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 Киевские новости
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Все про:Киев (15284) Андреевский спуск (43) МАФы (109)

 До 1 марта МАФы торговцев сувенирами на Андреевском спуске в Киеве будут снесены, - КГГА

В Киеве до 1 марта исчезнут МАФы продавцов сувениров в начале Андреевского спуска (на пересечении Десятинной и Владимирской улиц).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель директора "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.

"Владельцам временных сооружений "городка МАФов", которые возникли в начале Андреевского спуска (на пересечения улиц Десятинной и Владимирской) предложено оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников", - сообщил он.

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По его словам, такое предложение является компромиссным, ведь временные сооружения находятся на территории "без каких-либо разрешительных документов".

Он также добавил, что торговые сооружения, которые останутся в указанном "треугольнике", "Киевблагоустройство" демонтирует.

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Чиновник также отметил, что на это решение повлияли жалобы от родителей расположенной рядом школы.

"Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем "музеем", в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченная торговцами и превращенная в "шанхай" историческая часть столицы будет высвобождена и убрана", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048117
 
 
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А если владельцы мафов скажут что они прихожане РПЦ власти не обосрутся их сносить?
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Кому от этого станет лучше?...
Как смели не спросив чиновников?...
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все
пэрэмога
коррупция в Киеве побеждена))!!!!!!
уродыбля
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А причем тут дети? Там что, г@ндоны продают или порнографические картинки?
Трудно себе представить Андреевский без сувенирных лавочек, без картин... Да половина туристов ходит туда в том числе для того, чтобы что-то прикупить в память о Киеве. Это часть культуры, особенный мир, который есть только на Андреевском.... Зачем всё уничтожать? Идиоты.....
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Лучше бы снесли этот ужасный крематорий, "гордо" называемый "театр"....
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Эти МАФы создавали свой колорит на Андреевском спуске. Действительно лучше бы снесли театр.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДо 1 марта МАФы торговцев сувенирами на Андреевском спуске в Киеве будут снесены, - КГГА
 
 
 
 
 
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