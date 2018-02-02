 Полторак отбыл в США с рабочим визитом, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В рамках визита Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США", - говорится в сообщении.

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Также Полторак встретится с волонтерами, которые помогают украинской армии, и журналистами.

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