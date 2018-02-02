 Я не знаю состоится ли визит Трампа в Киев, - посол США в Украине Йованович

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир 1 февраля.

Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.

"Конечно, как посол США в Украине, я бы очень хотела увидеть президента здесь", – сказала она.

При этом дипломат призналась, что не имеет прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидером.

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Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД Украины анонсировал новую беседу лидеров на полях Всемирного экономического форума в Давосе 23–26 января 2018 года, но встреча не состоялась.

Последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш – младший. Его визит прошел с 31 марта по 1 апреля 2008 года.

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