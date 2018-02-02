 Некоторые участники "Национальных дружин" вооружены легальным огнестрельным и травматическим оружием, - пресс-служба организации

Как информирует Цензор.НЕТ об говорится в Фейсбуке организации.

В сообщении отмечается: "В медиа-пространстве много спекулируют на том, что наши бойцы ходят с оружием в мирных городах. Это откровенная ложь. Абсолютное большинство дружинников не віходят на патрулирование по городу с оружием. У некоторых из наших есть только травматическое оружие, полученное легальным способом, но они никогда не применят ее первыми (что неоднократно доказывала практика). Единицы людей в национальных дружинах имеют наградное оружие, которое они получили от государства как награду за заслуги на Восточном фронте.

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Мы действительно постоянно тренируемся с боевым оружием на полигонах на так называемых "вишколах". Это обязательные знания, которые нужны сейчас украинским мужчинам в условиях войны с Российской Федерацией. Ведь именно национальные дружины в случае полномасштабного вторжения сформируют отряды территориальной обороны для защиты Украины от оккупантов.

Мы должны уметь воевать, потому что когда начнутся боевые действия, будет уже поздно. Именно поэтому мы организуем эти "вишколи" не только для членов организации, но и для всех желающих".

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