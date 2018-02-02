 Зеркальный ответ на польский закон об Институте нацпамяти был бы для Украины недостойным и непродуктивным шагом, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это примитивно, это недостойно… Такими действиями мы загоним ситуацию в угол", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, она отметила, что украинская сторона будет "довольно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".

При этом вице-премьер отмечает, что рассчитывать на неподписание этого закона президентом Польши Анджеем Дудой не стоит. "Высказывается такая, очень осторожная надежда на то, что, возможно, он все-таки не будет подписан, хотя я бы не тешила себя такими надеждами", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Замглавы украинского правительства отмечает, что Киев в этом вопросе "только начинает высказывать свою позицию". "Я думаю, что наша позиция будет звучать с точки зрения не удовлетворения, неприятия, несогласия… И вместе с тем, мы будем продолжать исходить из своей позиции, как это мы делали на протяжении последних лет, когда начались постоянные политические интерпретации исторических событий со стороны наших польских коллег, как по мне, безответственные интерпретации исторических событий", - сказала она.

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По словам вице-премьера, Украина постоянно подчеркивает необходимость вести диалог между историками и экспертами, а также проводить совместные исследования "страниц истории, которые, к сожалению, являются сложными как для украинцев, так и для поляков". "И именно такой "взрослый" подход мог бы создать намного более мощную и качественную основу для наших дальнейших взаимоотношений. А если таким образом закрывать рот тем, кто имеет другое мнение, чем теперешняя интерпретация истории польскими политиками, то это ни к чему хорошему, к сожалению, не приведет – не конкретно для двухсторонних отношений, а именно для Польши", - считает она.

"Будем пытаться все-таки возвращать наши отношения в русло стратегического партнерства, которое, мы считаем, было бы выигрышным как для нас, так и для самой Польши", - резюмировала И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.