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Все про:аэропорт (1086) Львов (3110) Омелян (383)

 Омелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту "Львов"

1 февраля в ГП Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого официально заработала система посадки ІІ САТ ILS System.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это заняло годы времени, нервов, сил, но оно того стоит!" - написал он, добавив, что туман во Львове отныне не будет причиной отмены рейса.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что система позволяет принимать самолеты в сложных метеорологических условиях.

"Теперь посадку на аэродроме можно осуществлять с вертикальной видимостью от 30 метров и горизонтальной - от 350 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система была установлена еще в процессе реконструкции аэропорта к Евро-2012, но по разным причинам не была введена в эксплуатацию.

"Благодаря тяжелой и слаженной работе команды аэропорта в течение полутора лет, при поддержке Министерства инфраструктуры, Госавиаслужбы, ОГА, мы это сделали!

Мы стали еще на шаг выше в совершенствовании нашей инфраструктуры и готовы обслуживать большее количество рейсов с имеющимися меньшими рисками", - заявила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

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Омелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту Львов 01
Омелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту Львов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3048294
 
 
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Пилот заходит на посадку и решает пошутить: связывается с диспетчером и говорит:
- Угадай, кто?
Диспетчер мгновенно отключает все огни на взлетно-посадочной полосе и говорит:
- А угадай, куда?
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опять зрада.кажуть что ракета Нептун не зрада. Омелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту "Львов" - Цензор.НЕТ 2153
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииОмелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту "Львов"
 
 
 
 
 
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