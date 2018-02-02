 До 1 марта МАФы торговцев сувенирами на Андреевском спуске в Киеве будут снесены, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель директора "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.

"Владельцам временных сооружений "городка МАФов", которые возникли в начале Андреевского спуска (на пересечения улиц Десятинной и Владимирской) предложено оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников", - сообщил он.

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По его словам, такое предложение является компромиссным, ведь временные сооружения находятся на территории "без каких-либо разрешительных документов".

Он также добавил, что торговые сооружения, которые останутся в указанном "треугольнике", "Киевблагоустройство" демонтирует.

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Чиновник также отметил, что на это решение повлияли жалобы от родителей расположенной рядом школы.

"Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем "музеем", в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченная торговцами и превращенная в "шанхай" историческая часть столицы будет высвобождена и убрана", - добавил он.

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