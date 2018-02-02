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 Политика Украины, Происшествия
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 В январе в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

В период с 1 января по 1 февраля зафиксированы заходы 19 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 18 судов были под флагом Российской Федерации и 1 судно - под флагом Республики Того.

На рейде в акватории портов, которые используются для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Панамы, Судана, Турции, Танзании, Союза Коморских Островов и Островов Питкэрн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

Морские порты, расположенные на территории оккупированной Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 № 255 "О закрытии морских портов".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г.Севастополь будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - подчеркнули в МинВОТ.

Также читайте: После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК

Источник: https://censor.net.ua/n3048262
 
 
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The Times
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ январе в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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