 Я не знаю состоится ли визит Трампа в Киев, - посол США в Украине Йованович

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир 1 февраля.
Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.
"Конечно, как посол США в Украине, я бы очень хотела увидеть президента здесь", – сказала она.
При этом дипломат призналась, что не имеет прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидером.
Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
МИД Украины анонсировал новую беседу лидеров на полях Всемирного экономического форума в Давосе 23–26 января 2018 года, но встреча не состоялась.
Последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш – младший. Его визит прошел с 31 марта по 1 апреля 2008 года.
Сделали ?
ай-ай-ай
А правда что у ГПУ НАБУ вытребовало открытое по нему дело а Байден велел снять Шокина?
ай-ай-айА правда что САП с НАБУ дело против злачевского, владеющего компанией в которой работает сын Байдена прикрыла?
Ай-ай-ай
Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми "Схеми". "Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних - як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину", - сказав Холодницький.
Закрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінальне провадження стосувалось незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов'язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.
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Рішення це прийнято антикорупційною прокуратурою, ми цього не приховуємо і ми не будемо кивати на когось іншого,
- додав він.
На уточнювальне запитання, чи детективи Національного антикорупційного бюро, які розслідували цю справу, погоджувались із рішенням прокурорів щодо закриття провадження, Холодницький відповів, що "КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення".
Сьогодні ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, нібито екс-міністр часів Януковича Микола Злочевський повернувся до України.
На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній. Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом "взаємної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group". В ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.
Експерти Transparency International та "Центру протидії корупції», які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
А тут вообще нихера.
украинцы выкинут вон барыг-кровососов, иначе никак
4 февраля будет такая возможность
не указ, и НАБУ дело не закрывало, а САП.
А может вы просто больные психи?
А по воде Сытник ходит?
Может и катерине тачки и элитный дом он из хлеба наделал?
У Білому домі побоюються, що директор ФБР Крістофер Рей піде у відставку, якщо буде опублікований документ, в якому відображені зловживання відомства при стеженні за радником Трампа під час виборів в 2016 році.
Про це повідомляє CNN.
Один з джерел телеканалу повідомив, що Рей не говорив про відставку під час нещодавньої зустрічі з главою апарату Білого дому Джоном Келлі, однак сам Келлі вважає таку можливість реальною.
Відзначається, що чиновники в Білому домі шукають компромісу, який задовольнив би як служби розвідки, які виступають проти публікації документа, так і президента США Дональда Трампа, який планує оприлюднити документ.
29 січня американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців.
За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію в березні.
Телекомпанія NBC повідомила, що він буде технічно перебувати у відпустці до офіційного виходу на пенсію. ФБР не коментує ці повідомлення.
Президент США раніше висловлював невдоволення тим, як Маккейб проявив себе в розслідуванні щодо колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон.
Трамп також звинуватив його в упередженості, тому що дружина Маккейба отримала від організації, близької до Клінтон, внесок на свою виборчу кампанію під час невдалої боротьби за місце в Сенаті США.
Повідомлення про відставку Маккейба з'явилися через кілька днів після того, як директор ФБР Крістофер Рей змінив своїх головних помічників, призначених його попередником Джеймсом Комі.
У травні минулого року Трамп звільнив Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.https://glavcom.ua/news/u-bilomu-domi-zayavili-pro-mozhlivu-vidstavku-glavi-fbr-470607.html
Если бы это очевидно, то схемы снимали бы видео про это а не про его светскую жизнь.
Интересно, что в устах условных спикеров "антикоррупционной тусовки" звучит очень громкий и повторяющийся намек в адрес своих оппонентов - НАМ ВСЕ СЛИЛИ АМЕРИКАНЦЫ. ВСЕ ВАШИ ОПЕРАЦИИ! МЫ ТЕПЕРЬ ЗНАЕМ, ГДЕ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ И КАК ТРАТИТЕ КАЖДЫЙ ДОЛЛАР.
Настолько громкий и настолько повторяющийся, что просто-таки кажется заранее оговоренным между собой нарративом. Ну или нет. Кто знает. Великие умы думают одинаково.
Насколько я могу судить, оппоненты поверили.
Но у меня тут возникает ряд вопросов.
Окей, окей. Допустим, финансовая разведка США сливает данные в украинскую прессу. Это необычно, если учесть, что наши деятели антикоррупционного фронта больше контактируют с отставниками из демократов, чем с действующими стейкхолдерами из ГОП, да и та дружба неравноправна и неравномерна, но допустим. Почему бы и не сливать?
Но.
Тогда, получается, что то ли у товарищей американцев на наших мало что есть, то ли они как-то несерьезно пугают. В смысле, вместо того, чтобы передать в НАБУ (хоть через слив в прессу, хоть напрямую) кучу данных о Злочинних Оборудках Злочинної Влади, сливают жуткий компромат об отдыхе, не противоречащем задекларированному объему средств.
Это мне напоминает план Даллеса, кстати. Одной из примечательных сторон этого фейка было то, что его невозможно было перевести на английский с сохранением смысла. В частности, там ставилась задача сделать из советских людей "пошляков и космополитов". Перевести на английский слово "пошляк" - задача не из легких (еще Набоков замечал, что слово "пошлость" как описание характерного совокупного явления, по-видимому, присуще только русскому языку). А слово "космополит" со всеми аналогами имеет во всех нормальных культурах позитивную или нейтральную коннотацию. В СССР оно обрело негативную только после 30-х в рамках "борьбы с космополитизмом" и мема "безродные космополиты". Таким образом, любой, знакомый с теорией перевода, быстро делал вывод, что "английского оригинала" у этого плана никогда не существовало.
Это в наших, побитых молью и совком, головах, можно провести линию "жируешь, буржуй!". Я не могу представить американца, который пытается дискредитировать публичное лицо публикацией данных о том, что то живет на широкую ногу, если эта жизнь на широкую ногу соответвует его официальным доходам. Ну не работают у них так мозги. Для этого надо кульки стирать, красный флажок на деревянной палочке носить и толстые синие колготки в садике, а им колготок на эту их Оклахомщину не завезли.
Отсюда напрашивается вывод, что постоянные очень толстые намеки на американские сливы - это немножечко блеф. Если не на сто, то на девяносто девять процентов. И что источники сливов находятся несколько поближе, чем в США (хотя нельзя исключать, что отдельных американских отставников вовлекли в качестве свадебных генералов).
Правда, блеф успешный. С этим, наверное, можно наших друзей поздравить и даже похлопать в ладоши. Без вопросов - молодцы.
Victor Tregubov
01.02.2018 21:34:31
Российская экономика выбилась из сил
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-ekonomika-vybilas-iz-sil-1014822335
Ускорение российской экономики закончилось едва начавшись: с 2,5% во втором квартале темпы роста ВВП замедлились до 1,8% в третьем, а в четвертом составили лишь 1%, подсчитали аналитики Capital Economics на основе опубликованной в четверг статистики Росстата. В целом за год экономика оказалась в плюсе - на 1,5%, но цель правительства провалила: даже в условиях стабильного рубля и увеличения нефтегазовых доходов на треть выйти на планку в 2,1% ей не удалось.