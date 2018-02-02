 В российской частной военной компании Вагнера-Уткина служит около 100 граждан Украины, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "Прямого" сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.
"Действительно среди наемников "Вагнера" сегодня являются не только русские. Речь идет и о гражданах Украины, которые после участия в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины заключили контракт на прохождение службы в спецподразделении России ЧВК "Вагнер" и воюют в Сирии", - сказал он.
Уточняя количество украинцев в спецподразделении "Вагнер", Гуськов сказал, что об этом информировал глава службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга в октябре прошлого года и тогда была приведена цифра порядка 100 человек.
Гуськов отметил, что все граждане Украины, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в составе "Вагнера" и были убиты по указанию российских кураторов сразу объявляются как те, что были убиты на Донбассе.
Также, по его словам, в спецподразделении "Вагнер" пять тысяч наемников и свидетельством этого является то, что каждый из наемников указал номер. Среди наемников "Вагнера" много тех, кто отбывал наказание за тяжкие уголовные преступления, но все они ранее имели отношение к военной службе, или прохождения службы в Российской Федерации.
Правда, есть и положительный момент: часть этих "солдат удачи", будет наравне с верблюжьим дерьмом, удобрять пустыни Сирии и Ирака.
многие этого не поняли.
всему свое время.
Планета очищается.
пусть это будут кто угодно но не граждане Украины