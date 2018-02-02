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Все про:СБУ (12106) наемники РФ (288) Уткин Дмитрий (3) Гуськов (1)

 В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ

Среди наемников военной группировки "Вагнер" находится 100 граждан Украины, которые после участия в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины заключили контракт на прохождение службы в спецподразделении России.

Как передает Цензор.НЕТ  об этом в эфире "Прямого" сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

"Действительно среди наемников "Вагнера" сегодня являются не только русские. Речь идет и о гражданах Украины, которые после участия в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины заключили контракт на прохождение службы в спецподразделении России ЧВК "Вагнер" и воюют в Сирии", - сказал он.

Также читайте: Член сборной РФ по тактической стрельбе Заличев в 2014 был снайпером в "ЧВК Вагнера", - СБУ

Уточняя количество украинцев в спецподразделении "Вагнер", Гуськов сказал, что об этом информировал глава службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга в октябре прошлого года и тогда была приведена цифра порядка 100 человек.

Гуськов отметил, что все граждане Украины, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в составе "Вагнера" ​​и были убиты по указанию российских кураторов сразу объявляются как те, что были убиты на Донбассе.

Также, по его словам, в спецподразделении "Вагнер" пять тысяч наемников и свидетельством этого является то, что каждый из наемников указал номер. Среди наемников "Вагнера" ​​много тех, кто отбывал наказание за тяжкие уголовные преступления, но все они ранее имели отношение к военной службе, или прохождения службы в Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала переговоры главаря ЧВК "Вагнера" ​​с российским генералом Никифировым. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3048289
 
 
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Сепарская наволочь из Крыма и лугандона! В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 6922
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во какое СБУ!!!! знает всех по-штучно и по-фамильно!!!! АТО что русско фашисты захватывали крим-так этого они(сбу) и по сей день наверное не знают....
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І що,вони ще й досі громадяни України? Гарант,а чи не пора вже щось з цим робити? Чи вам з картавим ніколи...
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Не уверен, что в данном случае и с наших позиций корректно говорить о "службе". ЧВК не имеют соответствующего юридического статуса даже по мокшанским законам, т.е. формально "служил в ЧВК Вагнера", "служил в МГБ Лугандона" приравнивается к "участвовал в незаконном вооружённом бандформировании". Какая, нафиг, "служба"?
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Дерьмо это собачье, а не граждане Украины.
Правда, есть и положительный момент: часть этих "солдат удачи", будет наравне с верблюжьим дерьмом, удобрять пустыни Сирии и Ирака.
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чвк "вагнер" - утилизатор ватного биомусора
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абсолютно правильно.
многие этого не поняли.
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Гражданин Украины не значит что он Украинец . В Окуеву стрелял тоже гражданин , с левым паспортом .
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хреново,шо лишения гражданства у нас только на грузинов распространяется,он няша поклонская,гражданка рассеи,депутат госдуры и то не видят причин для лишения,а шо за этих говорить.ониженашилюди
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не спешите. няша получит болезненно и долгое.

всему свое время.
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Няше этого как раз и не хватает - оттуда и вся дурь!
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в УКРАИНЕ нет механизма лишения гражданства !!!! хотя конечно есть-расстрел !!!
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Читай конституцію та закони України. А дані акти повинні відповідати європейському законодавству. Є різні способи набуття громадянства, і тих, хто став громадянином країни за народженням не мають права позбавити громадянства. Такі норми у всьому цивілізованому світі.
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А соевый ублюдок не хочет лишить этих 100 придурков гражданства Украины,а может и нет,ведь они из разряда друзей и партнёров по общему делу-уничтожению всех нас.
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Назвеш правову підставу? Чи хочеш щоб Президент порушив закон?
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мокши, получившие украинский паспорт, не есть украинцы.
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Предки этих уродов за кремлевские деньги состроили нам приднестровье.
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В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ
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"Гуськов отметил, что все граждане Украины, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в составе "Вагнера" ​​и были убиты по указанию российских кураторов( ПАУЗА) сразу объявляются как те, что были убиты на Донбассе. Правда, так смысл фразы веселее?Источник: https://censor.net.ua/n3048289
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Планета вступает в новую фазу своего развития.
Планета очищается.
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если такие точные сведения и есть доказательства - лишайте их гражданства...
пусть это будут кто угодно но не граждане Украины
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эту уничтоженную биомассу можно называть любыми терминами - главное, что Планета очистилась от них либо в скором времени очистится.
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Им даже Петя начислит потом повышенные пенсии,
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Так это ж наши люди, мы им новые пропускные пункты построим.
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Щорс с Косиором и прочие подонки Котовские Петровские также служили шакалам Кремля
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В Франции тоже давно есть иностранный легион а "дикие гуси" за деньги служат любой стране а на патриотизме и долге дык много не навоюешь..
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а какая разница,где такую вату утилизировать?пусть хоть в сахаре,хоть а антарктиде самоубиваются
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В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9399 Самым крутым рюсским генералом был не Власов и не генералы Красновы все трое...,самым крутым был генерал Борис Смысловский получивший из рук Гиммлера Железный Крест с Дубовыми Листьями,высшая награда Рейха.Гардись РАБссия..
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Деньги в мире где человек человеку волк решают все...слабым здесь нет места а значит украинцам надо скалить зубы а не слезу пускать...
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а всё начиналось с Общества "Память" Дмитрия Васильева в 1988 году,и теперь это быдло выросло до рюсскага МИРКа вонючего ЧВК Вагнер Гитлер... В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 7178типа ЧуВаКи сраные
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ
 
 
 
 
 
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