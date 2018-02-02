 Омелян: Новая навигационная системы посадки заработала в аэропорту "Львов"

Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это заняло годы времени, нервов, сил, но оно того стоит!" - написал он, добавив, что туман во Львове отныне не будет причиной отмены рейса.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что система позволяет принимать самолеты в сложных метеорологических условиях.

"Теперь посадку на аэродроме можно осуществлять с вертикальной видимостью от 30 метров и горизонтальной - от 350 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система была установлена еще в процессе реконструкции аэропорта к Евро-2012, но по разным причинам не была введена в эксплуатацию.

"Благодаря тяжелой и слаженной работе команды аэропорта в течение полутора лет, при поддержке Министерства инфраструктуры, Госавиаслужбы, ОГА, мы это сделали!

Мы стали еще на шаг выше в совершенствовании нашей инфраструктуры и готовы обслуживать большее количество рейсов с имеющимися меньшими рисками", - заявила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

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