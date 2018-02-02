 Порошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: "Держим кулаки за нашу Марту"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал ITF Австралия, преодолев непростой путь. Ценой невероятных усилий она вырвала победу в 1/8 финала, продемонстрировав удивительную выдержку и характер.

Завтра она будет соревноваться в сложном поединке с первой ракеткой турнира - представительницей Швейцарии.

Держим кулаки за нашу Марту Костюк!" - написал глава государства.

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В полуфинальном противостоянии 15-летняя киевлянка Марта Костюк за 1 час 58 минут завоевала волевую победу над 21-летней австралийкой Зои Хайвз со счетом 4:6, 6:2, 6:2. В финале Костюк сразится с посеянной под первым номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич.