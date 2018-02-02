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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1683) школа (1587) учитель (262) Гриневич (256)

 Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич

После недавнего повышения зарплаты учитель в школе получает от 6 до 8 тысяч гривен.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.

При этом чиновница признает, что этого недостаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич рассказала о борьбе с коррупцией в школе: "Тут мы сделали первый шаг"

В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.

А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич.

Читайте: Увеличение зарплат украинцам должно сопровождаться увеличением продуктивности труда, - постпред МВФ Люнгман

Источник: https://censor.net.ua/n3048336
 
 
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Ты еще вздумай сказать сколько тебе насчитано и сколько удержали,а то многие офигеют тут
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Не росхитуйте човен,чуть выше у человека учитель в Украине 24000 грн получает.
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фото распечатки январской скинуть бы ей. ну это просто...
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Рева Взял Своим Заместителем 30-Ти Летнюю Александру! А Теперь Внимание!!! Зарплата Александры Составляет Около 93 000 В Месяц!, - Блогер
http://repost.net.ua/?p=3047


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Зарплата Александры Составляет Около 93 000 В Месяц!

Просто она жрёт много.
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надо было роазгонять не протестувальников, а сцену, которая использовала народ, вышедшего против произвола режима януковича и беспредела ментов..
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Петя валит огромные деньги судьям и прокурорам, а учителям и медикам крохи с барского стола. Прям все как в Рашке.
Это на Западе учитель получает лишь в два -три раза меньше судьи, а в Украине учителей за людей не считают.
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А ще ж є викладачі вишів. Але наука, вища освіта то таке, зайве... Голосують вчителі, їх більше...
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Повторяю,для тех,кто в танке:НИКАКОГО ПОВІШЕНИЯ НЕТУ!НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ ДОБАВИЛИ
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Такое впечатление, что ты работаешь в школе или вузе. Но нет. Ты работаешь на Лубянку.
Зарплату повысили на 10%. Я за январь уже получил с повышением.
Меньше слушайте провокаторов, которые поют с кремлевских нот.
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С учетом того, что инфляция в 17-м была, как минимум 14%, то не смотря на повышение доходы учителей упали на 4%. И это во-первых!
А во-вторых: повышение произошло только на бумаге, реально зарплата не выросла, так как на практике сократили ставки. Уже сейчас мало кто работает на целую ставку в основном на 0.7.
Очередное повышение зарплат приведет уже к массовому сокращению учителей.
Циничная ложь ЭТОЙ власти уже не смешит, а - БЕСИТ!!
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Пані міністр, можливо, не курсі про зарплати.. Такі зарплати у педагогів з великим стажем, які мають більше ставки, з категорією..
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советским учителям платили копейки,потму и пенсия мизерная.с чего вдруг им платить по 200 долларов пенсию. Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1844
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Советским учителям платили как и судьям. Это сейчас судьи почему-то в десятки раз больше получают.
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Спасибо партии родной кпSS наш рулевой вперед лети,в коммуне остановка по имени ГУЛАГ... Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4820
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отец Порошенко был в компартии, поэтому убить эту коммунистическую собаку, породившую Петю? Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5260
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така собі брехлива тіточка.. біга та кричить халва! Халва!
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Для 133133. Дякую і я і моя дружина гонтарєвій і пьєті. За реформування банківської сфери. Банківський інститут нац.банка України. Доходчиво тобі пояснив ушльопок?
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Национальный банк Украины
сменил прогноз по стране из-за
скорого снижения уровня
золотовалютных резервов и
возможного
прекращения сотрудничества с
МВФ
Об этом сообщает пресс-служба
НБУ.
«Сценарий досрочного
прекращения программы с МВФ
предусматривает ухудшение
условий доступа на
международные финансовые
рынки, что приведет к усилению
девальвационных и
инфляционных ожиданий, а также
к росту вероятности дефолта по
внешним государственным
обязательствам, пик выплат по
которым приходится на 2019 год»,
- говорится в документе.
Более того, согласно прогнозу
чиновников, сотрудничество
с МВФ в будущем скажется на
золотовалютном резерве страны.
«В 2019-м и 2020-м годах из-за
пиковые выплаты по внешним
долгам, ожидается формирование
дефицита сведенного платежного
баланса, в результате чего
международные резервы
сократятся до 18,6 миллиарда
долларов», - подчеркивается в
тексте документа.

Но дефолта можно избежать и отдать долги, еще и детям на мороженое останется!...многие оценят предлагаю порохоботов потрошить на органы!!! Бегло прикинув, из пары миллионов порохоботов можно выручить за ливер и прочую анатомию по 100 $тыс...апендицит и мозги идут на получение биогаза...из шкуры делаются удобные кресла для госапарата... Но вначале порохоботов нужно законодательно приравнять к ошибке природы)))))))))
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Шариков : взять и поделить.Слава ПРОЛЕТАЙряту... Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1657
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правильно все должны воровать и грабить как Порошенко, он пример всем показывает как жить нужно Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 729
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Средняя зарплата не отображала никогда реальную зарплату в сссре дохлом...,эту туфту придумали для отмазки хитро-сделанные "математики" дабы скрыть реальное положение дел....оклад министра к примеру 600 рублей,а уборщица в его министерстве 60 рублей,среднее число 330 Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1на двоих..
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"хитро-сделанные "математики" " придумали еще такие показатели как мода и медиана...и в совокупности они дают достаточно достоверную картинку о реальном положении...а вот хитро-сделанные барыги как раз туфту и гонят
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Только математика не показывает качество наших учителей.
И то, что 70% конченные неучи, которых к детям подпускать нельзя, не показывает. Сейчас пришли поколения купившие свои дипломы.
А они требуют зарплату на равне с качественными преподавателями, которые у нас пока есть.
А на 10% зарплату таки подняли.
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а вот как в нарасейке...

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 11 ч.11 часов назад

9 489 - Минимальная зарплата
9 786 - Прожиточный минимум
12 923 - Пенсия
20 000 - Зарплата учителя
25 000 - Зарплата врача
50 000 - Зарплата профессора МГУ
51 400 000 - Зарплата Грефа
60 700 000 - Зарплата Сечина
82 600 000 - Зарплата Миллера
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Стоимость в РОссии однокомнатной ЗАСРАНОЙ квартиры от полтора миллиона российских рублей
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так ты, что как истинный рашист, тянешь нас в рашку, в свой засраный русский мир?
Почему не приводишь примеры западных стран? Сцышь, лишнехромосомный?
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Таким чином лікарі в країні на останньому місці - 3700. Вони очевидно самі дурні. Цікавий хвакт.
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набігло соєве стадо вихваляти пейсатих реформаторів
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По лицу читается - высокий интеллект ! Пля, пашет парень !
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У врачей зарплата больше чем у любого чинуши.... Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 7455
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давай вернем СССр дохляк,колбасу по 2,10 и вотку по 2,87.Обожрёмся от Пуза...ГОФФНА ГУЛАГовского Сейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4075Прощай Баварская и Салями
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Зачем СССР? Про совок мечтают только рошеновские воры, что бы воровать себе спокойно и держать людей в подчинении.
Украина стремится в Европу, в цивилизованный мир. А там нет места таким как вор Порошенко и его воровским шавкам.
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Интересно, если бы учитель не явился бы ни на один урок в январе, шо бы ему сделали? А избранникам - НИЧЕГО!
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Самое интересное, если учителя не придут, то ничего не произойдет. При их нижеплинтусовом уровне преподавания.
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ну все, теперь учителя тоже с такими деньжищами будут отдыхать на сейшельских и мальдивских островах
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Реальная з/плата учителя в селе от 4 тыс. до 9 тыс.в зависимости от стажа,категории,звания и должности.В садиках дела обстоят хуже. Местный бюджет зажал 10% за интенсивность,дали по минимуму-20%,поэтому никаких 25% нет,но в гривнях информациях в средем,по медиане,верная))
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нет никаких 6-8тыс - жена получает 4000грн в сельской школе
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Это она тебе так говорит. А сама припрятывает пару тысяч.
Зависит от количества учеников в классе. Или за двух дебилов должны платить столько же, сколько за класс в 30-40 учеников???
Зависит от количества часов. Дополнительной нагрузки.
От педстажа.
А то некоторые простояли на базаре, а потом требуют такую же зряплату.
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Та пусть повышают!! пусть печатный станок день и ночь пашет быстрее повысят быстрее все милионерами станем быстрее этой власти надают по жопе!!
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Бухтит не по теме министр. Зарплата поднялась на 10% а не 25. 8 тыщ надо иметь 1.5 ставки и стаж больше 20 лет, высшую категорию и прочие навороты. Но лапшу навешали хорошо.
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ложь! это цифры грязными! Вычтете 2 тыс и реально учителю остается 4 тыс в месяц, это 135 долларов.
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а работникам детсадов и того не платят, как будто это вообще не люди.
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Во времена Батона эта зарплата составляла до пяти тысяч но это было более 600$ а сейчас чуть более 200 и чем хвалишься ,уродина. Цены европейские, зарплаты на самые социальные профессии- африканские. Уродина. Поднимите доллар до 60 и зарплату еще на пару тысяч,во учителя обрадуются! Уже все цены в три раза отыграли по сравнению с довоенными,а зарплата поднялась процентов на 30-40% и что за ЭТО вас облобызать чушки недоделанные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, - Гриневич
 
 
 
 
 
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