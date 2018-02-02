 Украина не настроена на обострение отношений с партнерами, - Гройсман о польском законе про "идеологию бандеризма"

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Украина не настроена на обострение отношений с партнерами. Считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, для того, что бы не создавать каких-то прецедентов для разногласий", - сказал Гройсман.
Он добавил, что украинцы "сами разберутся" с собственными героями и с собственной историей.
"Мы должны жить не тем, что когда-то было, а тем, что мы можем сделать вместе. Я за добрососедские отношения и категорически против того, что может этим отношениям помешать", - добавил Гройсман.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
сиди тихо на своей убогой питороссии.
Украинцы лишний раз показали, что они выше и умнее поляков!
но не "нявкнуло", вразумительно объяснили тебе, что ты недорос умственно до лиц реформаторской национальности.
прогинаются только мокши.
а ты мокша.
Теперь Израиль поляков будет натягивать долго и изощренно.... полякам будет больно и не бандеровцев.
сейчас в цивилизованном мире уважают не силу, а разум.
зачем отвечать и объяснять что либо идиоту, когда идиота можно обойти.
не правда ли?
Ну, что Запад заметил "реформы" Порошенко.... Cтарший научный сотрудник Атлантического совета Аслунд обрисовал судьбу Украины в красках Венесуэлы и заявил, что нет смысла кредитовать ворующую все власть.
лихо же польский сейм защитил поляков, выставив ВСЕХ поляков изощренными антисемитами перед Израилем.
Вы что-то не понимаете, похоже. Израиль может сделать так, что в течение полугода не украинцы в Польшу будут ездить на заработки, а уже поляки начнут ездить на заработки в Украину и тщательно убирать проспект им. С.А. Бандеры.