 Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не ожидает "серьезных" колебаний курса гривни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

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Об этом глава правительства заявил в интервью одному из украинских телеканалов. "У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос - валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривня стабилизируется, и гривня стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание - только укреплять национальную валюту", - сказал премьер.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на начало 2018 года составлял 27,85/27,88 грн/долл. К 22 января курс гривни снизился до минимальной в этом году отметки - 28,88/28,91 грн/долл. С 22 января по 1 февраля курс гривни укрепился до 27,84/27,87 грн/долл.

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