 Зеркальный ответ на польский закон об Институте нацпамяти был бы для Украины недостойным и непродуктивным шагом, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это примитивно, это недостойно… Такими действиями мы загоним ситуацию в угол", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
В то же время, она отметила, что украинская сторона будет "довольно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".
При этом вице-премьер отмечает, что рассчитывать на неподписание этого закона президентом Польши Анджеем Дудой не стоит. "Высказывается такая, очень осторожная надежда на то, что, возможно, он все-таки не будет подписан, хотя я бы не тешила себя такими надеждами", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Замглавы украинского правительства отмечает, что Киев в этом вопросе "только начинает высказывать свою позицию". "Я думаю, что наша позиция будет звучать с точки зрения не удовлетворения, неприятия, несогласия… И вместе с тем, мы будем продолжать исходить из своей позиции, как это мы делали на протяжении последних лет, когда начались постоянные политические интерпретации исторических событий со стороны наших польских коллег, как по мне, безответственные интерпретации исторических событий", - сказала она.
По словам вице-премьера, Украина постоянно подчеркивает необходимость вести диалог между историками и экспертами, а также проводить совместные исследования "страниц истории, которые, к сожалению, являются сложными как для украинцев, так и для поляков". "И именно такой "взрослый" подход мог бы создать намного более мощную и качественную основу для наших дальнейших взаимоотношений. А если таким образом закрывать рот тем, кто имеет другое мнение, чем теперешняя интерпретация истории польскими политиками, то это ни к чему хорошему, к сожалению, не приведет – не конкретно для двухсторонних отношений, а именно для Польши", - считает она.
"Будем пытаться все-таки возвращать наши отношения в русло стратегического партнерства, которое, мы считаем, было бы выигрышным как для нас, так и для самой Польши", - резюмировала И.Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/02/novost/politika/zakon-banderovskoj-ideologii-premer-polshi-oproverg-obvineniya
интересно здесь вот что - поляки: "Моравецкий также пригласил историков из Израиля и Германии в Польшу к общей дискуссии о событиях времен Второй мировой войны."
поляки, в цивилизованном мире принято вначале проводить дискуссии, искать компромиссы, а уж только потом принимать законы.
а теперь, вначале, вы отмените закон, возбудите уголовные дела против членов Сейма, которые за него голосовали, а потом Израиль подумает - проводить с вами подобные дискуссии или нет.
Конфуций.
Волинська (не краківська і не варшавська) "різанина": Вбито близько 12 тисяч поляків та 19 тисяч українців. Хто кого різав? Закликаю законодавчо визнати Геноцид українців поляками НА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ!
Yurko Yurayda @Yurajda 10 ч.10 часов назад
В ответ @yadrobotun
Село Сагринь в одну ніч франеки спалили живцем. Дітей добивали багнетами. Моя мама свідок. Їй було 9 років. Їх чудом адалось спастись. Брата 14 років вбили в неї на очах. І ця мерзота кавкає про геноцид. Село було на 80% з бабтистів що не беруть до рук зброю..
союзникам необходима помощь,
такая тоже
1. Вислів "Волинська трагедія" вигаданий та експлуатується не нами. Тому нам потрібно дати цій події свою, власну назву. Ця назва має відображати український погляд. Наприклад, "Пацифікація-2" 1943 року.
http://zemlj.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
2. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення "на окупованих Польщею західноукраїнських землях", або "польський окупаційнийрежим" тощо.
Навіщо? Пам'ятайте: ми працюємо на майбутнє. Цим ми формуємо громадську думку цивілізованого людства. Ми готуємо доказову базу для позовів у міжнародні суди проти Польщі (і не лише проти Польщі, а й проти інших країн-окупантів) за ті звірства, що були скоєні проти українців на землях окупованої Польщею Східної Галичини (і не лише на цій окупованій поляками українській етнічній території). І польські реваншисти це чудово розуміють!
3. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення на кшталт "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і німецький концтабір "Освенцим"...", або "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і російський концтабір "СЛОН"...". Лише поляки (німці й росіяний ні) додумались побудувати окремий концтабір "Береза Картузька" для окремої етнічної групи - для українців. Цим ми прирівнюємо звірства польських окупантів до звірств німецьких окупантів і російських окупантів проти українців. У масовій свідомості як громадян планети, так і світових політиків це порівняння разом із юридичними висновками від нього - гірше вже нікуди.
4.«Поляки можуть бути такими ж негідниками, як і інші» - розмова з Мареком Лушчиною, автором книжки «Малий злочин. Польські концентраційні табори» http://piddubny.com/polyaky-mozhut-buty-takymy-zh-nehidnykamy-yak-i-inshi-rozmova-z-marekom-lushchynoyu-avtorom-knyzhky-malyj-zlochyn-polski-kontsentratsijni-tabory/
Po wyzwoleniu nazistowskich obozów Polacy ponownie je otworzyli? "Mała zbrodnia" Marka Łuszczynyhttp://www.wykop.pl/ramka/3565941/po-wyzwoleniu-nazistowskich-obozow-polacy-ponownie-je-otworzyli-mala/
Пам'ятайте, що Пленум Польської Робітничої партії у травні 1945 р. прийняв рішення, що потрібно депортувати всіх німців, оскільки держави будуються за національним, а не багатонаціональним принципом, до чого перший секретар Центрального комітету партії Владислав Гомулка додав, що основне завдання для них - очистити країну від німців та будувати національну державу.
5. Як аргумент, шукайте яскраво-емоційні та конкретні історичні приклади боротьби за свободу й звірства польських окупантів, які були скоєні ними 100-300-700 років тому. Наприклад, у 1596 році перед убивством керівника українських повстанців пана Северина Наливайка, польські окупанти відрізали груди його дружини й шмагали ними по обличчю бранця.
"Поляки, сидячи на Українській землі, ївши хліб, политий потом українця, домовилися великого сина України (Руси) полководця Івана Гонту мучити такими способами: "Перших десять днів із Гонти мали дерти кожного дня пояс шкіри, 11-го відтяти обидві ноги, 12-го обидві руки, 13-го вирізати із живого серце, 14-го відтяти голову; тоді поставити у різних містах України 14 шибениць і на кожній повісити шматок тіла Гонти, а під Могилевим настромити на палю його голову. Але Браницький скоротив диявольський присуд при виконанні його: не можучи знести виду тортур він наказав третього дня стяти Гонті голову і решту присуду переводити вже на трупові. Усі мемуаристи підкреслюють, що Гонта вів себе під час тих звірських тортур надзвичайно мужньо: він ані не стогнав, ані не прохав помилування, але ще й посміхався, коли з нього дерли шкіру. На допиті при інквізиційних тортурах заявив: "Знаю за що гину й не жалію"". Др. П. Мірчук, стор. 95.
Або, поляки кажуть, що УПА водночас знищила 160 польських місцевостей. Коли на одному україно-польському засіданні було запропоновано створити карту місцевостей, на які нібито одночасно напала УПА, то ця пропозиція була прийнята без ентузіазму. А створивши таку карту та аналізуючи сили УПА, які тоді були, то з'явиться питання, а як було можливо вбити малими силами таку велику кількість людей? Відповідей на ці питання Польща уникає.
Польські окупанти (як німецькі, так і російські) залишили більш ніж достатньо особистих письмових свідчень про те, як вони робили ці звірства. Багато таких свідчень і в Інтернеті.
6. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах обов'язково вживайте словосполучення "польські колоністи на окупованих українських землях" повністю.
Це так звані пол. osadnicy - назва для солдатів у відставці, офіцерів польської армії, членів їхніх сімей, а також цивільних добровольців-переселенців з-поміж поляків, які замешкали на так званих «землях коронних» та отримали після закінчення радянсько-польської війни земельні наділи на окупованих територіях Західної України (зокрема Східна Галичина, Західна Волинь, Полісся) і Західної Білорусі. Ці недолугі, знаєте, колонізувати нас вирішили!
Я розумію, словосполучення задовге, проте дуже точно відображає суть: польські емігранти понаїхали й заходилисяактивно убивати українців у їхніх же домівках, на їхніх же етнічних землях.
7. Знате й правильно застосовуйте термін "геноцид".
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 року як Резолюція Генеральної Асамблеї 260. Конвенція вступила в силу 12 січня 1951 року. Вона встановлює правове визначення геноциду.
Стаття 2 Конвенції визначає геноцид як:
...будь-які з наступних дій, здійснюваних з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:
a) вбивство членів цієї групи;
b) нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи;
c) навмисне створення членам групи життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення групи;
d) дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в середовищі групи;
e) насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.
Ми готуємо правову базу для позовів у міжнародні суди проти Польщі (і не лише проти Польщі, а й проти інших країн-окупантів) за ті звірства, що були скоєні проти українців на землях окупованої Польщею Східної Галичини.
8. Будьте шляхетними! На симпозіумах, прес-конференціях говоріть: "Відтоді, як Їх Величність, Великий Князь Руси Ярослав Мудрий завоювали й упокорили племена ляхів, русько-ляські стосунки проблематично назвати збалансованими...". Одна лишень згадка про наше княже минуле спроможна викликати шаленство польських реваншистів.
9. Частіше вживайте висловлювання "русько-ляські" чим показуйте на тяглість нашої історії від Русі до України.
10. Наголошуйте, що український Рух опору, так і говоріть: український Рух опору, що визнаний наймасовішим під час Другої світової війни, воював за свободу й незалежність України проти польських, російських, німецьких, румунських, мадярських та угорських окупантів одночасно! Армія УПАвстановила абсолютний рекорд, утримуючись на окупованій території майже двадцять років. Технології та методи українських вояків вивчали навіть кубинські повстанці Фіделя Кастро. Про ОУН-УПА, бендерівців, мельниківців, Бульбу-Боровця мало хто знає зі світового політикуму, а ось словосполучення Рух опору знають усі, як "організований спротив окупантам". Словосполучення сприймається дуже позитивно. Ось його і вживайте!
11. Підкреслюйте, що це українці першими, це саме ми першими багато разів пропонували полякам дружні дії щодо спільної оцінки подій: пробачаємо й просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення та єднання. Лише разом зможемо з'ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії!
12. Логічне запитання: чому білі європейці-поляки й жовті азіяти-росіяни поводяться однаково? Змовилися?
Відповідь: тамтешній політикум марить реваншем, що дбайливо культивується за нашим західним кордоном і східним "парєбріком". Порівняйте польські фільми й серіали з російськими фільмами й серіалами. І там, і там українців зображено, як відсталих злиднів, упосліджених унтерменшів, дикунів недолугих. Вважайте: резолюція Сейму - це лише верхівка айсбергу!
Ми, окупована нація, що століттями піддавалася геноцидам окупантів, можемо й повинні засудити злочини окупантів!
Ми, окупована нація, що століттями піддавалася геноцидам окупантів, можемо й повинні увіковічнити власних героїв-оборонців!
Ми, окупована нація, що століттями піддавалася геноцидам окупантів, можемо й повинні владнати та закрити ці питання зі всіма тепер вже колишніми країнами екс-окупантами застосовуючи Декларацію ООН про права людини, щоб рухатися далі.
Спілкуйтеся в такий спосіб із сенаторами й конгресменами, лордами й суддями Європейського суду з прав людини, з політиками світу й репортерами і вас зрозуміють - я вас запевняю! А оскільки зрозуміють, то правда буде на нашому боці. І не лише в стосунках з поляками, а з представникам інших країн-окупантів, організаторів геноцидів українців.&nbs
Современная IV Речь Посполитая (как её называл Качиньски) любит изображать себя этакой невинной жертвой со стороны чуть не всех её соседей,все должны просить у Польши прощения за какие-то свои перед Польшей исторические грехи,но вот сама ясновельможная тщательнейшим образом замалчивает своё без преувеличения кровавое прошлое...
Недавно прошла очередная трагическая для беларусов годовщина акта геноцида устроенного 67 лет назад польскими бандами против беларуских мирных жителей:
Память сожженных беларуских деревень
"31 января - день памяти 30 беларусов из деревень Арэшкава, Вулька Выгановская, Залешаны, Збуч, Красное Село, Кривая, Лозицы, Махнатае, Падрачаны, Пасечники-Большие, Раковичы, Чыжы и Ягодников Бельского павета на Белосточчине. Православные белорусы были в этот день 1946 расстреляны у деревни Пухалы-Старые "героями борьбы за независимость польского государства", членами ІІІ Виленской бригады NZW.
Большинство из убитых была отправлена старостами своих деревень в пущу для заготовки дров. Отряд Райс ("Бурого") задержал их 28 января 1946 г в деревне Лозицы были освобождены крестьяне что заявили о своем католическом вероисповедании.
Задержаны подводы с вазничыми использовались отрядом Райс под время сожжения деревень Залешаны и Вулька Выгановская 29 января 1946 г. В Заляшанах было убито 16 сельчан, в Вульке Выгановскай - 2-е. наймаладзейшая жертва поджога домов - неахрышчанае ребенок Василия и Татьяны Леончуков, 7 мес. При попытке скрыться с родителями из горящей избы были убиты Константин Леончук (3 года) и Сергей Леончук (6 мес).
Утром 31 января 1946 г отряд "Бурого" задержался в деревне Пухалы-Старые. После освобождения нескольких крестьян, что заявили о своей польской национальности, все остальные возчики были выведены группами в лес и расстреляны. Перед расстрелом зачытвався текст со словами "именем Польской Республики ".
Старейшая из 30 убитых крестьян было 56 лет, наймаладзейшы - 17. Места захоронения беларусов в лесу не были известны родным жертв вплоть до 1989 г, в 1997 останки православных крестьян были перенесены на военное кладбище в Бельске-Подляском.
2 февраля - день памяти беларусских крестьян из деревень Зани и Шпаки Бельского уезда на Белосточчине.
31 православный житель Занёв и Шпаков был сожжен живьем или застрелен на своем дворе во время акции ІІІ-й Виленской бригады NZW.
Решение о "пацыфикацыи" деревень Зани, Шпаки и Канцавизна было принято главой отряда "польских героев борьбы за независимость", кавалером орденов "Виртуты милитари" I и IV степеней, кавалером "Креста храбрых" капитаном Ромуальдом Райс. Вечером 1 февраля 1946 г, на следующий день после расстрела "30 белорусских возниц", Райс (" Буры ") назначил ответственными за операцию по выселению православного населения деревень: Зани - узводнага" Битный "(Bitny, падпар. Ян Багушэўскі), Шпаки :- узводнага" Вяруса "(Wiarus, падпар. Владимир Юрий), Канцавизна: - узводнага "Лешек" (Leszek, похоже, падпар. Ольгерд Христа)
Вечером 2 лютага 1946 взводы бригады вошли в села. В Занях поселения было окружены с 2-х сторон, и подожжены жилые дома. При поджоге домов солдаты обходили дома католических семей, а также соседние с ними. Жителей, которые выбегали на подворья, загоняли обратно в дома или расстреливали. Некоторых из жителей перед расстрелом расспрашивали о вероисповедание и национальность.
В Шпаках падпальванне домов и стрельба по жителях начались одновременно. В одном из домов была изнасилованных девушка, другая, при попытке защититься, была смертельно ранена. В Канцавизне сельчане смогли убежать в лес, увидев, как отряд переходить по льду реку.
Следственная комиссия нашла на одном из мест поджога листовку с требованием к остатки населения освободить деревни в течение 14 часов."
Это только один (самый резонанасный,признаный судом геноцидом) из многих актов геноцида против православных беларусов.
Свидетельства очевидцев зверств можно почитать тут на сайте подляшских беларусов: http://svoja.org/12.html
Цитировать
Из открытого письма, направленного маршалу Сейма Общественным комитетом членов семей убитых вооруженным подпольем:
«Наши близкие были убиты отрядом вооруженного подполья «Служба специальной акции - Национальное военное объединение» (PAS-NZW) под командованием капитана Ромуальда Райса по кличке Бурый (...) 82 человека, в т.ч. дети, женщины и старики, были заживо сожжены в запертых домах (...) В 1949 г. капитан Ромуальд Райс (...) был приговорен Белостокским районным военным судом к смертной казни (...) В 1995 г. Варшавский окружной военный суд (...) постановил, что капитан Райс «боролся за независимость Польши», и отменил предыдущий приговор, а семье Райса была выплачена компенсация. Другим семьям членов отряда Бурого тоже были выплачены компенсации (...) Следствие Белостокского отдела ИНП по делу об убийстве 82 польских граждан православного вероисповедания (...) закончилось признанием капитана Ромуальда Райса по кличке Бурый виновным в геноциде. В 2005 г. Белостокский окружной суд (...) оставил в силе постановление прокурора ИНП (...) Мы надеялись, что формальное завершение следствия поможет нам, семьям жертв, добиться компенсаций, сравнимых с теми, которые получили семьи преступников.
К сожалению, судебный путь для нас закрыт .Мы ожидаем и просим маршала Сейма и высшие власти Польского государства, чтобы к нам применялись элементарные принципы равенства и справедливости»
Вот чем эти "польские герои борьбы за независимость" отличаются от СС?
...И ещё меня всегда интересовал вопрос - ПОЧЕМУ в беларуских СМИ про геноцид беларусов полное молчание? Понятно почему в оппозиционных,они содержатся на деньги РП или распределяемые через Польшу, но лукашенковские-то почему молчат??
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14.02.-16.03. При содействии поляков большевистским бандитским партизанским отрядом под командованием Шитова расстреляно 20 и арестованы 34 бульбовцев в селах Карпиловка, Боровое, Ленчина, Неверов, Емильчино (ЦЦАГОУ: Ф. 65-Оп. 1.-Спр. 17.-Арк. 25).
5.03. В селе Хотинь с участием поляков бандитскими =большевистскими партизанами убиты 10 Украинцев и взято в плен 9 (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 8, 9).
8.03. В Богушах с участием поляков большевистскими партизанами ликвидировано 26 украинских повстанцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 8).
9.03. В Богушах с участием поляков бандитскими -большевистскими партизанами уничтожено 100 Украинцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 9).
27.03. В селе Мидовыця немцы и польские полицаи проводили аресты украинского населения, по обвинениям в национализме и причастности к УПА: 20 юношей и 13 девушек, по доносам поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 3).
31.03. С участием поляков бандитско -большевистскими партизанами отряда Медведева в Майданеке были взяты в плен и расстреляны 6 Оуновцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 9).
В марте польским большевистским отрядом под командованием Р. Сатановского убит 21 Украинец, по подозрению в причастности к Украинским повстанцам (ЦДАГОУ:
Ф. 65-Оп. 1.-Спр. 17.-Арк. 38).
1.04. Большевистским отрядом Медведева с участием поляков убиты 35 украинцев под берестяной Цуманского района и взят в плен и уничтожено 6 националистов на хуторе
Знамировка (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк .9, 10).
Со 2 апреля по 28 июня в Сенкевичивському районе поляками сожжено 466 домов и убиты 396 Украинцев.
7.04. Поляки с Гуты Степанской вместе с группой кремлёвских бандитов партизан из отряда "Макса" напали на село Бутейко. Убито десятки Украинцев (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002.-С. 242).
10.04. В селе Княже Гороховского района, было сожжено 40 хозяйств и убито 172 человека. При этом оккупанты пытали целые семьи, используя предварительно собранные поляками списки (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002 .-С. 224, 225
В Перебродах Киверцовского района поляки убили 8 Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф.3833.-Оп.1.-Спр. 118.-Арк.З н.).
14.04. Отряд польских большевистских партизан во главе с Робертом Сатановским в с. Ельня уничтожил 12 Украинских украинцев "(ЦДАГОУ: Ф.62.-Оп. 4-Спр. 310.-Арк. 8).
19.04. В колонии Красный Сад немцы и поляки убили около 100 Украинских мирных жителей (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 3 н.).
21.04. В колонии Красный Сад немцы и поляки сожгли 22 хозяйства (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. С н.).
Продолжать нет смысла таких преступлений поляков и кровавых бандитов - партизан этих приспешников продажных холуёв кремлёвских оккупантов коммуно - фашистов зарегистрировано в военных архивах сотни естественно на этот кровавый террор украинский народ который яростно сражался за свою свободу за восстановление своего родного суверенного независимого украинского государства, отвечал тем же.