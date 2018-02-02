 В России уволили преподавателя, который жаловался Медведеву на зарплату

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 2 февраля Радио Свобода.
В своей жалобе Макаренко заявил, что утвержденная в 2016 году зарплата в 8289 рублей не отличается от той, которую российские специалисты получали в 2012-м.
Он потребовал объяснить, почему размер оплаты труда педагогов, который и так в несколько раз ниже среднего уровня по региону, не индексируется уже четыре года.
Как сообщил портал 161.ru, в российском Министерстве общего и профессионального образования утверждают, что Виктора Макаренко, проработавшего в техникуме 40 лет, уволили за "накопившиеся дисциплинарные проступки", а не из-за того, что он написал письмо Медведеву.
коли вони настільки тупі, що не знають ЧОМУ їх ясла не повні
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Макаренко! Українець, а можливо родич Макаренко (того самого)!
Трамп - чмо! Ждём следующее фото.