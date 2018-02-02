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 Политика Украины
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Все про:цены (2047) Гройсман (3803) топливо (375) Антимонопольный комитет (223) подорожание (93) ГФС (2403)

 Людям надо объяснить, почему цена на топливо стала такой, - Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить подорожание нефтепродуктов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) проанализировать обоснованность повышения цен на нефтепродукты на АЗС страны.

"Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо… Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какова маржа. Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была $55, а сегодня $70, я понимаю, что произошло повышение. Но (следует. - Ред.) объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что по данным мониторинга, средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине в период с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года выросли на 7,1-8,2% (на 2,1 грн/литр), на сжиженный углеводородный газ – на 3,1% (на 0,4 грн/литр).

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Источник: https://censor.net.ua/n3048261
 
 
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Кого за лохов держишь , арбузный ? Спасибо медвейчуку и поросе .
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Парашен - Мальдивы. Алкашенко - Сейшелы. Гнося - денег не хватает? С бензина накапает?
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Зачем нужны налоговая и антимонопольный комитет, если без указания двоечника-заочника они не выполняют свои функции?
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Так это же очень просто:

"топливо или сырье для его производства закупились именно в ту секунду когда доллар был по 29, да он сейчас упал, но все базы забиты топливом по 29, и кончится оно только тогда когда доллар снова на час сделает прыжок, у нас так годами заведено-закупаться когда самая высокая цена причем так делают абсолютно все импортеры"
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Да не стоит так напрягаться Грося, мы и так знаем почему ?! Потому, что вы барыги !!!
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Конечно, я балдею с выпускающих статьи на Цензоре! Потрясающее чувство юмора в сухих новостях. Фото гройсмана сделало мой день! Чистый пионэр.
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Вова только отошёл ото сна и пытаецца вдуплиться где оно и шо оно...
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у нас все нормально
стабильно 1 доллар за 1 литр соляры
благодаря Вове и Пете с командой
вы держитесь там
и главное ... берегите себя
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а что должно происходить с ценами если основной зкспорт-металл -химия -зерновые прихватизированы олигархами продаются на мировых биржах по мировым ценам и прибыль на карман толстосумам -лолите и компании-откат+долг более 100 млрд+ компенсация рыжему уроду за субсидии . а про инфляцию то так уже мелочи
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Жду объяснений... И мне станет легче сразу...
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надо людям объяснять...
*
встречаются как-то тарифы и цены:
- как у вас дела?
- растем, как молодые, не по дням а по часам! а как у вас?
- а мы уже старые, нас постоянно поднимают и поднимают... а мы не падаем....
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вот если объяснить, то сразу все будут покупать бензин по 30 грн. с легкой улыбкой на устах и радостью в сердце. а не как сейчас без объяснения, в конец оху#вшие от беспредела.
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"Объяснить", а не провести расследование АМКУ. Это мне напоминает объяснение князева про нож в кармане у россошанского.
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нефть 120 бензин 1$
нефть 60 бензин 1.1$
рошеновская мразь рулит
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Потому что кто то слишком много ест, что тут объяснять?


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40 !!! % цены бензина - это налоги которые уходят государству. И на дороги в том числе.
Нету ни денег.
Ни дорог.
Ни сил уже блять..(
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ротердам+++

рыночно обосновано
на газ прокатило можно и на бензин
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюдям надо объяснить, почему цена на топливо стала такой, - Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить подорожание нефтепродуктов
 
 
 
 
 
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