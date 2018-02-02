EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика
  1141  58
Все про:валюта (2981) курс (2028) Гройсман (3803)

 Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО

По словам премьер-министра, "наше задание - только укреплять национальную валюту".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не ожидает "серьезных" колебаний курса гривни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

...

Об этом глава правительства заявил в интервью одному из украинских телеканалов. "У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос - валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривня стабилизируется, и гривня стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание - только укреплять национальную валюту", - сказал премьер. 

Курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на начало 2018 года составлял 27,85/27,88 грн/долл. К 22 января курс гривни снизился до минимальной в этом году отметки - 28,88/28,91 грн/долл. С 22 января по 1 февраля курс гривни укрепился до 27,84/27,87 грн/долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не настроена на обострение отношений с партнерами, - Гройсман о польском законе про "идеологию бандеризма"

Источник: https://censor.net.ua/n3048279
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где те нытики, которые жаловались на падающую гривну? Заткнулись теперь? Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса" - Цензор.НЕТ 2164
 показать весь комментарий
 
пообещать, не значит жениться...
петя помнится тоже красиво говорил про гривню, а сам в это время свои карман топырил для гешефта от падения курса...
 показать весь комментарий
 
 
Для дебилов разъясню: курс доллара пошел вверх - выросли цены на заправках ( у нас же топливо покупают за валюту), гривна отыграла назад, а цена на бензин упала? Сейчас объяснят была дорогая закупка!
Это же касается и всех других товаров.

Вот такая занятная арифметика от барыг.
 показать весь комментарий
 
 
Курс опустили на неделю. Что бы купить подешевле валюту у операторов которым надо заплатить за лицензии на 4G в гривне. После вернут назад и продолжит расти.
 показать весь комментарий
 
 
Грося, ану скажи, де і у якій валюті ти своє бабло зберігаєш?
 показать весь комментарий
 
 
А американцы всё знают и в папочках эту инфу держат, а когда надо положат перед Лолитой и Гросей. Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 9603
 показать весь комментарий
 
 
Так уже. Куда же ещё больше? Где доллар по 8 - вот главный вопрос. А вообще об этих колебаниях должна уже говорить гонтарева с лавки подсудимых.
 показать весь комментарий
 
привыкай...это называется житы по-новому...
пеця в убыток себе даже на мальдивы не полетит
 показать весь комментарий
 
 
деноминированные РЖУбли РАБссии спасут Мировую Ыканомику
 показать весь комментарий
 
Чё там за картинка за жлобом? Троль 80-го уровня!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы молчал... может быть бы за умного сошёл...
 показать весь комментарий
 
 
Так він розумно і каже, просто треба вміти слухати: він не чекає, бо йому воно і не треба - валютою запасся, а не чекає серйозного, бо це все робиться просто так, без серйозних підстав - захотіли попіаритися - підняли пенсії -втопили курс, наблизились вибори - треба попіаритись - підняли зарплату - втопили курс. Це гра така - нічого серйозного.
 показать весь комментарий
 
Давайте 4 выйдем . За деньги " курченко " . По двести гривен заработаем . Кому не безразлична Украина .
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну курченко платит больше, надо у соевых спросить!
 показать весь комментарий
 
 
я оченьь обрадуюсь если месячная зарплата будет не более 400 гривен в месяц Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса" - Цензор.НЕТ 1053
 показать весь комментарий
 
Мертвому член не надрочишь, Грося. Мы все ждем когда вы свалите от нас к такой то матери.
 показать весь комментарий
 
 
Вот у меня было подозрение, что грося некрофил! Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 6735
 показать весь комментарий
 
Кожен раз, коли Грося щось хоче сказати про курс гривні він відразу падає.
 показать весь комментарий
 
Люди же не дураки. Когда грося уверяет всех шо с гривной усё в порядке, все бегут её обменивать, зная, что завтра барыги наживутся на скачках курса гривны! Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 429
 показать весь комментарий
 
 
Хоп хе ла-ла-лей, гривна меньше 2-х рублей.
Экономика Украины растёт, а у паРашки разорвана в клочья! /Гройсман/

 показать весь комментарий
 
"Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса" - долго его не слышно было, такое впечатление, что Грося тоже отдыхал на каких то островах, правильно, чем он хуже Пахана, тем более, бюджет под его контролем, надо быть последним поцом, чтобы так лохануться.
 показать весь комментарий
 
а шо скажет гривня о гройсмане, интересно
 показать весь комментарий
 
Могу всех успокоить мировой финаносовый кризис 1998 года и 2008 года не повторится...,злые языки кажуть кризис 2018 годе не предвидится,и 2028 года тоже.10 летний Цикл это выдумка Ванги и Нострадамуса Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 2304
 показать весь комментарий
 
Осталось уточнить что по его мнению серьезное. Например рост с 25 до 28.5 это как, пустяк на который можно не обращать внимание?
 показать весь комментарий
 
 
Центробанк РАБссиии Эльвиры Наепуллиной сегодня рассмотрел стрессовый сценарий для РАБссии в банковской системе.Санекции Санкции не работают... Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 1538
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
заткнись, троллина на пенсии))) твои высеры - спам и мусор..
 показать весь комментарий
 
 
Зрадофіли мимоволі напружилися, загорнулися в білі простирадла і поповзли в напрямку кладовища....
 показать весь комментарий
 
 
Педрохолуи, с трудом разлепив зубы от старой рошенки, пошли к своим кубышкам пересчитывать гривны, поскольку сами же не доверяют гроси винницкому! Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 6003
 показать весь комментарий
 
 
Не веришь в гривну?! А вот грося держит свои сбережения исключительно в гривнах и в украинских банках, правда не сказал в каких! Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 1823
 показать весь комментарий
 
Долбодятлы, смотрю прямой эфир из РАБссии по Спутник ТВ и знаю всю Матню КацаПсинскую... Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 6928
 показать весь комментарий
 
Курс в 2014 год.....Петр Лексеевич обещал курс гривны к доллару не больше 10:1...

 показать весь комментарий
 
 
США вступили в гибридную. финансовую войну с РАБссией.
КУРТ ВОЛКер. Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 9467
Кремоетролли аууу...
 показать весь комментарий
 
Аслунд намекает, пока Лолита президент, с Украиной никто не будет иметь ничего общего.

Ну, кроме Китая.

Так что, терпеть этих клоунов ещё полтора года нет никакого смысла, они уже нелегитимны.
 показать весь комментарий
 
***
не ожидаемое разумом все равно приятно пересчитывать…
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия в банковской системе действует старыми коммуняцкими методами и шансов победить ДОЛЛАР 0,000000000000001 %...
 показать весь комментарий
 
На прощанье Курт ВОЛКер очень симпатично улыбгулся журналистам,почти как Степан Демура ржёт с Крыс ТУПОРЫЛЫХ Путлерских... Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 1198Красава..
 показать весь комментарий
 
Штатный советник Министра Внутренних Дел Украины - Зорян Шкиряк заявил на всю страну, что коррупции в стране фактически нет.
 показать весь комментарий
 
то, что сперва не приходит в голову, потом по ней неожиданно и не слабо шарахает
 показать весь комментарий
 
После таких заявлений как то не по-себе становится.
Решили вернуть курс 8 ?
 показать весь комментарий
 
Скоро выйдут тысячные купюры, а с него как с гуся вода. Прикидывается дураком. Гройсман про гривню: "Я не очікую ніяких серйозних коливань курсу" - Цензор.НЕТ 3669
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх