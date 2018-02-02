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Все про:НАБУ (2128) Злочевский (88)

 НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Министерстве экологии и природных ресурсов в тот период, когда его возглавлял Николай Злочевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - сообщили в НАБУ в пятницу в ответ на запрос программы "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство расследуется по статьям УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия)".

 

В НАБУ указали, что досудебное расследование в деле продолжается, о подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.

В Бюро пояснили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же в НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями Генпрокуратуры, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напомнили в НАБУ, было закрыто в августе 2017 года по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Также читайте: Экс-министр экологии Злочевский на днях был в Киеве, а затем уехал. Но свои вопросы по бизнесу он решил, - "INSIDER"

Источник: https://censor.net.ua/n3048335
 
 
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это не проблема Аслунда и Запада,это проблема украинцев,не хотят митинговать,добиваться,будут жить при экономическом крахе,заслужили
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Соратник Януковича Злочевський повернувся в Україну. Хто ж допустив таку відверту зраду? Порохоботській тусовці, наприклад, розіслали методичку, в якій всіх собак повісили на НАБУ

НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 7426
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Антикорупційне бюро закрило справу проти Злочевського.

САП та НАБУ нові незалежні органи. Там сидять відібрані кумисією з патентованих антикорупціонерів, кришталево чесні слідчі з мільйонними зарплатами!

Повторю, САП і НАБУ створювали спеціально для того, щоб на них ні хто не впливав, спеціальне законодавство створили для них і що? Зібрали там чмошників? Чи таких само корумпованих чинуш що попри мільйонні зарплати все одно беруть бабло за розвал справ?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
Ви дасте відповідь на це запитання?
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Легко
САП і НАБУ були створені на вимогу Заходу як повністю незалежні реально антикорупційни сили. На кшталт Румунії. Але наші бариги не були би баригами якби не створили механізми впливу та тотальног нажиму на ці структури, тому що країною правлять топ-еорупціонери.
Тільки НАБУ взбрикнуло і згадало, що існує таке поняття як совість та патріотизм та почало реальну боротьбу з корупцією.Чим визвало лютий гнів Банкової.

Всі сли кинуті на знищення або на нейтралізацію НАБУ. У порохоботів в методичках це зло №1 і воно таким залишиться до повної нейтралізації НАБУ любими методами
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Спеціальна антикорупційна прокуратура це самостійний підрозділ, голова якого обирається на конкурсі. Конкурсна кумисія складається з депутатів та представників "антикорупційних громадських організацій" (лапочка Шабунін теж там був).
Цей голова САМ підбирає собі заступників, а ті співробітників. Генпрокурор їх формально затверджує, але звільнити не може, а отже не має на них безпосереднього впливу.
НАБУ не змогло зібрати доказової бази по справі Злочевського і після півторарічного розслідування САП закрила цю справу.
Питання:
НАБУшні слідчі просто так не знайшли доказів, чи їм за це заплатили?
Холодницький просто так пустив справу за течією, хай іде як ідеться, чи йому заплатили?
Ситник просто так погодився закрити справу, чи йому заплатили?
Найстрашніше те, що якщо вони навіть взяли бабки то перевірити це ні хто не може, аудитора немає і його не дають обрати. Звільнити їх, без висновку аудитора ні хто не може! І цілком вірогідно, що замість антикорупційного органа ми матимемо ще одну корупуійну контору, при чому абсолютно безконтрольну!
А тепер уявіть собі, що і "антикорупційний суд" у нас такий само буде!

А якщо кацапи, майстри "апаратної роботи" просунуть туди своїх агентів?...
Ну думайте своїми головами, хай вам біс! НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 1289
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НАБУшні слідчі поки що кращі в країні. Але суди завжди на стороні тих, кого пресує НАБУ. І Ситник далеко не все вирішує.
Як ти круто завернув, виходить, ти потворо, ще й проти антикорупційного суду? яке ж ти скотиняко проплачене, йшов би десь працювати чи що, все ж краще ніж копійки отримувати за розпоасюдження антиукраїнської брехні в інтернеті
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Кращі - це голослівна заява.
Чим вона підтверджена, окрім вашої віри у чергового кумира?
Я не брешу, я звертаю увагу на деякі факти та загрози, яких екзальтовані громадяни не помічають!
Хлопчика, що сказав : "Король голий!" теж брали на глум, та врешті він виявився правим.
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у тебе методичка: вороги № 1 - НАБУ, Саакашвілі, Садовий, Тимошенко, з тобою ж говорити немає сенсу, ти точна копія кацапів: хунта, біндеравці, каратєлі
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До речі, ви помітили які з моїх відповідей Вам видалили?
Отож! НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 6784
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тобто як це не все?
Його ні хто звільнити не може.
Він сам набрав собі команду.
Він знав, що на нього може чинитися тиск та все одно пішов на цю посаду!
Хто може йому щось заборонити чи наказати?
НІХТО!
І він не все вирішує?
Та у нього законодавчий захист вищий як у Президента!
А може бабло знов перемогло добро? Ну що таке річна зарплата у 2 мільйони гривень? це ж всього якихось жалюгідних 75 000 баксів. А якщо пропонують пару лімонів? НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 4918
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НАБУ розслідує. Вирок оголошує суд. Тобто раніше сейшелець розривався що гпу не при ділах.це як? Чи я щось переплутав?
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у тебя большой пробел в школьных знаниях,я тебе преподам урок английского,мой ник по английски значит "морской волк" это метафора,объяснять значение слова метафора уже не буду,скучно уже
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а этот рисунок у тебя открывается?

НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 5253
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и по этой трассе николаевский придурок в Киев приезжал...?
да он за копейку повесится - любит ворованный сахар и бензин покупать...
а ты его на майдан михуиловский зовёшь...\смешно прямо...\
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главное это возможность,которая у него была,а остальное это предположение,оскорбления и не знание географии НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 7497
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я ничего дурного в изучении географии не вижу,вот ты пропустил школьный курс,сказал глупость,а теперь выкручиваешься,смешно и убого,да еще людей оскорбляешь,это признак твоего дурного воспитания,не тому тебя в детстве учили
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в твоем случае лучше вообще не писать больше,так как с новым постом открывается твоя и без того сомнительная и невоспитанная личность,я прекрасно помню тот диалог,ты его упрекал в том,что он пишет из Николаева,хотя говорил что вчера был в Киеве,ты написал,что он бы не успел доехать в Николаев,как мы помним за ночь,на карте я тебе указал время в пути 6 часов 26 минут,так что ко всему ты еще и лжец,я же написал тебе смешно выглядешь
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а оскорблять девушку это не по мужски и не по христиански
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Правда не може бути образою. Мій покійний начальник та учитель любив повторювати: "Краще побути дурнем 30 секунд, ніж залишитися ним на все життя!"
До речі, особа, яка не щепить своїх дітей апріорі не може бути розумною!
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и где твой начальник?он умер,потому что жил не по совести ,как и ты,что касается детей,где ты прочитал,что они у меня есть?Ты еще и лгун и клеветник,совсем падший человек,который не гнушается самыми низкими методами
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Він помер у віці 83 роки. Це був Інженер від Бога.
Ви так яро вищали про право на щеплювати дітей, що я вирішив, що вони у вас є. Чи може у вас, мух-зрадофіл це колективний нік?
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а потому что разница между тобой и мной в том,что такие ,как ты переживают только за свой зад,а я за всех людей и их детей,которые имеют право не делать смертельно опасных вакцин и никто их не в праве принудить,тем более люди голосующие за такую власть,сами не вполне дееспособные и им нужна помощь
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Дійсно. Я дбаю за своїх дітей та свою жінку і своїх батьків та працюю, щоб їм було добре. Якщо так чинитимуть усі, то в Україні буде благоденство. Єдине що мені потрібно від держави - не заважати і створити однакові для всіх правила гри.
Ще А. Сміт у 1776р. писав: "Кожен прагне до багатства, та оскільки досягти його можна лише запропонувавши суспільству потрібний товар чи послугу, то працюючи задля власного збагачення людина одночасно найкраще служить і суспільному благу. Роль же держави в тому, щоб люди своїми суб'єктивними впливами не спотворювали природній плин економічного життя".
А доброхоти, що переживають за все прогресивне людство, на мій погляд ледарі, що не мають чим зайнятися.
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Працюйте, а профіт буде віджиматись правильнимии людьми. Зараз он оліхархам-власникам обленерго кинули мільярдик баксів на рік через RAB-тарифи, мєлач а пріятно.
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З якого буя я повинен ще +100грн на місяцб витрачати не на свою сім'ю, а віддавати мафії, очевидно ж що це лише рентний дохід з майна, приватизованого за безцінь, а на модернізацію мереж майже нічого не піде, бо немає контролю за цільовим витрачанням грошей, точніше є, але лише з митою змусити поділитись корупційними надприбутками.
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если ты меня внимательно читал,то я не переживаю за прогрессивное человечество,а только за тех,кто сам за себя соображать не в силах или они не знают о чем речь и какое отношение имеет тот ,кому не безразличные другие люди к бездельникам,?Тут у тебя уважаемый явный разрыв логической цепочки мышления и какой смысл цитировать Смита или кого то еще ,у тебя что своих мыслей нет,ну так я разочарую,он был не прав ,что каждый тянется к богатству,у многих нет никакого интереса к богатству
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Андрію, та з вас вже й сама влада( бандюки) регочуть)))
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Всі балакучі голови поливають гавном Порошенка. Ви, мабуть не в Україні живете, а у Кримі чи Лугандоні!
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він сам себе облив так, що вже ніколи не відмиється
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а на Сейшелах сейчас хорошо...
НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 4441
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не сейчас,а на рождественские каникулы НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 7761.не,ну вот почему вы все время брешете?
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та человек тебе написал что на Сейшелах хорошо СЕЙЧАС,а что там плохо сейчас,разве тебе твой хояин магнитик на холодильник не привез,за то что ты его отмазывешь,даже не гнушаешься подтасовки и лжи ? НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 3034
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если тебе не нравится на Сейшелах, то єто не значит, что я брешу
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одно от другого не зависит НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 7315.независимо от того,чего мне не нравится
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я сказал, что на Сейшелах сейчас хорошо. ты намекнул, что я брешу. тоесть по твоему мнению там плохо. но єто лишь твое мнение, поэтому не надо утверждать, что я брешу тока потому что ты не согласен будто там хорошо
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не,кацапа,суд подтверждает или не подтверждает назначение набу НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 7230.и больше ничьи,в плане коррупции.
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если бы ты любитель порошенко,медведчука и путина ,прочитал статью, бы ты увидел ,что НАБУ проводит до судебное расследование,читай учись аз,буки ,веди НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 6641
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ну да,ну да...только задержать не успели,бо матерьял еще не весь собрали НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 8798.уехал злочевский.а ща можно и отмазаться,мол мы работаем.
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а чего кум порошенко генпрокурор не задержал ?не когда было,на Сейшелах балдел за деньги коломойского,не знаешь сколько он просил в Амстердаме у Бени?
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а тока набу имеет право назначать и снимать коррупционеров НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 1291.так ваши шабуни придумали...они еще долго с коррупцией бороться будут...пока бабки плотят-чего ж не бороться?еще и спецноски выдают...
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ты прекрати инсинуации,коррупционеров набу не назначает,только суд может это определить,а генпрокурор Украины не мог задержать подозреваемого злочевского?А почему с трибуны рады не верещал,что он опасный преступник,как Саакашвили? НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 4327
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На сейшелах спекотно.....агу порохоботи розкажіть мені селюку хто керує НАБУ І САП? І ХТО виносить вироки? Випадково не суди сейшельські? НАБУ таких повноважень не має. Чи не так? Чи антикорупційний суд вже в дії?
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Один из хозяев и покровителей шоколадного магната Джо Байден на весь мир заявил, что Петро наперсточник!
Стоит отметить, что Джо Байден прямо заявил: Порошенко уже много раз доказывал что надо следить за его руками когда играешь с ним!
Что может значить такое резкое заявление в адрес шоколадного олигарха?
Это значит, что американцы предупреждают инвесторов и других мировых лидеров, что Президент Украины кидало и наперсточник с которым лучше не иметь дела, а если и вступил с ним в связь, то гляди в оба!
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за 2016 рік фірми Порошенка, Кононенка та Гладковського купили газ у фірми Злочевського на 100 мільйонів гривень. тому цы всы справи треба негайно закрити, такы грошы галасу не люблять

НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 5256
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він же ж вчора прилітав все порішати!
Видно що не із всіма поділився
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набу.Бюджет 1 млрд.грн на рік.
Результат роботи за рік:
-повернуто в бюджет 0000000000000000000000000..
-обвинувальних вироків карупціонеров за матеріалами набу 0000000000000000000000000... НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского - Цензор.НЕТ 4938
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