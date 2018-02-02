 Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.
При этом чиновница признает, что этого недостаточно.
В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.
"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.
А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич.
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Просто она жрёт много.
Это на Западе учитель получает лишь в два -три раза меньше судьи, а в Украине учителей за людей не считают.
Зарплату повысили на 10%. Я за январь уже получил с повышением.
Меньше слушайте провокаторов, которые поют с кремлевских нот.
А во-вторых: повышение произошло только на бумаге, реально зарплата не выросла, так как на практике сократили ставки. Уже сейчас мало кто работает на целую ставку в основном на 0.7.
Очередное повышение зарплат приведет уже к массовому сокращению учителей.
Циничная ложь ЭТОЙ власти уже не смешит, а - БЕСИТ!!
сменил прогноз по стране из-за
скорого снижения уровня
золотовалютных резервов и
возможного
прекращения сотрудничества с
МВФ
Об этом сообщает пресс-служба
НБУ.
«Сценарий досрочного
прекращения программы с МВФ
предусматривает ухудшение
условий доступа на
международные финансовые
рынки, что приведет к усилению
девальвационных и
инфляционных ожиданий, а также
к росту вероятности дефолта по
внешним государственным
обязательствам, пик выплат по
которым приходится на 2019 год»,
- говорится в документе.
Более того, согласно прогнозу
чиновников, сотрудничество
с МВФ в будущем скажется на
золотовалютном резерве страны.
«В 2019-м и 2020-м годах из-за
пиковые выплаты по внешним
долгам, ожидается формирование
дефицита сведенного платежного
баланса, в результате чего
международные резервы
сократятся до 18,6 миллиарда
долларов», - подчеркивается в
тексте документа.
Но дефолта можно избежать и отдать долги, еще и детям на мороженое останется!...многие оценят предлагаю порохоботов потрошить на органы!!! Бегло прикинув, из пары миллионов порохоботов можно выручить за ливер и прочую анатомию по 100 $тыс...апендицит и мозги идут на получение биогаза...из шкуры делаются удобные кресла для госапарата... Но вначале порохоботов нужно законодательно приравнять к ошибке природы)))))))))
И то, что 70% конченные неучи, которых к детям подпускать нельзя, не показывает. Сейчас пришли поколения купившие свои дипломы.
А они требуют зарплату на равне с качественными преподавателями, которые у нас пока есть.
А на 10% зарплату таки подняли.
распад и неуважение @VictorKvert2008 11 ч.11 часов назад
9 489 - Минимальная зарплата
9 786 - Прожиточный минимум
12 923 - Пенсия
20 000 - Зарплата учителя
25 000 - Зарплата врача
50 000 - Зарплата профессора МГУ
51 400 000 - Зарплата Грефа
60 700 000 - Зарплата Сечина
82 600 000 - Зарплата Миллера
Почему не приводишь примеры западных стран? Сцышь, лишнехромосомный?
Украина стремится в Европу, в цивилизованный мир. А там нет места таким как вор Порошенко и его воровским шавкам.
Зависит от количества учеников в классе. Или за двух дебилов должны платить столько же, сколько за класс в 30-40 учеников???
Зависит от количества часов. Дополнительной нагрузки.
От педстажа.
А то некоторые простояли на базаре, а потом требуют такую же зряплату.