 Cухогруз BERG отбуксировали в бухту оккупированной Феодосии и посадили на мель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили 2 февраля в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления МЧС России по Крыму.

Как отметили в ведомстве, накануне судно исследовали специалисты Феодосийского морского порта с командой в составе капитана сухогруза, старшего механика и 4 водолазов. В ходе обследования было установлено, что судно имеет три пробоины в корпусе ниже ватерлинии.

2 февраля в подконтрольной России Феодосийской городской администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на которой было принято решение о немедленной буксировке судна "Берг", учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий.

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"Данные мероприятия необходимо проводить в кратчайшие сроки, так как на борту находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла, которые в случае затопления судна могут привести к чрезвычайной ситуации и загрязнению акватории Феодосийского залива", – отметили в ведомстве.

Для буксировки задействовали два буксира с Феодосийской базы Черноморского флота России, в 15:40 (по местному времени – КР) судно BERG было "благополучно посажено на мель", сообщили спасатели.

Подконтрольная Кремлю Керченская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с сухогрузом BERG под флагом Молдовы, который получил повреждения корпуса и встал на якорь в районе Феодосии.

Сухогруз BERG турецкой компании, весом 3 тысячи тонн, перевозивший отруби и зерно, получил повреждение корпуса. Как говорится в сообщении на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, BERG двигался в турецкий порт Бандырма.

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года 26 грузовых судов нарушили действующий запрет на заход в порты аннексированного Крыма, сообщило 4 января Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.