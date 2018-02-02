 Задержан экс-чиновник оккупационного "Совмина АРК". Ему вменяют госизмену, - СБУ. ФОТО

.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "минспорта Республики Крым".
После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельности в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".
В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России".
Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы получили информацию, что человек планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.
Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия".
исполнителем пойдёшь работать для поездок туда и описи имущества ?
так и есть.
Як і нехуй українцям їздити в мордор.
объясню.
На крыме огромаднейших размеров ЖОПА!!!
это и не удивительно, ибо россия ничего окромя ЖОПЫ привнести не в состоянии - поэтому и бегут, боятся, но бегут.
Он или идиот, или настолько презирает Украину, что ему здесь "море по колено".
2. Родственников Рената Параламова оккупанты вызвали на "опрос". Сам Параламов сейчас находится на материковой Украине https://ru.krymr.com/a/news/29014328.html . Напомню, что Рената Параламова оккупанты похитили 13 сентября 2017 года после обыска в его доме. После жестоких пыток и истязаний крымского татарина выкинули на улице https://ru.krymr.com/a/28735933.html (фото и видео).
3. В Артеке оккупанты учили детей пользоваться противогазами и костюмами радиационной, биологической и химической защиты. Ну а чем ещё детям в Артеке заниматься, кроме как готовиться к войне и ходить строем в камуфляже https://ru.krymr.com/a/news/29014417.html (фото).
4. Севастополь. Ещё одни понаехавшие из Екатеринбурга получили камни с неба. Оккупанты отобрали у них землю, купленную в 2016 году, и выкинули на улицу с 8 приемными детьми. Все, что осталось у понаехавших, - это миллионные кредиты и, как пишут пропагандоны, страх за будущее детей. Понаехавшие говорят, что с таким хамством и равнодушием столкнулись впервые в жизни: "Со мной в суде говорили так, будто я лично украла эту землю. Но ведь я честно ее купила". Нет, ты её не купила, ты её именно УКРАЛА! А теперь пришла расплата. Такая же судьба ещё у нескольких тысяч человек в городе https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/pravitelstvo_sevastopolya_otsudilo_zemlyu_u_vosmi_sirot/ (фото).
5. Жители Симферополя радостно встречают очередную понаехавшую, а некоторые даже свои услуги предлагают: "Недавно переехала и не знаю, где в выходные можно оторваться. Может быть, подскажете? Желательно чтобы было техно". Ответы: "Могу технично в гараже обработать", "Не тот город ты выбрала для тусовок", "Если найдёшь такое место, кроме Казантипа и Вата бара, напиши и мне, пожалуйста!!", "Ну, тут очень широкий выбор. От чебуречной на трассе Симф-Ялта до шаурмы на рынке", "Лол, тут даже клубов нет, одна херь", "Едешь на автовокзал в наушниках техно, и ждешь свой автобус обратно на материк", "Едешь в аэропорт, берешь билет и летишь на Ибицу или Мальдивы, а можно в Европу. А тут самый интересный вечер - хождение вдоль и поперек центра", "Вот такой у нас гостеприимный народ в Крыму", "А с какого полового органа мы должны радоваться тому, что сюда прут все, кто только сможет?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959075958270644224 (скрин).
6. Алушта. Первый оратор - из Симферополя. Второй, судя по тексту, - кАренная крымчанка - год-два-три как закоренилась: "Цены, если вы ездили при Украине и сейчас, не сравнить. Дороже Москвы. Медицина никакая. Лучше все зубы делайте у себя дома. Бизнес нифига не развит. Из мобильных связей за почти 4 года - одна только МТС с лимитом 100 минут. Нет ни Сбера, ни много чего другого, что есть на материке. Санкционная территория, и это чувствуется. Интересы местных стоило бы уважать. Они всё же коренные. Иначе вы будете изгоями в Крыму", "Если не нравится, чемодан-вокзал и вперед с песней! А изгоями никто себя не чувствует!" https://twitter.com/KrimRt/status/959391767165587458 (скрин полностью).
7. "Санкции нам только на пользу". Санкции помешали российскому миллиардеру Малофееву реализовать инвестиционные проекты не только в Крыму, но и в самой россии. Севастопольские пропагандоны обвиняют ЕС https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959394753803706373 (скрин).
8. Парадокс, но о состоянии дел в Крыму часто можно узнать только из украинских СМИ, которым ватники не доверяют: "У меня вопрос. Во многих укрсми появилась инфа о том, что в Крыму началась добыча песка из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, где раньше хранились ядовитые отходы, и что эти действия угрожают здоровью людей и наносят ущерб Черному морю. Так ли это? Или очередной фейк?". Ответы: "Вы как с Луны свалились. На хвостохранилище песок добывали 2 с лишним года незаконно, но всем по барабану. Вроде как сообщали, что добычу «прекратили», но после этого было много свидетельств о том, что это не так. Поищите материалы на Керчь.ФМ, Керчь.НЕТ - их там куча, начиная с 2016 года", "Добывают полным ходом, круглосуточно. Возят на Тавриду" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959378541933711361 (скрин).
9. В Симферопольском районе оккупанты отдали здание детского сада гундяевским попам РПЦ. Одни ватники возмущаются в соцсетях, пока интернет не закрыли, а другие с издевкой предлагают срочно писать путину, обвиняя "проклятых бандер" https://twitter.com/KrimRt/status/959100721084928000 (скрины).
10. В Керчи разрушается арка у входа в парк Приморский, которую в 2016 году ремонтировал подрядчик из Ростова-на-Дону. Нанесенная в процессе наноремонта штукатурка осыпается на головы посетителям парка, при этом проход под опасным участком не огорожен. И так они всё делают https://ru.krymr.com/a/news/29012096.html
11. ТРИЖДЫ перереконструированный ровно год назад центр Симферополя, на котором оккупанты распилили миллионы фублей, уходит под землю. Плитка проваливается в ямы до метра глубиной! Работы по нанореконструкции курировал нынешний т.н. "мэр" Симферополя Игорь Лукашев из ОПГ "Сейлем" https://twitter.com/KrimRt/status/959334285592363008 (фото).
12. Ялта. В Массандровском парке оккупанты спилили шикарные многолетние секвойи. Остались торчать высокие пни. Зачем они всё уничтожают?! https://twitter.com/KrimRt/status/959120818570780672 (фото-шок).
13. В центре Керчи оккупанты массово пилят деревья. Облик города приводят к российским ГОСТам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959372023247130624 (фото).
14. Керченского ватника оккупанты вызвали в военкомат. У ватника начался жим-жим: "Народ, может, кто знает, чем в военкомате в 11 кабинете занимаются? А то пригласили непонятно зачем? Анон". Ответы: "По-моему, запасниками там занимаются", "Отправкой на курорты в Сирию или Донбасс. По выбору", "Не бойся, побреют налысо, делов-то. Шучу, там запасом занимаются" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959380568965287936 (скрин).
15. Строящиеся оккупантами в поддержку фейкового энергомоста электростанции подорожали еще на 3 миллиарда. Мало, надо больше http://fresh.org.ua/novosti/141939/elektrostantsii-v-krymu-podoroshali-eshche-na-3-milliarda_2018-02-02
P.S. Закончу выпуск мнением крымчанина: "Слышали, что, по теории Дарвина, при сокращении кормовой базы увеличивается внутривидовая конкуренция? Так вот, это утверждение на 100% про Крым".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1