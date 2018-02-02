 Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь – я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал Гройсман на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман добавил, что необходимо также обеспечить качественную систему защиты людей от возможного повышения цен.

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