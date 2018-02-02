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 Полторак отбыл в США с рабочим визитом, - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак начал рабочий визит в США. Он примет участие в двусторонних оборонных консультациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В рамках визита Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США", - говорится в сообщении.

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Также Полторак встретится с волонтерами, которые помогают украинской армии, и журналистами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048274
 
 
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Шо, Минские встречи канули в лету... Перед этим роистройка была... получаццо хутин уже не игрок...
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в фбр на допрос вызвали
будет детектору лжи рассказывать про верховного главнокомандующего
если все честно расскажет, вернется обратно
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Млин, на шо намек, ваши ФСБэшники уже прошли эту процедуру... Полторак отбыл в США с рабочим визитом, - Минобороны - Цензор.НЕТ 212
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Папик, не рви дупцю на портянки: главное шобы вы выучил украинский.
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Ну логично кинул все ВСУ на повышение зарплаты и отчалил в США что бы не слушать доклады подчиненных о тысячах рапортов на увольнение.
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Да его рабочие визиты должны быть на Светлодарку,ПескиВодяное. А он ездит развлекается.
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да ну!
там сыро, грязно... преремирие постреливает
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолторак отбыл в США с рабочим визитом, - Минобороны
 
 
 
 
 
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