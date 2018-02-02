Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.

В частности, не удалось реализовать планы по созданию исторических парков в оккупированном Крыму и Подмосковье.

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По словам пособника оккупантов и террористов Малофеева, парки должны были быть посвящены истории России. Реализовать проект планировалось с известным историческим парком Puy du Fou во Франции.

"В рамках реализации сотрудничества были подготовлены концепции и полные проекты двух постоянных спектаклей. Один — под открытым небом, второй — в закрытом помещении, каждый рассчитан на единовременный охват 5000 зрителей", — рассказал бизнесмен.

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Однако из-за введенных ЕС санкций в отношении Крыма и лично Малофеева французские власти запретили Puy du Fou продолжать сотрудничество.

"Таким образом, знаковый для России и Франции совместный проект был сорван по вине Евросоюза. Общий объем инвестиций на создание парков оценивался в 22 миллиарда рублей", — отметил пособник оккупантов и террористов Малофеев.