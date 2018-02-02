 Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не ожидает "серьезных" колебаний курса гривни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Об этом глава правительства заявил в интервью одному из украинских телеканалов. "У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос - валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривня стабилизируется, и гривня стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание - только укреплять национальную валюту", - сказал премьер.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на начало 2018 года составлял 27,85/27,88 грн/долл. К 22 января курс гривни снизился до минимальной в этом году отметки - 28,88/28,91 грн/долл. С 22 января по 1 февраля курс гривни укрепился до 27,84/27,87 грн/долл.
петя помнится тоже красиво говорил про гривню, а сам в это время свои карман топырил для гешефта от падения курса...
Это же касается и всех других товаров.
Вот такая занятная арифметика от барыг.
пеця в убыток себе даже на мальдивы не полетит
Экономика Украины растёт, а у паРашки разорвана в клочья! /Гройсман/
значит курс уйдет вверх. Верняк
КУРТ ВОЛКер.
Кремоетролли аууу...
Ну, кроме Китая.
Так что, терпеть этих клоунов ещё полтора года нет никакого смысла, они уже нелегитимны.
не ожидаемое разумом все равно приятно пересчитывать…
Решили вернуть курс 8 ?