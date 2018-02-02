 "Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман

"Я хочу сказать, что могут быть только формирования, которые являются законными. Незаконных формирований быть не может, под любыми лозунгами. Поэтому если есть формирование и оно является законным, наделено функциями, то, конечно, они могут патрулировать и всё остальное", - сказал он в комментарии в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В.Гройсман отметил, что урегулирование связанных с этой темой вопросов относится к сфере компетенции Национальной полиции.
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"Вы знаете позицию главы Национальной полиции Сергея Князева, который сказал, что все формирования общественного контроля могут действовать только в рамках закона, а на незаконные формирования полиция будет реагировать соответствующим образом", - указал он.
Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".
Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.
- Будут!!!" (с)
Что лает на Слона!" (с)
стоит дальнобойщик на стоянке... жрачку приготовил, сидит в кабине, кушает.
мимо худой пес проходит:
- привет, коллега...
- охренеть! какой я тебе... коллега? ты - пес, а я водитель… человек.
- та да! человек...только сам подумай:
живешь в будке, ешь с миски, сс*шь на колесо… еще, наверное, и хозяин есть…
Українцям треба припиняти скиглення в мережах, але час ставати активним громадянським суспільством. Лише тоді країна буде мати майбутньє, якщо люди у мирний спосіб будуть здатні поміняти цю крадійську владу на дострокових, вимагаючи це масово на вулиці
События сей печальной истории, разворачиваются уже не первый день, но достигли кульминации вчера и сегодня. Сцена событий-недостроенный дом опального представителя прошлого режима Арбузова, который расположен в городе Киеве по адресу: ул. Обуховская, 60 ( который конфискован и числится на балансе "госимущества".
Действующие лица с одной стороны-беженцы из зоны боевых действий и оккупированного Крыма-люди обожженные войной и потерявшие все, что имели, спасавшие свои жизни бегством , которое были поселены в это здание сначала оккупации Крыма и войны на Донбассе, и имеют соответствующую регистрацию по указанному адресу.С другой стороны-титушки Кивы, те самые пресловутые дружинники, якобы патрулирующие жд-вокзал, а по сути быки по сто килограмм мышечной массы в каждом, оформленные как общественная организация "Один" , не имеющее никаких прав на пребывание в этом здании, все имеющие прописку в Киеве, Хмельницком, Харькове и соответствующее жилье, но почему-то решившие, что указанное здание им нужнее, при этом прямо так и написали на стене кухни: "Ичкерия, Грозный" . Еще в прошлом году полицейский "по новому" Кива, заселил своих титушек на третий этаж указанного здания, когда они еще дружинниками не являлись. На вопросы какие именно задачи они выполняли, отвечают туманно и расплывчато, демонстрируя тем самым, что к подобным вопросам подготовлены не были. В их распоряжении в последствии оказался и второй этаж, тогда как беженцы занимали лишь три комнаты на первом.
Уже в году текущем, а точнее вчера, набравшись наглости и получив вместе с двумя тачками на латвийских номерах соответствующие указания от своего мецената Кивы, пошли в наступление на беженцев, которые откровенно мешают "приватизировать" дом целиком.
Разгромив кровати беженцев в одной из комнат, где проживали мужчины, "дружинники" выкинули их вещи на улицу, а самим беженцам угрожали физической ликвидацией в случае, если они не освободят помещение. Хуже ситуация с теми, у кого маленькие дети и деваться им просто некуда. Так, несчастной беженке из Крыма с маленьким ребенком, дали на сбор вещей всего два дня, после чего пообещали замотав в матрац, забить до смерти. Другим переселенцам причинили телесные повреждения, унижали, обзывали с упоминанием того, что они тут никто и чтоб убирались откуда приехали. При этом всех обзывали наркоманами, отключили электроэнергию разгромив щитовую , которую беженцы восстановив, огородили досками и проволокой.
Гранату мине, гранату!