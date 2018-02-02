 Польские политики не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить жизнь на дружеских отношениях, - Кравчук

Об этом сказал первый президент Украины (1991-1994 лет) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Прямой".

"Эта тема важна для них, но, к сожалению, политики польские не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить жизнь на дружеских отношениях. Нам Польша не может быть противником, это государство с которым мы должны строить нормальные отношения.

Я верю, что это пройдет, хотя нужно спокойно продолжать и в Украине и вне Украины нашу постоянную стратегическую линию - мы строим мирную жизнь, мы хотим договориться на основе документов и исторических фактов. Украина начинала с мира отдав ядерное оружие, и будет мирным государством", - сказал он.

Также читайте: Путин исчерпал свои возможности влияния на наше государство, поэтому нужна более активная работа Запада, США и Украины, - Кравчук

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.