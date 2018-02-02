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 Прерванное после обстрела электроснабжение в поселке Мироновский восстановлено, - Жебривский

Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в поселке Мироновский Бахмутского района, прерванное после ночного обстрела боевиков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение в поселке Мироновский восстановлено. Спасибо ремонтным бригадам и электрикам за оперативную и качественную работу. Слаженные действия и взаимопомощь - наш ответ на попытку рашистов запугать людей, посеять уныние и хаос. Вместе победим!", - рассказал Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью обстреляли из тяжелого вооружения поселок Мироновский: есть разрушения, - Жебривский

Прерванное после обстрела электроснабжение в поселке Мироновский восстановлено, - Жебривский 01

Ранее стало известно, что наемники РФ ночью обстреляли из тяжелого вооружения поселок Мироновский: есть разрушения

Источник: https://censor.net.ua/n3048281
 
 
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