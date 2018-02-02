 НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - сообщили в НАБУ в пятницу в ответ на запрос программы "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство расследуется по статьям УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия)".

В НАБУ указали, что досудебное расследование в деле продолжается, о подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.

В Бюро пояснили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же в НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями Генпрокуратуры, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напомнили в НАБУ, было закрыто в августе 2017 года по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Также читайте: Экс-министр экологии Злочевский на днях был в Киеве, а затем уехал. Но свои вопросы по бизнесу он решил, - "INSIDER"