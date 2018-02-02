 После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как только закончится дело Януковича по государственной измене, немедленно начнется новый процесс по обвинению Януковича, Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко – Ред.), Якименко (экс-глава СБУ Александр Якименко - Ред.), которые, по нашему убеждению, отдали преступный приказ на расстрел мирных людей… У нас есть доказательства, факты, показания свидетелей… Как только первый процесс даст свой результат, мы приступим ко второму", - рассказал генпрокурор в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.
Отвечая на вопрос, почему нельзя параллельно проводить эти судебные разбирательства, он ответил: "Потому что тогда придется начать всё с начала".
По словам Ю.Луценко, в отношении В.Януковича есть "много подозрений и много судов".
Он пояснил, что заочное осуждение дает возможность конфисковать все активы обвиняемого.
Говоря о ходе расследования дела о расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года, генпрокурор привел данные: "Мы завершили расследование где-то по 70% исполнителей преступных приказов, которые применяли насилие вплоть до убийства мирных демонстрантов. 280 человек сейчас в судах по обвинению в противодействии, незаконном задержании и даже убийствах мирных демонстрантов".
В то же время Ю.Луценко не берется прогнозировать, когда дело о расстрелах на Майдане будет передано в суд.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.
17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.
Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Нельзя ставить телегу впереди лошади.
- это не наши слоны, это пацанов с первого этажа...
- а что это от вас...до сих пор спиртным пахнет?!
- так это... я употребил, в целях профилактики...
- какой профилактики?
- чтоб не простыть!
- а чего бы это вы простыли?
- так... я это... в море купался! вы же знаете...
- не хвастайтесь?! море что... прохладное было?
- наоборот... море - теплое... виски - холодные...
ну... мені сподіватися... чи як?
...........................................
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
І від сліз тих гарячих розтане
Та кора льодовая, міцна,
Може, квіти зійдуть - і настане
Ще й для мене весела весна..............................
Contra spem spero!
Леся Українка
2 травня 1890 р.
Суд Киева отпустил на свободу убийцу бойца АТО Приходько
InfoResist
В Киеве убийцу демобилизованного бойца 12-го отдельного мотопехотного батальона Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии, говорится в сюжете ТСН.
Мужчине присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на свободу. Он сбил ветерана АТО машиной и протянул более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом сменили на ДТП, в конце концов освободили из-под стражи.
- Сейшелам Слава!
Надел маску Саакашвилли.
Забыл что про маску Парубия методичка уже устарела ?
Это был негодник Гиркин ?
а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат..
Алкаш Ельцин ?
Нет ?
Кажется так.
А там и ответ есть, что тогда придется начинать все сначала.
Это значит что решение по делу о госизмене будет влиять на решение по делу о майдане.
"Внатуре! Кака-нэ - ты мое , ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец : чтобы лука мене захотелось , чтоб ни спалось,
ни пилось, ни елось; чтобы кукишем стал капец… сыграни мне, братан, блюзец, сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ".
По-моему,он бредит.