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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Луценко (6891) майдан (3755) убийство (4740) Янукович (30162) государственная измена (191)

 После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что после завершения судебного процесса в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене начнется процесс по обвинению В.Януковича и ряда бывших представителей власти в преступлениях против активистов Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Охрана Януковича подтвердила в суде факт его самоустранения и отсутствия угрозы жизни, - обвинение

"Как только закончится дело Януковича по государственной измене, немедленно начнется новый процесс по обвинению Януковича, Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко – Ред.), Якименко (экс-глава СБУ Александр Якименко - Ред.), которые, по нашему убеждению, отдали преступный приказ на расстрел мирных людей… У нас есть доказательства, факты, показания свидетелей… Как только первый процесс даст свой результат, мы приступим ко второму", - рассказал генпрокурор в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос, почему нельзя параллельно проводить эти судебные разбирательства, он ответил: "Потому что тогда придется начать всё с начала".

По словам Ю.Луценко, в отношении В.Януковича есть "много подозрений и много судов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Письмо Януковича, который пригласил военный контингент в Украину, невозможно опровергнуть, - Матиос - адвокатам экс-президента

Он пояснил, что заочное осуждение дает возможность конфисковать все активы обвиняемого.

Говоря о ходе расследования дела о расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года, генпрокурор привел данные: "Мы завершили расследование где-то по 70% исполнителей преступных приказов, которые применяли насилие вплоть до убийства мирных демонстрантов. 280 человек сейчас в судах по обвинению в противодействии, незаконном задержании и даже убийствах мирных демонстрантов".

В то же время Ю.Луценко не берется прогнозировать, когда дело о расстрелах на Майдане будет передано в суд.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Источник: https://censor.net.ua/n3048328
 
 
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Все правильно.
Нельзя ставить телегу впереди лошади.
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А этот "процесс" вообще закончится?. Или янык юрку работой обеспечивает.
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Видать сильно Югику башню на Сейшелах напекло ... После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 7855
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а чего картинку порошенко на островах убрали?Даже администрация подтвердила ,что он отдыхал на Мальдивах или тут админ ярый порохобот?
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Готуйся і ти на увлєкатєльний тур. Ну не на сейшели....ірці можеш порадити купальника не брати.... труси з начосом хай бере.
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Югко - Менська колонія з нетерпінням чекає на тебе.. Суши сухарики..
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Во заливает,не знает когда дела передадут в суд,да никогда,с 15 марта вступает в силу поправка лозового и все дела по Майдану закрываются
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могу Юге алкашу подсказать,что Янукович не причастен к убийствам на Майдане,надо искать преступников у сегодняшней власти.
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Югик в ударе окрылённом пока ещё, после Сейшелл.... Прям Пегас.
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Ничего не начнется. Тех кто конкретно стрелял в Небесную сотню, так до сих пор и не осудили. Им четыре года не хватило.
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Навіть судам 4 країн(Австрія,США,Іспанія і Німеччина)не вистачило 4 років,щоби засудити Фірташа
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потому что Украина не передает документы по делу махинаций Фирташа или путает следы,за это регулярно получают себе в оффшор
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Это не оправдывает бездействие украинских властей. Фирташ не убил сто человек. У вас в стране убили сто украинцев! Есть ли разница в тяжести преступлений?
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- смотри, розовые слоны летят!
- это не наши слоны, это пацанов с первого этажа...
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Юга сказал ( для непонятливых обисняю), что сначала овощ совершил госизмену, а потом расстрелял активистов на майдане.
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при том стреляли не только активистов, но и беркут... ага... А потом он надел маску парубия и вывел своих снайперов из гостиницы... вот он негодяй.... и из казны он до сих пор ворует....
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то есть генейальный пйокуйоль имеет в виду, что ануковича сначала расстреляют а потом повесят?
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***
- а что это от вас...до сих пор спиртным пахнет?!
- так это... я употребил, в целях профилактики...
- какой профилактики?
- чтоб не простыть!
- а чего бы это вы простыли?
- так... я это... в море купался! вы же знаете...
- не хвастайтесь?! море что... прохладное было?
- наоборот... море - теплое... виски - холодные...
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то вилікуй васю від сейшельської хвороби
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вилікуйте мене, будьласочка, але тільки на Сейшелах...
ну... мені сподіватися... чи як?
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***
...........................................
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане
Та кора льодовая, міцна,
Може, квіти зійдуть - і настане
Ще й для мене весела весна..............................
Contra spem spero!
Леся Українка
2 травня 1890 р.
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Тю, а где Береговой , шобы отмазал шлепера откинуться по амнистии.
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А как такие новости полный беспредел в стране а они о законах расказуют

Суд Киева отпустил на свободу убийцу бойца АТО Приходько

InfoResist

В Киеве убийцу демобилизованного бойца 12-го отдельного мотопехотного батальона Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии, говорится в сюжете ТСН.
Мужчине присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на свободу. Он сбил ветерана АТО машиной и протянул более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом сменили на ДТП, в конце концов освободили из-под стражи.
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Алкаш такой решительный ибо от его решительности никому ни холодно не жарко....а был бы Чивокуня в Украине, Луцык бы пел что нет законных оснований выселять его из межигорья тем более сажать в турму... Я понял с какими мразями мы имеем дело на второй день после инагурейшен Потроха Мальдивско-Липецкого....удивляюсь как ума хватило у толпы отдать на выборах голоса за БПП и НФ, ну и заднепридного дыбила Лошка...
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Больший срок поглощает меньший. Но, судя по пройденным годам процесса, он и меньшего не получит - не дождется от старости, уйдет как овощ в землю.
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І янукович був лайном, але й ті хто зараз при владі в Україні - таке ж самісіньке лайно...
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при том стреляли не только активистов, но и беркут... ага... А потом он надел маску парубия и вывел своих снайперов из гостиницы... вот он негодяй.... и из казны он до сих пор ворует....

Надел маску Саакашвилли.
Забыл что про маску Парубия методичка уже устарела ?
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Югик сенгодня был гостем канала Украина. Удивительно то, что православную мразь новинского ведущая перебивает, когда он там, то у югика был почти монолог. От так вот
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то понятно. алкаша останавливать нельзя, иначе он потеряет связность речи и впадет в кому.
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Его сегодня плющит не по детски.Видать со штопора выходит.Всем сестрам по серьгам сегодня раздал.
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Это не оправдывает бездействие украинских властей. Фирташ не убил сто человек.

Это был негодник Гиркин ?
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а агент лолиты "алкаш" не прогнозирует когда будет начато дело против агента лолиты и прочих его прихвостней за уничтожение народа Украины?
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***
а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат..
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тут еще большой вопрос, кто причастен к расстрелам, такое мнение есть, что нова влада тоже сопричастна к этому, так рвались к власти и деньгам, что на все готовы были, только себя они судить не будут
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конца и края этим "делам" и "судам" не видно.....понятно чем все это кончится...
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У ачкастого гырлявого ПИСТАБОЛА началась мания, судить и преследовать того, кого здесь давно уже нет. После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 5794
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Алкаш югик и алкаш порох это не из методички ?
Алкаш Ельцин ?
Нет ?
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Алкаш Ельцин отдал нашкрым
Кажется так.
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Не-а, Крым достался Киеву, когда женился Владимир Великий на византийской царевне, в качестве приданого .
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Почему нельзя сразу по тому и тому делу вести суд? Если обычный человек убил и совершил изнасилование с разными людьми, то его нужно судить тоже постепенно? Или я чего не понял?
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после госизмены... бред какой-то алкаш понес... после госизмены у чека уже ниче не может быть... разве что югик знает ануковича суд оправдает...
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Мала Дец, правильный вопрос.
А там и ответ есть, что тогда придется начинать все сначала.
Это значит что решение по делу о госизмене будет влиять на решение по делу о майдане.
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Сын немецкого полицая в Белоруссии в 1943 годуи внук Деникинского ротмистра-карателя в 1918 году не может быть предателем... После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 6581
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а дважды судимый и дважды нет, тоже не может предать
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«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело с помощью космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..».
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Витя боролся против Сцуветскай власти и диктатуры ПРОЛЕТАЙрята.ХЕРой... После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 6836
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Говорят , шо Витек- незаконно рожденное чадо Берегового. Но даже просто, не подвернись Береговой, .ердуковича по последней, расстрельной статье, пустили бы в расход. И мы бы сегодня им не заморачивались... Вот ведь каверзы судьбы...
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1. Согласно закону, статус участника боевых действий получат лица, которые получили телесные повреждения любого типа во время Революции Достоинства. Лица же, ранения которых во время событий на Майдане привели к инвалидности, теперь получат статус инвалида войны.
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2 НАЧАЛОМ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ РАДА ПРИЗНАЛА 20 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
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Хорошо бы югидически необгазованого Югу запереть в одну комнату с Федорычем - интересно - как бы удивился Юга, оказавшись без яиц, ушей, носа с вбитыми в глаза очками.
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Дед Индюковича,Владимир Петрович был карателем у Деникина,писатель Александр Фадеев нарыл данные об этом и начал писать книгу "Полесский палач".Неоконченная рукопись хранится в Москве,в Центральной универсальной научной библиотеке им.А.Н. Некрасова.
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Юга не обгазованный юридически и вся прокуратура не образованная, ну что ты будешь делать 😂
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у югы смягчающее обстоятельство. он каждый день почти видит агента "фобос и деймос"
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Досье на всех ТРОИХ Индюковичем также строго хранится в московских архивах МВД.Семейство Негодяев мацкали берегут что Реликвию... После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 3136
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Как бы там ни было, а коечку то в кременчугской тюряге , в камере, где .ердукович тянул срок, зэки держат незайманою, бо зэчок-президент...
"Внатуре! Кака-нэ - ты мое , ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец : чтобы лука мене захотелось , чтоб ни спалось,
ни пилось, ни елось; чтобы кукишем стал капец… сыграни мне, братан, блюзец, сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ".
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А это сейчас он с кем разговаривал?
По-моему,он бредит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко
 
 
 
 
 
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