 Людям надо объяснить, почему цена на топливо стала такой, - Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить подорожание нефтепродуктов

"Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо… Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какова маржа. Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была $55, а сегодня $70, я понимаю, что произошло повышение. Но (следует. - Ред.) объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Издание отмечает, что по данным мониторинга, средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине в период с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года выросли на 7,1-8,2% (на 2,1 грн/литр), на сжиженный углеводородный газ – на 3,1% (на 0,4 грн/литр).
"топливо или сырье для его производства закупились именно в ту секунду когда доллар был по 29, да он сейчас упал, но все базы забиты топливом по 29, и кончится оно только тогда когда доллар снова на час сделает прыжок, у нас так годами заведено-закупаться когда самая высокая цена причем так делают абсолютно все импортеры"
стабильно 1 доллар за 1 литр соляры
благодаря Вове и Пете с командой
вы держитесь там
и главное ... берегите себя
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встречаются как-то тарифы и цены:
- как у вас дела?
- растем, как молодые, не по дням а по часам! а как у вас?
- а мы уже старые, нас постоянно поднимают и поднимают... а мы не падаем....
нефть 60 бензин 1.1$
рошеновская мразь рулит
Нету ни денег.
Ни дорог.
Ни сил уже блять..(
рыночно обосновано
на газ прокатило можно и на бензин