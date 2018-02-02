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 Политика Украины, Общество
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Все про:Польша (4079) Гройсман (3803)

 Украина не настроена на обострение отношений с партнерами, - Гройсман о польском законе про "идеологию бандеризма"

Такое мнение высказал премьер, отвечая на вопросы журналистов в Богуславе на Киевщине о принятии в Польше закона о запрете "бандеровской идеологии"

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Украина не настроена на обострение отношений с партнерами. Считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, для того, что бы не создавать каких-то прецедентов для разногласий", - сказал Гройсман.

Он добавил, что украинцы "сами разберутся" с собственными героями и с собственной историей.

"Мы должны жить не тем, что когда-то было, а тем, что мы можем сделать вместе. Я за добрососедские отношения и категорически против того, что может этим отношениям помешать", - добавил Гройсман.

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048269
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
все давно уже уразумели шо ваши партнеры в кремле сидят
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не стоит судить всех по себе.
сиди тихо на своей убогой питороссии.
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В якості "партнерів" Гройсман вже давно має на увазі Росію найбільший показник з 2014 року - 20% ВВП України і продовжує зростати.
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"Мы должны жить не тем, что когда-то было...", - так можна забути про Вінницю т а Близький Схід...
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А в Израиле наши евреи более категоричны..!
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Там там же ж проклянут равины, наложат проклятие "пульса де нура"! Вот и бояцца! Україна не налаштована на загострення стосунків із партнерами, - Гройсман щодо польського закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 8258
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Нужно в Киеве открыть алею Славы,и перенести всех героев Украины на это место,в том числе и Бандеру
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савченко в нас також герой України.....
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Абсолютно правильное решение!
Украинцы лишний раз показали, что они выше и умнее поляков!
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Это ты кому сейчас нявкнуло, лицо реформаторской национальности?
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тебе естесственно.
но не "нявкнуло", вразумительно объяснили тебе, что ты недорос умственно до лиц реформаторской национальности. Україна не налаштована на загострення стосунків із партнерами, - Гройсман щодо польського закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 5749
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Вразумительно? Это ты сейчас так перед своим ребе прогнулся, переселенец?
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что вы что вы.
прогинаются только мокши.
а ты мокша. Україна не налаштована на загострення стосунків із партнерами, - Гройсман щодо польського закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 9701
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Тут из Израиля просили уточнить, как поляки относятся к жидобандеровцам?
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поляки нарвались по полной программе исключительно из-за своей природной тупости.
Теперь Израиль поляков будет натягивать долго и изощренно.... полякам будет больно и не бандеровцев.
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Це виглядає так: тобі плюнули в обличчя, а ти заявляєш, що не маєш наміру загострювати стосунки. Після такого ніхто рахуватися з тобою й поважати не буде.
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ваше рассуждения были бы верны в прошлом столетии.
сейчас в цивилизованном мире уважают не силу, а разум.

зачем отвечать и объяснять что либо идиоту, когда идиота можно обойти.
не правда ли?
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Україна не налаштована на загострення стосунків із партнерами, - Гройсман щодо польського закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 2445Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Ну, что Запад заметил "реформы" Порошенко.... Cтарший научный сотрудник Атлантического совета Аслунд обрисовал судьбу Украины в красках Венесуэлы и заявил, что нет смысла кредитовать ворующую все власть.

Україна не налаштована на загострення стосунків із партнерами, - Гройсман щодо польського закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 8791
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что еще не напридумывает российская бестолочь на желтых страничках всемирной паутины.
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Тут не факт Шо Пилсудский был поляк,- кровей в нем много намешено??
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Зато агент Лолита ещё как настроен. И Путин на этом настаивает.
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Польский Сейм защищает поляков, а Верховная Рада защищает украинцев? Всего два депутата не промолчали . Так кому служат остальные " слуги народа "?
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неужели?
лихо же польский сейм защитил поляков, выставив ВСЕХ поляков изощренными антисемитами перед Израилем.
Вы что-то не понимаете, похоже. Израиль может сделать так, что в течение полугода не украинцы в Польшу будут ездить на заработки, а уже поляки начнут ездить на заработки в Украину и тщательно убирать проспект им. С.А. Бандеры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не настроена на обострение отношений с партнерами, - Гройсман о польском законе про "идеологию бандеризма"
 
 
 
 
 
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