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Все про:Австралия (220) поздравление (619) Порошенко (14222) теннис (81) турнир (21)

 Порошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: "Держим кулаки за нашу Марту"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил юную украинскую теннисистку Марту Костюк с выходом в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit и пожелал ей выиграть в финальном поединке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал ITF Австралия, преодолев непростой путь. Ценой невероятных усилий она вырвала победу в 1/8 финала, продемонстрировав удивительную выдержку и характер.

Завтра она будет соревноваться в сложном поединке с первой ракеткой турнира - представительницей Швейцарии.

Держим кулаки за нашу Марту Костюк!" - написал глава государства.

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В полуфинальном противостоянии 15-летняя киевлянка Марта Костюк за 1 час 58 минут завоевала волевую победу над 21-летней австралийкой Зои Хайвз со счетом 4:6, 6:2, 6:2. В финале Костюк сразится с посеянной под первым номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич.

Порошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: Держим кулаки за нашу Марту 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048249
 
 
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так-так...воно вже Динамо поздоровило перед віїзною грою з янгбойз=і така "везуха"там пішла..
-а яке воно любітєль спорта видно по зниклій Вінницькій Ниві!!
=але прафффєсара також кресло було зажало..
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Вихід до фіналу це вже великий успіх.
Наші тенісисти останній часом показують великі досягнення.
Це ще один доказ що Україна розвивається.
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Лучше бы молчало, чтоб не сглазить. Вездесущный, блин
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Не к добру как-то поздравления от перзидента...
Надеюсь, многомиллионная поддержка Украины преодолеет его негативное влияние и поможет Марточке.
Удачи, малышка! Нация с тобой! Порошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: "Держим кулаки за нашу Марту" - Цензор.НЕТ 2498
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Я так зрозумів ,що вже новина навіть не про те,що наша тенісистка вийшла в фінал ,а про те ,що Порошенко її поздоровив))))))))
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А у мене скоро день народження. Цiкаво, поздоровить, чи нi.
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И все-таки вся правда ...в лицах. Сравните!

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И ...какие знакомые выражения....!!! Это -Северная Корея.
Порошенко побажав перемоги 15-річній тенісистці Костюк у фіналі ITF Австралія: "Тримаємо кулаки за нашу Марту" - Цензор.НЕТ 1538
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Свободные люди и homo totalitaricus.
Это накладывает даже чисто биологический отпечаток.
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Вечно эта шоколадная тварь, пиарится где не попадя. Лучше с коррупцией борись как обещял на выборах .
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барыга проздравляет лохов с мальдивов ...
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"Порошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: "Держим кулаки за нашу Марту" - мгновенная реакция на 15-летнюю теннисистку, и это хорошо, но если бы Пахан, в первую очередь, так мгновенно реагировал на создание антикоррупционного суда, а потом теннисистка, то это значило бы, что он на своём месте, но к сожалению всё наоборот, значит, надо Пахана сделать старшим по раздаче медалек и поздравлений, а Преза на работу надо срочно назначать, или выбирать достойного, честного, настоящего патриота, а не алчного коррупционера и патологического брехуна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пожелал победы 15-летней теннисистке Костюк в финале ITF Австралия: "Держим кулаки за нашу Марту"
 
 
 
 
 
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