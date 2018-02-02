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 Политика Украины
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 Cухогруз BERG отбуксировали в бухту оккупированной Феодосии и посадили на мель

Сухогруз BERG, который получил повреждения корпуса в Черном море, отбуксировали в район щитовой станции Феодосии и посадили на мель в закрытой бухте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили 2 февраля в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления МЧС России по Крыму.

Как отметили в ведомстве, накануне судно исследовали специалисты Феодосийского морского порта с командой в составе капитана сухогруза, старшего механика и 4 водолазов. В ходе обследования было установлено, что судно имеет три пробоины в корпусе ниже ватерлинии.

2 февраля в подконтрольной России Феодосийской городской администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на которой было принято решение о немедленной буксировке судна "Берг", учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

"Данные мероприятия необходимо проводить в кратчайшие сроки, так как на борту находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла, которые в случае затопления судна могут привести к чрезвычайной ситуации и загрязнению акватории Феодосийского залива", – отметили в ведомстве.

Для буксировки задействовали два буксира с Феодосийской базы Черноморского флота России, в 15:40 (по местному времени – КР) судно BERG было "благополучно посажено на мель", сообщили спасатели.

Подконтрольная Кремлю Керченская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с сухогрузом BERG под флагом Молдовы, который получил повреждения корпуса и встал на якорь в районе Феодосии.

Сухогруз BERG турецкой компании, весом 3 тысячи тонн, перевозивший отруби и зерно, получил повреждение корпуса. Как говорится в сообщении на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, BERG двигался в турецкий порт Бандырма.

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года 26 грузовых судов нарушили действующий запрет на заход в порты аннексированного Крыма, сообщило 4 января Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Источник: https://censor.net.ua/n3048264
 
 
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Так ведь гадят эти рукожопы всем, а не только себе.
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Это Африка со снегом", - предупредил автора статьи, когда он отправился на восток от Москвы, кинорежиссер Андрей Кончаловский.
58-летняя пенсионерка Таня Кудрявцева, вдова шахтера, живет в разваливающемся доме в поселке Роза под Челябинском с четырехлетним внуком, которого бросила мать, и двумя сыновьями.
"Она не может прокормить малыша и двух своих сыновей, - отмечает журналист. - Несмотря на нужду, она будет голосовать за Путина 18 марта".
The Times
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А сыновья что, тоже малыши? Работать не пробовали?
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Мешканці феодосії вже приготували відра щоби на халяву вичерпувати солярку з водою. А куди подівся тутешній тролик Фео Пронт, чому він не коментує ситуацію? Може помер з голодухи після того як на Цензорі деактивували усі його екаунти?
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Что там сухогруз! На мель давно уже сел весь кремль со всеми взятыми его сухо-недогрузными политиками впридачу!
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"Берг" - это гора?
Гора на мели- это это же просто оксюморон какой-то.
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получил повреждение корпуса.

Какие нафиг повреждения.....от старости днище отвалилось...Заплава тила " Волго-Болт"...
74-года постройки..Да, Карл, семьдесят четвертого года постройки! Там ему жаба цыцьку и даст....и кацапы на металлоломе не подогреется сильно...там ржавчины в разв больше чем металла Cуховантаж BERG відбуксирували в бухту окупованої Феодосії і посадили на мілину - Цензор.НЕТ 4960
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныCухогруз BERG отбуксировали в бухту оккупированной Феодосии и посадили на мель
 
 
 
 
 
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