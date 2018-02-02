 Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.

При этом чиновница признает, что этого недостаточно.

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В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.

А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич.

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