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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10268) конкурс (648) назначение (1316) увольнение (1391) Гройсман (3803) ГФС (2403) Насиров (658)

 Назначение нового главы ГФС - это только вопрос конкурса, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивает, что назначение нового главы Государственной фискальной службы (ГФС) является вопросом конкурсного отбора.

 "Правительство приняло решение об увольнении Романа Насирова... Дальше вопрос только конкурса", - сказал премьер-министр журналистам в ходе рабочей поездки в Богуслав (Киевская обл.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что отмененные постановления правительства относительно реформы ГФС не отменяют реформу ведомства.

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"Наличие этих постановлений или их отсутствие не тормозит и не ускоряет трансформацию ГФС", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048252
 
 
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Не вірте популістам. Ніколи

А зараз я вам покажу наочну історію про те, чому ніколи не можна вірити популістам. Ні-ко-ли.
Назначение нового главы ГФС - это только вопрос конкурса, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6706Mikheil Saakashvili
16 листопад 2017 р. ·
Дуже важлива перемога в Смілі.
БППшний виконуючий обов'язки мера - Федоренко, разом з тітушками загнав місто у банкрутство
У лікарнях немає світла, тепла і зарплат, у всьому місті немає опалення через те, що 180 мільйонів гривень, які зібрали городяни, були вкрадені за участю київських чиновників, сміття не вивозиться.
Суд навмисно затягує справу проти Федоренко, а БППшні депутати вперто зривали кворум. Сьогодні частина людей перекрила трасу на Дніпро, у той час, як інша частина протестуючих заблокувала виходи з міськради, а найбільш активні громадяни витягали депутатів, яких бракувало для кворуму, з їхніх будинків і підворіть. Нарешті, після двох тижнів протистоянь, мера відправили у відставку і прийняли до розгляду резолюцію про скасування кабальної угоди з компанією Фірташа.
І так, сьогодні ввечері в місті вже почали включати тепло.Назначение нового главы ГФС - это только вопрос конкурса, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6706
Звідси.
Все ж просто:
Є винний - БППшний мер, який загнав в борги. Хоча це не правда, бо історія давня і тягнеться дуже багато років, а мер новий.
Що треба зробити? - Правильно! - Відправити у відставку легітимного мера, який мав повноваження.
Що треба зробити? - Правильно! - Скасувати кабальну угоду з Фірташем! Резолюцією міськради! - А потім наступною резолюцією змусити маленьке звірятко, яке загортає шоколад у фольгу, намовити рожевого єдинорога, щоб той прогнав путіна та підвищив пенсії до 1000 євро.
І опа… фантастичний результат… компанія Фірташа злякалася резолюції і почала вже ввечері подавати тепло.
3,5 тисячі лайків,
істерики на бидломітингах про перемогу над баригами в Смілі,
істерики на ТВ - мішо реформатор.
А що по факту?
У четвер, 1 лютого, мешканці Сміли Черкаської області через відключення міста від опалення перекрили трасу "Київ - Дніпро", яка проходить містом
2 ретвіти новини в твітері 5-го каналу.
Мова зовсім не про обригана з кавказьких гір. Ця шмата не варта жодної уваги.
Це приклад "швидких рішень" і чарівних паличок. Махнули рукою, написали резолюцію і вжух - тепло поступає в домівки. 16 листопада 2017 року.
А насправді 1 лютого 2018 - і нічого.
А найгірше те, що ці ублюдки, попіарившись на чужому горі, просто кинули цих людей напризволяще і ніколи не згадають про них більше. Бо згадати - це визнати, що твої чарівні палички не працюють.
Так буде і з вами, якщо ви дасте популістам проводити експерименти в масштабах країни.
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ну да, ну да! конкурс...
базар винницкий пустой - подходящих кадров нет
(даже грузчики уже прячутся)
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насиров тоже прошел через конкурс (хотя тогда по одной харе я всем говорил : вор).
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якщо й щось буде ,то тільки шоу , а людина на це місце будьте певні вже Є , під неє і місце вивільнили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначение нового главы ГФС - это только вопрос конкурса, - Гройсман
 
 
 
 
 
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