Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал ITF Австралия, преодолев непростой путь. Ценой невероятных усилий она вырвала победу в 1/8 финала, продемонстрировав удивительную выдержку и характер.
Завтра она будет соревноваться в сложном поединке с первой ракеткой турнира - представительницей Швейцарии.
Держим кулаки за нашу Марту Костюк!" - написал глава государства.
В полуфинальном противостоянии 15-летняя киевлянка Марта Костюк за 1 час 58 минут завоевала волевую победу над 21-летней австралийкой Зои Хайвз со счетом 4:6, 6:2, 6:2. В финале Костюк сразится с посеянной под первым номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич.
-а яке воно любітєль спорта видно по зниклій Вінницькій Ниві!!
=але прафффєсара також кресло було зажало..
Наші тенісисти останній часом показують великі досягнення.
Це ще один доказ що Україна розвивається.
Надеюсь, многомиллионная поддержка Украины преодолеет его негативное влияние и поможет Марточке.
Удачи, малышка! Нация с тобой!
Это накладывает даже чисто биологический отпечаток.