 Прерванное после обстрела электроснабжение в поселке Мироновский восстановлено, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение в поселке Мироновский восстановлено. Спасибо ремонтным бригадам и электрикам за оперативную и качественную работу. Слаженные действия и взаимопомощь - наш ответ на попытку рашистов запугать людей, посеять уныние и хаос. Вместе победим!", - рассказал Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью обстреляли из тяжелого вооружения поселок Мироновский: есть разрушения, - Жебривский

Ранее стало известно, что наемники РФ ночью обстреляли из тяжелого вооружения поселок Мироновский: есть разрушения.