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Все про:ОБСЕ (2988) обстрел (6510) Донецкая область (3822) камера (25) ДФС (2)

 Российские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ показала отрывок записи с видеокамеры, которая установлена на здании Донецкой фильтровальной станции в 15 километрах к северу от неподконтрольного Донецка. На видео зафиксирован момент попадания снаряда в здание, на котором установлена камера.

 Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии, снаряд был выпущен в ночь на 29 января с юга на север.

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"Вследствие попадания снаряда в здание камера не пострадала и продолжала работать", - отмечают в ОБСЕ.

В отчете говорится, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера зафиксировала 16 взрывов неопределенного происхождения, 139 снарядов (42 с востока на запад, 92 с запада на восток, 1 с севера на юг и 4 с юга на север) и 1 трассирующий снаряд с востока на запад - все в 0,5–1,5 км к югу.

В ОБСЕ предупреждают, что камера находится рядом с другим зданием, в помещении которого хранится хлор.

"Прямое попадание в хлор может означать экологическую катастрофу с последствиями для здоровья гражданского населения в окружающих районах", - отмечает миссия.

Как сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса", на данный момент террористы возобновили обстрел ДФС.

"Сегодня с 15:30 Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов. Персонал находится в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

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Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое. За время боевых действий станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Источник: https://censor.net.ua/n3048273
 
 
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Русня на Донбассе и их тролли в сетях желают вам только добра
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никуя не понимаю
отключите накуй этот данецк
пусть из речки пьют
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Никому не позволю применить силовую операцию для решения конфликта на Донбассе,- Порошенко.
Пока есть этот пуйловский агент Лолита, обстрелы и вообще оккупация рашистами Донбасса будет продолжаться. Аминь.
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Да раздолбайте уже нахрен эту станцию в хлам, Москаль уже советовал что пить.
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Надеюсь, они таки попадут по резервуарам с хлором.
Не бог весть что, но при удачном ветре, результат будет.
Вот тогда и вспомнят про "путенввидивайска", "услышьтеголосданбаса" и т.д.
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как-то очень близко были стрелки
Похоже какие-то ручные ракетки
Со шлейфом
Знают, что есть камера и стреляют ночью со шлейфом?
Почему не обыкновенным снарядом за 12 км из Д-30?
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эта мразота каждый день убивает наших детей
а мы им воду качаем, электричеством снабжаем
такое вообще бывает?
в то же время как другая мразота выигрывает тендера
и клепает гробы для солдат половина из которых не ездит
а потом заявляе что он успешный бизнесмен и имеет право
со своими холуями отдыхать как хочет ... от чего отдыхать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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