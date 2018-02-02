 Украина не настроена на обострение отношений с партнерами, - Гройсман о польском законе про "идеологию бандеризма"

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Украина не настроена на обострение отношений с партнерами. Считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, для того, что бы не создавать каких-то прецедентов для разногласий", - сказал Гройсман.

Он добавил, что украинцы "сами разберутся" с собственными героями и с собственной историей.

"Мы должны жить не тем, что когда-то было, а тем, что мы можем сделать вместе. Я за добрососедские отношения и категорически против того, что может этим отношениям помешать", - добавил Гройсман.

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.