 "Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман

"Я хочу сказать, что могут быть только формирования, которые являются законными. Незаконных формирований быть не может, под любыми лозунгами. Поэтому если есть формирование и оно является законным, наделено функциями, то, конечно, они могут патрулировать и всё остальное", - сказал он в комментарии в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман отметил, что урегулирование связанных с этой темой вопросов относится к сфере компетенции Национальной полиции.

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"Вы знаете позицию главы Национальной полиции Сергея Князева, который сказал, что все формирования общественного контроля могут действовать только в рамках закона, а на незаконные формирования полиция будет реагировать соответствующим образом", - указал он.

Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.