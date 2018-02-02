 Российские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии, снаряд был выпущен в ночь на 29 января с юга на север.

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"Вследствие попадания снаряда в здание камера не пострадала и продолжала работать", - отмечают в ОБСЕ.

В отчете говорится, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера зафиксировала 16 взрывов неопределенного происхождения, 139 снарядов (42 с востока на запад, 92 с запада на восток, 1 с севера на юг и 4 с юга на север) и 1 трассирующий снаряд с востока на запад - все в 0,5–1,5 км к югу.



В ОБСЕ предупреждают, что камера находится рядом с другим зданием, в помещении которого хранится хлор.



"Прямое попадание в хлор может означать экологическую катастрофу с последствиями для здоровья гражданского населения в окружающих районах", - отмечает миссия.

Как сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса", на данный момент террористы возобновили обстрел ДФС.



"Сегодня с 15:30 Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов. Персонал находится в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

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Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое. За время боевых действий станция неоднократно подвергалась обстрелам.