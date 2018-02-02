 Российские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии, снаряд был выпущен в ночь на 29 января с юга на север.
"Вследствие попадания снаряда в здание камера не пострадала и продолжала работать", - отмечают в ОБСЕ.
В отчете говорится, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера зафиксировала 16 взрывов неопределенного происхождения, 139 снарядов (42 с востока на запад, 92 с запада на восток, 1 с севера на юг и 4 с юга на север) и 1 трассирующий снаряд с востока на запад - все в 0,5–1,5 км к югу.
В ОБСЕ предупреждают, что камера находится рядом с другим зданием, в помещении которого хранится хлор.
"Прямое попадание в хлор может означать экологическую катастрофу с последствиями для здоровья гражданского населения в окружающих районах", - отмечает миссия.
Как сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса", на данный момент террористы возобновили обстрел ДФС.
"Сегодня с 15:30 Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов. Персонал находится в бомбоубежище", – говорится в сообщении.
Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое. За время боевых действий станция неоднократно подвергалась обстрелам.
отключите накуй этот данецк
пусть из речки пьют
Пока есть этот пуйловский агент Лолита, обстрелы и вообще оккупация рашистами Донбасса будет продолжаться. Аминь.
Не бог весть что, но при удачном ветре, результат будет.
Вот тогда и вспомнят про "путенввидивайска", "услышьтеголосданбаса" и т.д.
Похоже какие-то ручные ракетки
Со шлейфом
Знают, что есть камера и стреляют ночью со шлейфом?
Почему не обыкновенным снарядом за 12 км из Д-30?
а мы им воду качаем, электричеством снабжаем
такое вообще бывает?
в то же время как другая мразота выигрывает тендера
и клепает гробы для солдат половина из которых не ездит
а потом заявляе что он успешный бизнесмен и имеет право
со своими холуями отдыхать как хочет ... от чего отдыхать?
ТАМЖЕНАШИЛЮДИ!!!