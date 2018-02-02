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 Политика Украины
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Все про:Газ (8669) МВФ (2482) Гройсман (3803) Тарифы на газ (45)

 Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман

Цена на газ, отпускаемый для нужд населения в рамках специальных обязательств (PSO) до конца текущего отопительного сезона, не изменится, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь – я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман добавил, что необходимо также обеспечить качественную систему защиты людей от возможного повышения цен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины, - постпред Люнгман

Источник: https://censor.net.ua/n3048256
 
 
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Владимир а шо случилось??? как же так?? неужто наконец собрали деньги на бронированный мерседес менеджера коболева??? вся страна собирала, а тоб его уже убили прям в тралейбусе ??? я правильно говорю господин Гройсман??
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Да не, поднимите еще .Вы дебилы уже более 36 ярдов задолженности получили.Как не поднять . Этому Борову Кобелеву зарплату же надо два ляма платить.
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Ой, яка радість! Вже не знаємо куди вас цилювати!
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Как сообщалось, ранее Кабинет министров заявил, что не поддерживает введение RAB-тарифов в том виде, как это сделано Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Читайте также: Нацкомиссия повысила тарифы "Киевэнерго" Ахметова на 35-90%"Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5% - приведет к необоснованному росту тарифов для промышленности, что напрямую отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", - заявили в правительстве.Облэнерго Суркисов и Коломойского готовятся к переходу на RAB-тарифы (02.02.18 16:02) « Энергетика | Бизнес.Цензор.НЕТ Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2767
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Гройсман , Вальцман и иже с ними . У меня осталось денег только на М - 16 . И я своим правом воспользуюсь .
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Вот с этим я согласен полностью. Зима то уже почти закончилась. Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2162
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да нет опасно как то повышать надо с 1 апреля а 8 Пасха боятся суки а вдруг Представятся...
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И в следующем тоже, так как вас уже не будет, и население будет потреблять газ украинской добычи. Соевая банда аж 4 года потратила на то, чтобы доказать нам , что наш Украинский газ - это зло, это сплошная коррупция, и нужен этот газ только им- только они способны избавить нас от плохой кармы употребления дешевого газа.
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ну тогда не будем менять правительство в этом сезоне
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В ЭТОМ отопительном сезоне до конца которого 2 мес.)))) А в следующем знасит будет.
Какие же они манипуляторы и циничные твари.
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А в апреле подымут..Почти не соврал..
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пусть скотыняка расскажет, шо это за новая тенденция - отключать малые города от отопления. щас в славутиче громада дежурит, чтобы титушня на тэц не зашла. афигеть! город обслуживает атомную аэс, а его отключают от отопления. а ну ка грося, выдай - чей заказ выполняешь. кто у нас очень хочет, чтобы "хахлы замерзли"? ась?
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Что несет этот клоун. Тут осталось не так уж и много. А в следующем году цены на газ и тепло опять взвинтят. А сами по Мальдивах, Канарах и Сейшелах разбежаться. Нужно ж в МВФ очередной транш на распил выклянчить.
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спасибо Володя
и Пете передай чтобы держался
за нас не переживай, не подведём
Слава Украине!
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нельзя ему верить как и его хитрому другу. В этом я убедился уже трижды.
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Целых 2 месяца мародеры не будут повышать задранные выше Альфа Центавра плюс тарифы! Ура, адназначна
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А нужен ли вообще нафтогаз? Со штатом высокооплачиваемых "артистов" помимо коболева и быть посредником над укргаздобычей и укртрансгазом.
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и как коболев проживет эти два месяца... без повышения?
вы у него спросили?
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Когда Гройсманом ввел единую заоблачную цену на газ, он говорил, что эта цена да высока, но она окончательная. Соврал?
Дальше. Цена на газ из Европы и россии по сравнению с "Тимошенковской" уменьшилась почти в 2 раза.
Почему тогда стоимость газа для населения повышается?
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Поэтому и не повысили зарплату военным как кричали а соответственно и пенсии военным и чтоб это все сделать надо повысить цены на коммуналку и газ в том числе, потому что основной бюджетообразовательный орган есть население, никакого роста экономики в стране нет а есть рост коммунальных услуг, рост цен на топливо и полная девальвация гривны при росте экономики гривна наоборот укрепляется а сейчас будут рассказывать сказки что МВФ требует подема цены за газ.Так что Грося купи себе петуха и ему е....и мозги
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В том то и дело что МВФ требует чтобы у нас тарифы на газ были как у них Я только дупля не отбиваю Разве ето будет рыночная ценаЕсли я живущий в пригороде Киева буду плптить как бьюргер живущий под Мьюнхеном И еще етот Ганс может из 7 роставщиков Выбрать того который ему подходит Что могу выбрать я У меня газ горит красным пламенем Качество продаваемого мне газа явно и явно не такое как у Ганса Неужели МВФ не понимает что ето будет цена которую сформировал их рынок Но не наш у нас его попросту нет Думаю и не будет при моей жизни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман
 
 
 
 
 
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