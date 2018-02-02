 Задержан экс-чиновник оккупационного "Совмина АРК". Ему вменяют госизмену, - СБУ. ФОТО

.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "минспорта Республики Крым".

После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельности в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России".

Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы получили информацию, что человек планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.

Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия".

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