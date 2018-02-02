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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (6830) Гройсман (3803) Национальный корпус (78) Князев (184)

 "Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что "Национальные дружины" и любые другие формирования общественного контроля могут функционировать в Украине только на законных основаниях.

"Я хочу сказать, что могут быть только формирования, которые являются законными. Незаконных формирований быть не может, под любыми лозунгами. Поэтому если есть формирование и оно является законным, наделено функциями, то, конечно, они могут патрулировать и всё остальное", - сказал он в комментарии в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман отметил, что урегулирование связанных с этой темой вопросов относится к сфере компетенции Национальной полиции.

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"Вы знаете позицию главы Национальной полиции Сергея Князева, который сказал, что все формирования общественного контроля могут действовать только в рамках закона, а на незаконные формирования полиция будет реагировать соответствующим образом", - указал он.

Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.

Источник: https://censor.net.ua/n3048266
 
 
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Треба НЕГАЙНО легалізувати вільне володіння зброєю і не буде бажання щось коректувати в законах, відбирати права громадян, продавати землю, знущатися над суспільством. Поки цього не буде зроблено буде постійна загроза "агресії Росії", "внутрішньої окупації", "навали інопланетян" або будь-чого іншого, що надає владі привід нічого не робити для розвитку України.
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Нельзя. Вы сразу напьетесь и друг друга перестреляете.
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Что не запрещено законом -- товарищ Гройсман имеет право жить . Так вы договоритесь с Аваковым -- что хор имени Веревки разгоните или посадите ... Дурню не надо писать -- вы и так последнее время перлы выдаете с правительством в цирк ходить не надо .
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Хорошая фотка . Если не изменяет память там " Рыбка " .
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что-то гнойсмана арбузного пробило сегодня на активность. не к добру это.
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походу они создаются с целью недопущения еврейских погромов
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"- Скажите, а погромы будут?
- Будут!!!" (с)
"Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6928
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В 2014 Гойсман тоже был против национальных сотен, а потом и добробатов. Он тогда верещал на винницком Майдане, что он за Януковича. И это вполне логично, учитывая его реформаторское происхождение
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Відчувають, падли, шо скоро будуть їх вішати.
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"Ай, Гроська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!" (с)
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А назначение Генпрокурора без спецобразования и печатание газеты о его назначении еще до выборов - это в рамках какого закона?
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***
стоит дальнобойщик на стоянке... жрачку приготовил, сидит в кабине, кушает.
мимо худой пес проходит:
- привет, коллега...
- охренеть! какой я тебе... коллега? ты - пес, а я водитель… человек.
- та да! человек...только сам подумай:
живешь в будке, ешь с миски, сс*шь на колесо… еще, наверное, и хозяин есть…
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Национальные дружины пахнут козломордией."Національні дружини" і будь-які інші формування можуть бути тільки в рамках закону, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5639
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Если бы эти национальные дружины не были на коротком поводке, они бы уже давно пришли за Гройсманом, Порошенко и им подобным.
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Нам всем нужен умеренный прогресс в рамках закона без Лолиты и Гройсмана.
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Іще одна шайка неадекватов намагається "наводити порядок" в Україні.
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Людям буде мало щастя, якщо владу захопить аваківська хунта. Красти будуть так само, як і зараз, але ще і рота не можна буде відкрити. Буде київська копія Лугандона. Без будь якої перспективи. Незгідні будуть масово зникати у підвалах і ставках, комендантська година, пайок для військових, зачінені кордони, страх в суспільстві, але українською мовою. Про якісь інвестиції і економічний розвиток годі буде і мріяти.
Українцям треба припиняти скиглення в мережах, але час ставати активним громадянським суспільством. Лише тоді країна буде мати майбутньє, якщо люди у мирний спосіб будуть здатні поміняти цю крадійську владу на дострокових, вимагаючи це масово на вулиці
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"Бандформирование "Дружинники Кивы" против беженцев из Крыма и АТО: отбита попытка рейдерского захвата здания, сопряженного с выселением беженцев.

События сей печальной истории, разворачиваются уже не первый день, но достигли кульминации вчера и сегодня. Сцена событий-недостроенный дом опального представителя прошлого режима Арбузова, который расположен в городе Киеве по адресу: ул. Обуховская, 60 ( который конфискован и числится на балансе "госимущества".
Действующие лица с одной стороны-беженцы из зоны боевых действий и оккупированного Крыма-люди обожженные войной и потерявшие все, что имели, спасавшие свои жизни бегством , которое были поселены в это здание сначала оккупации Крыма и войны на Донбассе, и имеют соответствующую регистрацию по указанному адресу.С другой стороны-титушки Кивы, те самые пресловутые дружинники, якобы патрулирующие жд-вокзал, а по сути быки по сто килограмм мышечной массы в каждом, оформленные как общественная организация "Один" , не имеющее никаких прав на пребывание в этом здании, все имеющие прописку в Киеве, Хмельницком, Харькове и соответствующее жилье, но почему-то решившие, что указанное здание им нужнее, при этом прямо так и написали на стене кухни: "Ичкерия, Грозный" . Еще в прошлом году полицейский "по новому" Кива, заселил своих титушек на третий этаж указанного здания, когда они еще дружинниками не являлись. На вопросы какие именно задачи они выполняли, отвечают туманно и расплывчато, демонстрируя тем самым, что к подобным вопросам подготовлены не были. В их распоряжении в последствии оказался и второй этаж, тогда как беженцы занимали лишь три комнаты на первом.

Уже в году текущем, а точнее вчера, набравшись наглости и получив вместе с двумя тачками на латвийских номерах соответствующие указания от своего мецената Кивы, пошли в наступление на беженцев, которые откровенно мешают "приватизировать" дом целиком.
Разгромив кровати беженцев в одной из комнат, где проживали мужчины, "дружинники" выкинули их вещи на улицу, а самим беженцам угрожали физической ликвидацией в случае, если они не освободят помещение. Хуже ситуация с теми, у кого маленькие дети и деваться им просто некуда. Так, несчастной беженке из Крыма с маленьким ребенком, дали на сбор вещей всего два дня, после чего пообещали замотав в матрац, забить до смерти. Другим переселенцам причинили телесные повреждения, унижали, обзывали с упоминанием того, что они тут никто и чтоб убирались откуда приехали. При этом всех обзывали наркоманами, отключили электроэнергию разгромив щитовую , которую беженцы восстановив, огородили досками и проволокой.

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пусть теперь с полицией в переходах дежурят и следят за порядком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман
 
 
 
 
 
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