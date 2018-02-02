 НАБУ расследует еще одно производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - сообщили в НАБУ в пятницу в ответ на запрос программы "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", передает Цензор.НЕТ.
Уголовное производство расследуется по статьям УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия)".
В НАБУ указали, что досудебное расследование в деле продолжается, о подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.
В Бюро пояснили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же в НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями Генпрокуратуры, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напомнили в НАБУ, было закрыто в августе 2017 года по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как сообщалось, 1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.
Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.
В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
САП та НАБУ нові незалежні органи. Там сидять відібрані кумисією з патентованих антикорупціонерів, кришталево чесні слідчі з мільйонними зарплатами!
Повторю, САП і НАБУ створювали спеціально для того, щоб на них ні хто не впливав, спеціальне законодавство створили для них і що? Зібрали там чмошників? Чи таких само корумпованих чинуш що попри мільйонні зарплати все одно беруть бабло за розвал справ?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
Ви дасте відповідь на це запитання?
САП і НАБУ були створені на вимогу Заходу як повністю незалежні реально антикорупційни сили. На кшталт Румунії. Але наші бариги не були би баригами якби не створили механізми впливу та тотальног нажиму на ці структури, тому що країною правлять топ-еорупціонери.
Тільки НАБУ взбрикнуло і згадало, що існує таке поняття як совість та патріотизм та почало реальну боротьбу з корупцією.Чим визвало лютий гнів Банкової.
Всі сли кинуті на знищення або на нейтралізацію НАБУ. У порохоботів в методичках це зло №1 і воно таким залишиться до повної нейтралізації НАБУ любими методами
Цей голова САМ підбирає собі заступників, а ті співробітників. Генпрокурор їх формально затверджує, але звільнити не може, а отже не має на них безпосереднього впливу.
НАБУ не змогло зібрати доказової бази по справі Злочевського і після півторарічного розслідування САП закрила цю справу.
Питання:
НАБУшні слідчі просто так не знайшли доказів, чи їм за це заплатили?
Холодницький просто так пустив справу за течією, хай іде як ідеться, чи йому заплатили?
Ситник просто так погодився закрити справу, чи йому заплатили?
Найстрашніше те, що якщо вони навіть взяли бабки то перевірити це ні хто не може, аудитора немає і його не дають обрати. Звільнити їх, без висновку аудитора ні хто не може! І цілком вірогідно, що замість антикорупційного органа ми матимемо ще одну корупуійну контору, при чому абсолютно безконтрольну!
А тепер уявіть собі, що і "антикорупційний суд" у нас такий само буде!
А якщо кацапи, майстри "апаратної роботи" просунуть туди своїх агентів?...
Ну думайте своїми головами, хай вам біс!
Як ти круто завернув, виходить, ти потворо, ще й проти антикорупційного суду? яке ж ти скотиняко проплачене, йшов би десь працювати чи що, все ж краще ніж копійки отримувати за розпоасюдження антиукраїнської брехні в інтернеті
Чим вона підтверджена, окрім вашої віри у чергового кумира?
Я не брешу, я звертаю увагу на деякі факти та загрози, яких екзальтовані громадяни не помічають!
Хлопчика, що сказав : "Король голий!" теж брали на глум, та врешті він виявився правим.
Отож!
Його ні хто звільнити не може.
Він сам набрав собі команду.
Він знав, що на нього може чинитися тиск та все одно пішов на цю посаду!
Хто може йому щось заборонити чи наказати?
НІХТО!
І він не все вирішує?
Та у нього законодавчий захист вищий як у Президента!
А може бабло знов перемогло добро? Ну що таке річна зарплата у 2 мільйони гривень? це ж всього якихось жалюгідних 75 000 баксів. А якщо пропонують пару лімонів?
да он за копейку повесится - любит ворованный сахар и бензин покупать...
а ты его на майдан михуиловский зовёшь...\смешно прямо...\
До речі, особа, яка не щепить своїх дітей апріорі не може бути розумною!
Ви так яро вищали про право на щеплювати дітей, що я вирішив, що вони у вас є. Чи може у вас, мух-зрадофіл це колективний нік?
Ще А. Сміт у 1776р. писав: "Кожен прагне до багатства, та оскільки досягти його можна лише запропонувавши суспільству потрібний товар чи послугу, то працюючи задля власного збагачення людина одночасно найкраще служить і суспільному благу. Роль же держави в тому, щоб люди своїми суб'єктивними впливами не спотворювали природній плин економічного життя".
А доброхоти, що переживають за все прогресивне людство, на мій погляд ледарі, що не мають чим зайнятися.
Стоит отметить, что Джо Байден прямо заявил: Порошенко уже много раз доказывал что надо следить за его руками когда играешь с ним!
Что может значить такое резкое заявление в адрес шоколадного олигарха?
Это значит, что американцы предупреждают инвесторов и других мировых лидеров, что Президент Украины кидало и наперсточник с которым лучше не иметь дела, а если и вступил с ним в связь, то гляди в оба!
Видно що не із всіма поділився
Результат роботи за рік:
-повернуто в бюджет 0000000000000000000000000..
-обвинувальних вироків карупціонеров за матеріалами набу 0000000000000000000000000...