замминистра спорта" Крыма, - СБУ
 
 
 
 
 
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