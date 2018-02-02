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Все про:Медведев (3754) Россия (67921) увольнение (1391)

 В России уволили преподавателя, который жаловался Медведеву на зарплату

В российском Таганроге уволили из городского металлургического техникума преподавателя, который пожаловался главе правительства России Дмитрию Медведеву на зарплаты педагогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 2 февраля Радио Свобода.

В своей жалобе Макаренко заявил, что утвержденная в 2016 году зарплата в 8289 рублей не отличается от той, которую российские специалисты получали в 2012-м.

Он потребовал объяснить, почему размер оплаты труда педагогов, который и так в несколько раз ниже среднего уровня по региону, не индексируется уже четыре года.

Как сообщил портал 161.ru, в российском Министерстве общего и профессионального образования утверждают, что Виктора Макаренко, проработавшего в техникуме 40 лет, уволили за "накопившиеся дисциплинарные проступки", а не из-за того, что он написал письмо Медведеву.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048251
 
 
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а ведь могли бы и посадить - хорошо еще отделался...
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Якщо тепер піде скаржитися мєдвєдкіну на звільнення - гасстгелять!
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Только Дима имеет мандат говорить шо нет денег
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Скоро и у нас такое повторится,ведь барыга идёт по стопам рашенского президента
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Вчера икал справедливость, а сегодня ищет работу. Ведь сказано же - денег нет.
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Любитель айфонов, димон медведев, купил себе apple watch. Утром звонит в поддержку и говорит, что часы не правильно считают шаги. "Сегодня утром встал, посмотрел на часы, за ночь 9000 шагов насчитало, как такое может быть?" Поддержка, "вы уважаемый на ночь часы на левую руку одевайте и всё будет правильно" В России уволили преподавателя, который жаловался Медведеву на зарплату - Цензор.НЕТ 2407
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Це все тому, що Таганрог - не російський, а український.
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ну, а як тих тупорилих холопів ще навчиш, як не репресіями?
коли вони настільки тупі, що не знають ЧОМУ їх ясла не повні
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До кацабов дойдет когда-нибудь, что надо не жаловаться а киздить это гэбнявое жулье?!
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Вони на це нездатні. У 1937-38 сиділи у норках і тремтіли почувши вночі звук автомобіля. А якби хоч кожний десятий зустрів "гостей" сокирою або дробовиком - може щось змінилося би у гребаному совку.
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Последние крестьянские восстания были на Московии в 1920-е годы. Потом были бандеровцы и лесные братья, но на России ничего подобного не было. Рабы!
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В своей жалобе Макаренко заявил, что утвержденная в 2016 году зарплата в 8289 рублей не отличается от той, которую российские специалисты получали в 2012-м.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Макаренко! Українець, а можливо родич Макаренко (того самого)!
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в чем фишка жаловаться холопу перед барином на то, что барин снял последние трусы с холопа и забрал последнюю похлебку? они кайфуют от этого или как?

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А шо там у кацапов?
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а ну в стойло холопы кацапские. ишь ты, зарплату захотели
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Макаренко! Медведев не знает ещё каким он вырос негодяем только потому, что не читал тебя!
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8 кілорублів? Невже в кацапії є лузери, які погоджуються за таку ЗПЛ стоптувати черевики?
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А теперь лишнехромосомному преподу потребуется досрочно снять свои денежки, вложенные в расейский банк под проценты и останется без квартиры, а если нету квартиры, сядет в тюрягу
Трамп - чмо! Ждём следующее фото.
У Росії звільнили викладача, який скаржився Медведєву на зарплату - Цензор.НЕТ 6646


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Мокшанская чухонь-продолжает веселить))) Просить денег у того,кто сказал-"Денег-нет,но вы-держитесь..." мог только клинический идиот.
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Он не просил денег, а жаловался на местную Власть, ибо она финансирует преподавателей среднего образования и воспитателей дошкольных учреждений!
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хреново он челобитную царю составил.. и на колени не встал..и хвостиком не вилял.. не скрепно У Росії звільнили викладача, який скаржився Медведєву на зарплату - Цензор.НЕТ 3893
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Там 10 подписантов! Увольнение одного, не говорит ни о чём! Могут быть и другие причины, а не письмо Медведеву. Но ведь про это никто не скажет, кроме меня!
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Хвамілійо нєскрєпноє і нєкошерноє. Був би Жопкін або Жумбангійн - отримав би копійку від "баріна".
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Тролику, на пііііва с сємками заробив? Злізай зі свого проксі і йди жлуктити на лавочці. Тільки не пісяй там де граються діти.
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И на семки. И на хлебушек. И на пивко. И на колбаску с сыром. Даже на бензинчик для машинки. На всё заработал! А как у Вас с оплатой тяжкого "диванного" труда?
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Ти вважаєш що нам цікаві подробиці життя кацапських лузерів? Ми на ваші кацапські помийки не ходимо. Вигнали - то й вигнали. Достатньо прочитати заголовок, постібатися і забути. Наступного разу виклади посилання на рутрекер - два сезони по 16 серій фільму жахів "голодна смерть учителя". - Так и живете в фейковом мире лжи, обмана, надуманных иллюзий! Даже "ставку" в статье зарплатой назвали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России уволили преподавателя, который жаловался Медведеву на зарплату
 
 
 
 
 
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