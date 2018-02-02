 Назначение нового главы ГФС - это только вопрос конкурса, - Гройсман

"Правительство приняло решение об увольнении Романа Насирова... Дальше вопрос только конкурса", - сказал премьер-министр журналистам в ходе рабочей поездки в Богуслав (Киевская обл.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что отмененные постановления правительства относительно реформы ГФС не отменяют реформу ведомства.

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"Наличие этих постановлений или их отсутствие не тормозит и не ускоряет трансформацию ГФС", - сказал он.

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