 Процедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам

На этом акцентируется внимание в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности", - подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.
При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия "институционных недостатков" Совбеза. "Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.
Следовательно, право вето значит, "что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.
Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие проблемы, которые делают необходимой реформу Совбеза. Один из них - это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров. "Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", - подчеркнул представитель Украины.
В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на результат уже в нынешнем году.
"Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/10/19/151175/
https://twitter.com/EuropeElects/status/959267657831866368
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Фрай штадт Данціг (вільне місто Гданськ) вітає фюрера Великонімецького Рейху Адольфа Гітлера. 19 вересня 1939 року.
ну и как результат, затягивают с ответом - так не советуй...
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