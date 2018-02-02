 До 1 марта МАФы торговцев сувенирами на Андреевском спуске в Киеве будут снесены, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель директора "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.
"Владельцам временных сооружений "городка МАФов", которые возникли в начале Андреевского спуска (на пересечения улиц Десятинной и Владимирской) предложено оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников", - сообщил он.
По его словам, такое предложение является компромиссным, ведь временные сооружения находятся на территории "без каких-либо разрешительных документов".
Он также добавил, что торговые сооружения, которые останутся в указанном "треугольнике", "Киевблагоустройство" демонтирует.
Чиновник также отметил, что на это решение повлияли жалобы от родителей расположенной рядом школы.
"Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем "музеем", в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченная торговцами и превращенная в "шанхай" историческая часть столицы будет высвобождена и убрана", - добавил он.
Как смели не спросив чиновников?...
пэрэмога
коррупция в Киеве побеждена))!!!!!!
уродыбля
Трудно себе представить Андреевский без сувенирных лавочек, без картин... Да половина туристов ходит туда в том числе для того, чтобы что-то прикупить в память о Киеве. Это часть культуры, особенный мир, который есть только на Андреевском.... Зачем всё уничтожать? Идиоты.....