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 Политика Украины
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 Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко

Все остальные претензии от Общественного совета доброчестности были проверены компетентными органами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии председателя Совета судей Украины  Валентины Симоненко относительно обращения Общественного совета доброчестности.

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"Заявления о моих якобы связях или сотрудничестве со страной, которая ведет войну против нашего государства и незаконно аннексировала ее часть, не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения. Те, кто делает громкие заявления должны были бы знать, что в 2014 году, когда Крым и Севастополь были оккупированы Российской Федерацией, все базы данных, в том числе и налоговые, были ею присвоены. Уже в 2015 году оккупационная власть самовольно всем, зарегистрированным в этих базах гражданам Украины, присвоила свои идентификационные номера. В такой ситуации оказались все крымчане, которые сейчас живут в Украине и которые вынуждены были покинуть территорию полуострова по результатам аннексии", - заявила Симоненко.

"Также, вероятно, возможна регистрация меня как налогоплательщика с паспортом гражданина Украины связана с автоматическим открытием наследства после смерти моей матери, в соответствии с законодательством страны агрессора. Однако, подчеркиваю, я никогда не обращалась с заявлениями и просьбами, не сотрудничала с оккупационными властями и никогда не буду сотрудничать. Все остальные претензии от Общественного совета доброчестности были проверены компетентными органами, мной неоднократно даны исчерпывающие ответы по которым сделаны соответствующие окончательные выводы", - подчеркнула председатель Совета судей Украины.

Ранее Общественный совет доброчестности призвал Президента Петра Порошенко не допустить назначения судьей Верховного суда Украины Валентины Симоненко.

В частности, в Совете добропорядочности утверждают, что речь идет о возможном избежании декларирования должностным лицом имущества в оккупированном Крыму, сокрытии факта продолжения ведения бизнеса и сотрудничества с оккупационной российской властью.

Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048334
 
 
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порохоботы, тут новая консерва вскрылась, зрадофил и шатун европейского уровня:

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Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 8405
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Декілька гнид не дають жити всій країні.
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декілька десятків тисяч гнид не дають жити всій країні.
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і цей вже БунгалоПП починає розхитувати ? Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 7688
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Так не первый год уже не просто раскачивает а просто на МПХ вертит. А будка все стоит. Потому что прочно построена!
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Дивною виявилася "потужна і рішуча судова реформа" від петрика... Так само, як і попередні його 144 "реформи".. Ну то таке..
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт, судебная система в Украине это один большой коррупционный клан. К сожалению, судебная реформа ничего не изменила.
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Ну да,ну да и петя с югиком были в Авдеевке а не на Сейшелах и Мальдивах ... Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 5181
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Генпрокурор Юрий Луценко дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить иск Украины к РФ, когда говорит о намерении Украины продать две "вышки Бойко".
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой источник в украинской группе юристов, занимающихся сопровождением дела в рамках иска Украины против России относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву.
«Мы постоянно повторяем, что Россия заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и незаконно конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений», - сказал источник.
«При этом Луценко заявляет, что Украина собирается продавать «вышки Бойко». Где же логика? Подобными заявлениями генпрокурор подрывает позицию украинского государства в международных судах», - добавил он.
Как отметил изданию источник, продажа этих вышек будет иметь негативные последствия для требований в Арбитражном трибунале по иску Украины против России относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву.
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Не певен. Це може бути черговий гавновкид.

А ось тут є дещо цікавеньке!
Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 4073

Може лікарі від "карупциі" спочатку зціляться самі?
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Плять,полмесяца выходных,а эти бедолаги ишачат
Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 5411
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Вот за что судьям такое бабло валят? от них что, какая-то особенная польза стране?! С народа власть готова последние штаны снять, а судей и прокуроров заваливают баблом. Мрази.
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На фотке- обычная тетка. Не знаю- зачем её лезть в это дерьмо. Шо, денег мало? Сидела бы себе дома, тихо, на накопленном, судя по рангу. Нет!!! Мы опровержение напишем. Ну и дура! Когда моя жена, была членом избирательной комиссии, на выборах Президента, то я её на мотыке из этой клоаки вытаскивал, нагло... И домой увозил, невзирая на вопли. А они там шо-то считали... А потом настал год, когда Юдя с Яныком схлестнулись... С открытыми забралами, вроде как... И снова- жену в комиссию! И вот через минуту, узнав об этом, я её уволил, с Мариупольского СРЗ, где она уже была ветераном... И правильно сделал. Щас- счастлива безмерно! Никаких отрицательных эмоций. Только положительные: 7(семь) котов. И-я. И-фсё...
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Не понял. В какой такой Индии??? Дома, в Мариуполе. Это я- в Гане. Работа такая.
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ты морской походу. шо на борту инет? круто. у меня в компании только почта. Заявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко - Цензор.НЕТ 7281
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Та... я ж траншипмент опэрэйшн. Порт-рейд-порт... Руду перегружаю... Инет- почти всегда. Даже- безлимитный. Не очень дорого, кстати. Киевстар мобильный- в 1,5 раза дороже.
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интерориент. танкеры. через неделю лечу в Гавану на смену.
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Удачи! А я- ровно через 3 недели- домой. Конторы -нет. Работаю напрямую. Кстати- рекомендую. Разница- одуренная!
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я думаю детектор лжи первого поколения в виде паяльника мощностью 150 вт. разогретый до 450 градусов по цельсию очень быстро выяснил бы правда это или нет.
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Правильно говорить - терморектальный криптоанализатор
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Для того, кто про эту связь посмел рассказать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления о моих якобы связях с Россией не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественного мнения, - председатель ССУ Симоненко
 
 
 
 
 
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