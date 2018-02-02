 После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Как только закончится дело Януковича по государственной измене, немедленно начнется новый процесс по обвинению Януковича, Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко – Ред.), Якименко (экс-глава СБУ Александр Якименко - Ред.), которые, по нашему убеждению, отдали преступный приказ на расстрел мирных людей… У нас есть доказательства, факты, показания свидетелей… Как только первый процесс даст свой результат, мы приступим ко второму", - рассказал генпрокурор в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос, почему нельзя параллельно проводить эти судебные разбирательства, он ответил: "Потому что тогда придется начать всё с начала".

По словам Ю.Луценко, в отношении В.Януковича есть "много подозрений и много судов".

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Он пояснил, что заочное осуждение дает возможность конфисковать все активы обвиняемого.

Говоря о ходе расследования дела о расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года, генпрокурор привел данные: "Мы завершили расследование где-то по 70% исполнителей преступных приказов, которые применяли насилие вплоть до убийства мирных демонстрантов. 280 человек сейчас в судах по обвинению в противодействии, незаконном задержании и даже убийствах мирных демонстрантов".

В то же время Ю.Луценко не берется прогнозировать, когда дело о расстрелах на Майдане будет передано в суд.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.