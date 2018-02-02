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 Политика Украины
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Все про:вето (268) ООН (2373) Совбез ООН (588) реформы (2881)

 Процедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам

Реформирование Совета Безопасности ООН давно назрело и требует, прежде всего, изменения процедуры применения права вето.

На этом акцентируется внимание в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности", - подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.

При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия "институционных недостатков" Совбеза. "Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.

Следовательно, право вето значит, "что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала ООН реформировать работу Совета безопасности, - Кислица

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие проблемы, которые делают необходимой реформу Совбеза. Один из них - это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров. "Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", - подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на результат уже в нынешнем году.

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"Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3048331
 
 
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если Украина в Совбез со своими реформами, то да...
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жодного згадування на цензорі, що сьогодні 3-я річниця загибелі Кузьми


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Не стоит так. На просторах всего УКРНЕТа- только трижды.
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Часто доводиться проїзджати мимо місця його загибелі.. Там затяжний поворот траси в право, перед невеличким селом Тернівка , майже межі з кіровоградщиною.. Стоїть хрест з чорного граніту, на ньому слова молитви "Отче наш..".. Зліва з сірого граніту висічений сувій паперу.. На ньому вірш Кузьми "Не спіши..". Лежать квіти, стоять палаючі і погаслі лампадки..
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Тока позавчера было сказано: О Таком - Забыть! При этом- сказано Авторитетом. Но... для кое-кого надо повторять несколько раз. Бывает.
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Только толку от этого призыва будет ровно ноль ,УВЫ...
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Ничего никто не поменяет. Процедура вето дает возможность странам входящим в совбез не нести не за что ответственности. И это всех устраивает
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Поляки- Україну ви і росціянці між собою не поділите. Ми вам не дамо. А по писку отримати можете. Як отримали кацапи. Подумайте.....
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Самое потрясающее в єтой ситуации, что на фоне таких скандалов рейтинг правлящей партии Польши растет и сейчас составляет около 40 процентов. Это говорит многое о польском народе...
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У меня тут, на борту- 6 поляков. Все- из Гданьска. В прошлом году- охотно болтали о том, о сем... Я был единственный украинец. Так вот: всё, что они говорили в июне 2017-го - сбылось! А говорили, что Польша героизации С.А Бандеры- не потерпит. Я писал тут, об этом... Ладно. Сейчас- странная штука: я пытаюсь заговорить об этой проблеме. Результат: 0(ноль). Никто не поддерживает беседу. После третьей попытки - я прекратил. Хотя- тянет, не скрою. Но... работать тут- тоже тянет...
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У меня тут, на борту- 6 поляков. Все- из Гданьска.
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Фрай штадт Данціг (вільне місто Гданськ) вітає фюрера Великонімецького Рейху Адольфа Гітлера. 19 вересня 1939 року.


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так скільки поляків залишилося на борту після твоєї третьої спроби? Процедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам - Цензор.НЕТ 5406
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В Спортлото обращались?
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Во-Во это вы с полезными санкциями обращались туда...
ну и как результат, затягивают с ответом - так не советуй...
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Мацковская фирма "Фраер Лимитэд" пользуется Ветом, что Ветром Северным безлимитным...,и по барабану ветер... Процедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам - Цензор.НЕТ 6967
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А почему рацея себя назначила правопримницей СССР? Кто ей дал такое право?
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рашка не записана в оон! пусть вступает на общих основаниях а не совбезе заместо совка
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Думаю,що право Вето взагалі не повинно бути.Це свого роду диктатура.Не розумію,чому рішення Радбезу головніше, ніж рішення Асамблеї(може я помиляюсь)?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам
 
 
 
 
 
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