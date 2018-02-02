 Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко относительно обращения Общественного совета доброчестности.

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"Заявления о моих якобы связях или сотрудничестве со страной, которая ведет войну против нашего государства и незаконно аннексировала ее часть, не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения. Те, кто делает громкие заявления должны были бы знать, что в 2014 году, когда Крым и Севастополь были оккупированы Российской Федерацией, все базы данных, в том числе и налоговые, были ею присвоены. Уже в 2015 году оккупационная власть самовольно всем, зарегистрированным в этих базах гражданам Украины, присвоила свои идентификационные номера. В такой ситуации оказались все крымчане, которые сейчас живут в Украине и которые вынуждены были покинуть территорию полуострова по результатам аннексии", - заявила Симоненко.



"Также, вероятно, возможна регистрация меня как налогоплательщика с паспортом гражданина Украины связана с автоматическим открытием наследства после смерти моей матери, в соответствии с законодательством страны агрессора. Однако, подчеркиваю, я никогда не обращалась с заявлениями и просьбами, не сотрудничала с оккупационными властями и никогда не буду сотрудничать. Все остальные претензии от Общественного совета доброчестности были проверены компетентными органами, мной неоднократно даны исчерпывающие ответы по которым сделаны соответствующие окончательные выводы", - подчеркнула председатель Совета судей Украины.

Ранее Общественный совет доброчестности призвал Президента Петра Порошенко не допустить назначения судьей Верховного суда Украины Валентины Симоненко.



В частности, в Совете добропорядочности утверждают, что речь идет о возможном избежании декларирования должностным лицом имущества в оккупированном Крыму, сокрытии факта продолжения ведения бизнеса и сотрудничества с оккупационной российской властью.