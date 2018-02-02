 Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь – я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В.Гройсман добавил, что необходимо также обеспечить качественную систему защиты людей от возможного повышения цен.
Какие же они манипуляторы и циничные твари.
и Пете передай чтобы держался
за нас не переживай, не подведём
Слава Украине!
вы у него спросили?
Дальше. Цена на газ из Европы и россии по сравнению с "Тимошенковской" уменьшилась почти в 2 раза.
Почему тогда стоимость газа для населения повышается?