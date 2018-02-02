 Некоторые участники "Национальных дружин" вооружены легальным огнестрельным и травматическим оружием, - пресс-служба организации

Как информирует Цензор.НЕТ об говорится в Фейсбуке организации.
В сообщении отмечается: "В медиа-пространстве много спекулируют на том, что наши бойцы ходят с оружием в мирных городах. Это откровенная ложь. Абсолютное большинство дружинников не віходят на патрулирование по городу с оружием. У некоторых из наших есть только травматическое оружие, полученное легальным способом, но они никогда не применят ее первыми (что неоднократно доказывала практика). Единицы людей в национальных дружинах имеют наградное оружие, которое они получили от государства как награду за заслуги на Восточном фронте.
Мы действительно постоянно тренируемся с боевым оружием на полигонах на так называемых "вишколах". Это обязательные знания, которые нужны сейчас украинским мужчинам в условиях войны с Российской Федерацией. Ведь именно национальные дружины в случае полномасштабного вторжения сформируют отряды территориальной обороны для защиты Украины от оккупантов.
Мы должны уметь воевать, потому что когда начнутся боевые действия, будет уже поздно. Именно поэтому мы организуем эти "вишколи" не только для членов организации, но и для всех желающих".
Типа таких:
не Укра1на а корумпована "госструктура"
Укра1на як раз сильна
Может это как в США есть такие дружины.
гитлерлолита югенд?
Не люблю генерировать версии, но ̶о̶д̶и̶н̶ ̶р̶а̶з̶ ̶н̶е̶ ̶п̶и̶д̶.̶.̶.̶ ̶ изредка можно себе позволить.
Некто, назовем его синьор Карабас, большой любитель подковерной возни и ээээ… не совсем чистоплотных операций, жопой ощущая надвигающиеся выборы, решает поиграть бицухой, испортить аппетит оппонентам и заставить их нервничать, ну, хоть на полшишечки.
«Щоб усі боялись, щоб не насміхались» ©
В своей ведомственной песочнице втихаря наколупывает три ведра ̶с̶о̶б̶а̶ч̶ь̶е̶г̶о̶ ̶г̶о̶в̶н̶а̶ ̶ титушни, одевает, слегка дрессирует и придает подобие человеческого облика.
И в день Х выпускает все это добро на улицы маршем.
По задумке синьора Карабаса, услышав лозунги о Силе, Порядке и Национальном Возрождении, страна должна прослезиться и вручить красивым дружинникам свою судьбу прямо в сильные волосатые руки. Мужчины должны были подобрать животы, вылить остатки пива в унитаз и гордо смотреть на молодых соколов, женщины должны были все как одна захотеть от соколов детей, даже одноногие девяностолетние шпалоукладчицы на пенсии.
Но тут что-то пошло не так.
Страна посмотрела на все это дело и рявкнула "а не пошли бы вы нахрен, соколы".
Причем рявкнули и красные, и белые, и умные, и красивые, и даже те, кто раскорячился между умными и красивыми.
Синьор Карабас, очевидно, расстроился и со словами "черт, не получилось" смел кукол в сундук, до новой придуманной им роли.
А нам скормил смешное видео.
Наверное, оно еще не одно такое будет.
Только знаете что.
Вы там себе перед выборами хоть поубивайтесь.
Страну зачем кошмарить?
Кстати, синьор Карабас плохо закончил в итоге, - от него сбежали все куклы, хорошо еще, что не от3,14дили.
А театр отжал Буратино.
Ну если Богословская сказала значит так и есть.
Богословская это ум , честь и совесть партии регионов.
они хотя бы в открытую признают кто,шо, кому и куда служат
а это шо?
шныри лягавых получаеться?
как собираються наказывать чертей которые присягу нарушат?
опускать на параше будут? или медали давать?
кому лижут за клифты казенные?
а пайку кто носит им на вышкулах?
ти туш ня это
ХНР хотела возглавить ?
Вот у тебя : верю , не верю.
Запомни. Никому нельзя верить , даже Гриценко.
Гібридна війна. Росіянські агенти під виглядом патріотичних організацій, створюють всередені України чужеродні воєнні угруповання.
Galina_W_ @galadriel999
Від національних дружин засмерділо російським духом:
Богатый мокшанский неонацист из школы КГБ: что известно о главе "Национальных дружин"
Руководителем так называемых Национальных дружин, которые были представлены 29 января в Киеве, является некий Сергей Коротких, прошедший ранее службу в школе КГБ России, а также воевавший на Донбассе в составе "Азова". Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Борис Немировский.
Так, он отмечает, что согласно официальному реестру, Коротких является соучредителем общественной организации "Зірка", которая и выступила организатором "дружин".
Помимо этого Коротких известен под фамилией Малюта.
По словам Немировского, руководитель "дружин" два года проучился в школе КГБ, потом был членом организации "Русское Национальное Единство", потом Национал-Социалистического Общества РФ.
"Затем - реальные (подчеркиваю - реальные) боевые действия против сепаров в составе "Азова". Из песни слов не выкинешь. Затем - получение украинского гражданства. Потом - вдруг такие-сякие непонятно какие деньги. Ну и теперь - "Национальные дружины. Украинский порядок или как они там это называют. Короче, наци на доверии, здесь русский дух, мня", - добавил блогер.
Отметим, что согласно открытым источникам в интернете, Сергей "Малюта" Коротких родился в Тольятти в 1974 году, но потом переехал вместе с родителями в Беларусь.
В 1992-1994 гг. служил в белорусской армии, получил специальность специалиста технических средств разведки. Служил он в разведывательном батальоне. После службы в армии поступил в школу КГБ. Отучился там 2 года, но был отчислен с учебы по причине связи с радикальными группировками.
Коротких известен как один из лидеров Национал-социалистического общества (НСО) - одного из крупнейших ультраправых объединений в России. Также Коротких - двоюродный брат спецназовца Валерия Игнатовича, осужденного на пожизненный срок за похищение оператора ОРТ Дмитрия Завадского.
Кроме того, "Малюту" считают виновным в том, что он принимал участие в избиении белорусских оппозиционеров в 1999 году, а затем - в 2013 году - в кровавом конфликте с белорусскими антифашистами.
Согласно официальной декларации, заработок Коротких составлял 6,5 тысяч гривен ежемесячно, однако жил он явно не по средствам.
Так, в 2015 году "Малюта" сначала приобрел половину квартиры площадью около 75 квадратных метров в пригороде Киева. Жилье стоило примерно $16 тысяч.
Позднее была приобретена еще одна квартира, площадью 69 метров. Эта объект недвижимости стоил около $ 50 тысяч.
Также, в мае 2015 года Коротких порадовал себя покупкой собственного самолета. Он приобрел Аеро L-39 "Альбатрос" 1982 года выпуска - это небольшой учебно-боевой самолет чешского производства. "Малюта" заплатил за него около $ 1,2 тыс.
Помимо этого Коротких хранит 223 тыс. долларов, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен, а еще 565 тыс. евро он дал в долг третьему лицу. В итоге - около миллиона долларов.
Также у Коротких есть часы неизвестной марки за $5 тыс. и ценная авторучка Montegrappa за $4,3 тыс. Авторучка проходит в декларации как "ювелирное изделие".
Ну, от вам і відповідь, чому оті національні дружини, сестри й матері, які так красиво промарширували Хрещатиком в беркутівських одностроях, не хотіли розповідати про своїх керівників. Знайомтесь, співзасновник ГО "Зірка" (це оте, яке офіційно організувало всю ту тітушатіну):
Малюта Сергій Аркадійович, він же Коротких Сергій Аркадійович.
Два роки в школі КДБ.... See More
* Об'єднання*НацДружина*,чи якесь зборище бандюків.І форму,мабуть в воєнторзі придбали.Годі вже ховатися під спідницею народу!Агов! МВС! Агов! СБУ! Що коїться за спиною народу?
* Не роздавать свинособакам громадянства, ввести візовий режим, повимітати звідси кацапські банки та інший бізнес, порозганяти їх культурно-громадські центри, рпц-фсб, прибрати медіапродукт з ефірів. І питань таких - не буде виникати
Підіб'ємо підсумки. Що на сьогоднішній день я знаю про оці страшні-престрашні «Національні дружини» і чим вони для мене небезпечні?
Центром Києва пройшлися гаврики шикованими колонами в однакових (і недешевих) одностроях. Небезпечно? Та не дуже. По-перше, гавриків тих було в рази менше, ніж на імпічментаріях від Міхо. По-друге, більшість марширувальників - 15-17 річні шмаркачі, що бояться відкрити свої обличчя. Чого бояться? Аби злочинна влада не дізналася? Бу-га-га! Якщо має бажання - уже знає. Для МВС або СБУ то - технологія. Чим цей марш страшніший за всі попередні «Майдани-3» та міхо-майданчик?
Гаврики в куртках «Національних дружин» влаштували штовханину з поліцією. Поправка - поліція не застосувала ані кийків, ані вогнепалу (спробуйте отак само піти поштовхатися з копами) і штовханина не завадила копам доставити затриманого у відділення. Небезпечно? Та не дуже. Штовханини з копами у нас й раніше влаштовували: і Правий сектор, і Національний корпус «Азов». Міхо-майданчик оно штурмував палац Жовтневий з глядачами і американським джазом на сцені. Чим «дружини» страшніші за все це?
Представники «дружин» зробили багато грізних і майже погрозливих заяв у бік влади. Небезпечно? Та не дуже. Не менш погрозливі заяви в різні часи робили Ярош, Білецький, Тягнибок, Міхо, Єгорка, Фемен Феменченко… Покричали хлопчики. Повітря повібрувало. І - все.
Про що я ще забув? Про те, що ходу не прокоментували президент, прем'єр і спікер? Так вони і про Майдани-3 не висловлювалися. І про міхо-майданчики - не дуже. Якого лиха взагалі перші особи мусять щось казати про марш дрищів у гарненьких одностроях, знятий професійним оператором? Не забагато честі маршам?
Що ще? Що мережею поширився незрозумілий мені лемент штибу: «А-а-а! Нас зараз різати будуть!»? Мені це просто незрозуміло. Уже когось ріжуть? Ніколи такого не було - і от знову?
Але я помітив, що останнім часом частина блогерів порохоботського спрямування, під маркою «об'єктивності» і «не скачування до рівня запоребрика» замість реально тверезого аналізу ситуації в Україні, почали тупо розганяти всередині порохоботів зраду, паніку і зневіру. Кому це вигідно - здогадайтеся самі.
Якщо розібрати ситуацію по деталях - стає очевидно, галас навколо «Національних дружин» - копійки ламаної не вартий. Проте деякі його деталі звертають на себе увагу. Особи, що називають себе лідерами Національних дружин, активно дистанціюються від Білецького і Нацкорпусу. Хоча. Форма, в яку вбралися «дружини», раніше була помічена саме на нацкорпусівцях (сам бачив) і символіка Нацдружин - один в один нацкорпусівська.
Навіщо Нацкорпусу такий ребрендинг? Чи не тому, що від самої назви «Нацкорпус» громадяни уже сахаються мов чернець від чорта?
А марш навіщо здався? Бо на тлі «кремлівської доповіді» у США хтось гарно пробашляв картинку «маршу штурмовиків» у центрі Києва? Чи були ще якісь причини?
Відповідями на ці запитання можна не сушити голову - все дізнаємося невдовзі. Віщую - буде смішно.
Дмитро Вовнянко
Не нужно усыплять бдительность людей. Паниковать не надо (я, кстати, паники и не заметил), но наблюдать за ними стоит. И очень внимательно....
Даж не знаю.Реально Геббельс был прав-чем чудовищнее ложь,тем охотнее в неё верят.
Не хочу видеть этих гоблинов в балаклавах на улицах моего родного Киева. С их "Украинском порядком". Если это действительно "Азов", то шота его не туда занесло. Лучше наводили бы "порядок" с коррупцией и ворами у власти. И так- только с титушней они у меня и ассоциируются.
https://zbroya.info/ru/mobile/blog/4321_narodnaia-militsiia-v-amerikanskoi-oruzheinoi-kulture/👋
Очень люблю пострелять, из короткоствола! Как понятно, последние четыре года эта практика накрылась медным тазом. А ранее- стрелял много, в гараже, весь пол в гильзах был и в шариках. Ладно... Итак, через три недели, прибыв в Мариуполь, я нахожу штаб этих дружин, справедливо подозревая что он где-то в одном коридоре с конторой "Нац. корпуса". Я в состоянии оплатить стрельбу из "ПМ" и "Марголина", если возникнет такая постанова. И вот, мне интересно- как этот "вышкол" будет выглядеть? Который "для всех желающих"(с). Есть чуйка- меня просто пошлют, куда-то подалее. Вполне вероятно- даже вежливо.