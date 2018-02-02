 Людям надо объяснить, почему цена на топливо стала такой, - Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить подорожание нефтепродуктов

"Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо… Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какова маржа. Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была $55, а сегодня $70, я понимаю, что произошло повышение. Но (следует. - Ред.) объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что по данным мониторинга, средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине в период с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года выросли на 7,1-8,2% (на 2,1 грн/литр), на сжиженный углеводородный газ – на 3,1% (на 0,4 грн/литр).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман