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 Общество
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Все про:Кравчук (821) Польша (4079)

 Польские политики не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить жизнь на дружеских отношениях, - Кравчук

Польские политики не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить с Украиной дружеские отношения.

Об этом сказал первый президент Украины (1991-1994 лет) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Прямой".

"Эта тема важна для них, но, к сожалению, политики польские не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить жизнь на дружеских отношениях. Нам Польша не может быть противником, это государство с которым мы должны строить нормальные отношения.

Я верю, что это пройдет, хотя нужно спокойно продолжать и в Украине и вне Украины нашу постоянную стратегическую линию - мы строим мирную жизнь, мы хотим договориться на основе документов и исторических фактов. Украина начинала с мира отдав ядерное оружие, и будет мирным государством", - сказал он.

Также читайте: Путин исчерпал свои возможности влияния на наше государство, поэтому нужна более активная работа Запада, США и Украины, - Кравчук

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048254
 
 
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макарыч... отдохни!
пятница все же...
ну просто... не слазит с трибуны...
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эта старая комуняка видно далеко смотрела когда кацапам флот и я.о. подарила ...
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Нужно вести диалог , на высоком уровне , что бы не было таких провалов . А так скоро и Балтийские страны и США нам врагами станут . Бездари воровские .
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ну этих поляков: в морду плюнешь - в драку лезут. Польські політики не хочуть дивитися далеко вперед, щоб будувати життя на дружніх взаєминах, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8361 Ответка "великим стратегам" рошену с яценюком за "великую идею", та чепуха - офшорам не помеха Польські політики не хочуть дивитися далеко вперед, щоб будувати життя на дружніх взаєминах, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2753
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да ладно)что то не видно драки смелых драчунов польских с кацапьем из за того,что они все польское правительство за раз пришили,
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" драки смелых драчунов польских с кацапьем" "В морду плюнешь - в драку лезут" - шутка это про наглость и недоумение, отчего наглость не прощается. И как бы поляки с ордой тоже не здрасте говорят друг другу
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"Український інтерес" пропонує своїм читачам чергове інтерв'ю з Аудрюсом Буткявічюсом, котрого називають "батьком" кольорових революцій та адептом ідеолога цих революцій Джина Шарпа. У 1992-1993 роках - перший міністр охорони краю (міністр оборони) Литви. За освітою - лікар-психотерапевт, займався дослідженнями в галузі психологічних воєн. У 2014 році пан Аудрюс був одним з тих, хто допомагав відроджувати українську армію.

- В своем прошлом интервью Вы говорили, что Украина состоялась, у нас есть воля, есть нация, мы идем вперед. Что-то изменилось за полгода?

Я от своих прогнозов не отказываюсь. Думаю, что даже последние события, которые я оцениваю как вражескую диверсию, как очевидную попытку взорвать еще раз в Украине народное негодование и парализовать власть, даже это не удалось. Использовался человек, который уже не раз послужил российским интересам, я имею в виду Мишу Саакашвили. И вот теперь результат - двести-триста мерзлых товарищей, крутящихся вокруг суда. И несмотря на колоссальные средства, бросаемые на подкуп толпы - не знаю, насколько мои сведения правильны, но, по последним данным, за ночь в палатке под ВР "за Мишу" платят 1000 гривен, - даже такие подходы не дали никакого результата. О чем это говорит? О большой зрелости в вашем обществе. Что никто не поддался на дешевую пробу создать "новый Майдан", брать "на ура", прогнать власть. В данный момент, несмотря на все проблемы ваших властей их менять было бы плохо для всего общества и государства, и общество придерживается этого понимания. Вот это есть мудрость толпы и мудрость народа. Это элементы, действующие в подсознании. Когда большая группа людей, сплоченная вокруг одной целы - в данный момент - иметь свое государство - когда она не поддается на провокации.

Поэтому: прошло полгода, но, несмотря на некоторые показушные моменты, общая тенденция превосходная. Если говорить про экономику, про ваши политические контакты и связи в направлении Евросоюза, США, то все стабилизировано и регулируемо. Даже попытка взорвать ваши отношения с поляками - куда это привело? Никуда. Как обычно - на одной и другой стороне были люди, которые "погрелись" на национальных нотках, но никуда это не привело. Поляки не приостановили ни перепродажи, ни продажи вам вооружения, они не прикрыли ворот для Украины через свои территории в Европу. Что-то там на уровне болтовни - кто-то поговорил - и все. То же самое с венграми - несмотря на позицию Орбана, на какой-то конфликт, на который надеялись ваши неприятели, это не вывело. О чем еще говорить? Вы стабильно и красиво идете, как стабильный корабль. Все хорошо...

больше -на униане...
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Этот корабль стабильно и красиво идет... под воду.
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а вот на фоне этой новости в кацапии рухнули котировки брюквы и лебеды.)))
Польські політики не хочуть дивитися далеко вперед, щоб будувати життя на дружніх взаєминах, - Кравчук - Цензор.НЕТ 38
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и чоб я ото,такой успешный,скрывался под прокси? Польські політики не хочуть дивитися далеко вперед, щоб будувати життя на дружніх взаєминах, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2198
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не бзди, Польша, мы займем твое место Европе
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вполне возможно, что ВСЁ делается именно для этого.
Украинцы доказали всему Миру, что они умная, смелая и толерантная нация.
русские и поляки же показали всему Миру, что они банально сырые нации.
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Ответ Тернополя Польше: Будут поднимать флаг ОУН вместе с государственным



Тернопольский городской решил отреагировать на утверждение Сенатом Польши закона «О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти», который запрещает «бандеровскую идеологию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Теперь, решением депутатов городского совета, во время всех торжественных и праздничных мероприятий на городских зданиях и коммунальных учреждениях будут поднимать не только государственный флаг, но и красно-черный флаг ОУН.
http://www.rada.te.ua/novyny/65609.html
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Польша внесет этих депутатов в список Интерпола и им будет закрыт въезд в ЕС.
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ну, это только после того, как поляки униженно попросят разрешение на сие действие у Израиля. Польські політики не хочуть дивитися далеко вперед, щоб будувати життя на дружніх взаєминах, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8671
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кстати, могу Вас заверить. Поляков Израиль будет ДРАТЬ нещадно!
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обломись чудо))
максимум, они будут невъездные в Польшу, потому что Интерпол в основном рассматривает только экономические (ущерб, мошеничество и т.д) и уголовные (кража, убийство, вымагательство и т.д) преступления- а не просто любое нарушение любого Закона))
(статья 3 Конституции Интерпола) запрещается вмешиваться в дела политического, исторического, военного, религиозного или расового характера.
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Стоит в зеркало посмотреть. Все было нормально в отношениях с Польшей, пока в Украине не начали вытаскивать на поверхность некоторых исторических персонажей, от которых у поляков появляется блевотный синдром.
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зато теперь на Польшу не только у нас блевотный синдром
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Израиль отзывает своего посла из Польши.

так нарваться могли только феерические идиоты.
с чем поляков и поздравляем!
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всему своё время.
Украина ВСЁ делает правильно.
Только русские и поляки себя выставили полнейшими дегенератами на этой Планете.
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Перестаньте піарити старого злодія . Ця нечисть розкрадала Україну і грабувала народ .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольские политики не хотят смотреть далеко вперед, чтобы строить жизнь на дружеских отношениях, - Кравчук
 
 
 
 
 
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