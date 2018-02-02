 ОБСЕ не подтверждает занятие украинскими воинами Новоалександровки в "серой зоне", поскольку не может туда доехать, - Хуг

"Мы не можем подтвердить. Наши наблюдатели не могут добраться до этого села из-за рисков в виде минных ловушек на единственной подъездной дороге. Но мы получали информацию из многих источников внутри села, что туда вошли ВСУ", - сказал первый замглавы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он проинформировал, что наблюдатели на передовой патрульной базе в Кодиевке минувшей ночью за 1,5 часа зафиксировали 100 взрывов вблизи Новоалександровки.

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"Согласно нашему опыту, продвижение вперед сопровождается увеличением уровня насилия", - подчеркнул А.Хуг.

Как сообщалось, 31 января Минобороны Украины сообщило, что военнослужащие ВСУ заняли Новоалександровку. "В село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь", - рассказал в интервью "Военному ТВ" дислоцированный в селе военнослужащий.

С 2015 года до освобождения околицы села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков с другой. Недавно военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под своей контроль.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в селе проживало 124 человека. Как сообщает "Военное телевидение", сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь. Село не газифицировано, с лета 2014 года – обесточено.