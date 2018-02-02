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Все про:Россия (67921) спецслужбы (311) ЦРУ (132) Помпео (4)

 "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб

Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем письме лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев", - заявил Помпео.

Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются "сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают".

Ранее главы трех спецслужб России посетили Вашингтон.

Также читайте: Российские спецслужбы попытаются вмешаться в выборы в Конгресс США, - глава ЦРУ

Источник: https://censor.net.ua/n3048115
 
 
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Встречались... чтобы обезопасить...
Где-то мы уже это слышали...
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може пацани приїздили домовлятись . - ми вам путіна в труні, а ви - нас не чіпаєте.
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Как то странно выглядят эти встречи, поскольку "коллеги из российской разведки" включены в санкционный список. А не договариваться ли по поводу спасения подельников Хуйла и спасения триллиона расейских долларов в западных банках прилетали эти "разведчики"? "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ рассказал о контактах с руководством российских спецслужб летало в Вашингтон - Цензор.НЕТ 1164
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Скорее всего, именно так оно и было: санкционные списки были составлены под давлением конгресса, вопреки желанию администрации президента. Сам Трамп не горит желанием проявлять активную деятельность против фигурантов списка. А Помпео человек Трампа. Вот и встречались, чтобы выяснить, как это всё "на тормозах спустить".
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Думаю, не личить Помпео, як представнику умовно кажучи органу, що забезпечує стабільність і порядок у світі називати"колегами" бандюків, які цей порядок руйнують. Це все одно, що б Глєб Жеглов назвав "колегою" Промокашку, або Горбатого.
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Во как .И без лишних разговоров. А то некоторые репоедные ,видите-ли ,откушать с Трампом не пожелали. Чистоплюи.
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это прямо как договор о сотрудничестве гестапо и нквд. ничего не меняется.
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Помпео не гестапо,скорее Коза Ностра.
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для чего бы они там не встречались, данная информация лишь вызовет новую волну русофобии "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб - Цензор.НЕТ 8213
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Контакт , есть контакт.
Зовите Мюллера.
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мабуть, "зустрічатись" потрібно в присутності інших, недружніх між собою структур держави. Щоб виключити можливість зговору.
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Омериканцы сказали, что напечатаем список из 210 чел.

Но русские разведчики предупредили,

что мол, если напечатаете список из 210 чел,
то мы напечатаем список всего из 1 чел,

вместе с фотками, где ентот 1 чел развлекается
в московсом отеле с московскими красавицами.

И вот оно че михалыч - напечатали омериканцы уже не тот список
и
спасли таки ентаго 1 американскага чела.

развели омериканцев как котят в турции.

В турции путин рассказал эрдогану,
что нашел участников переворота против эрдогана.

И эрдоган сразу прастил русских.

И посадил в тюрму своего летчика.

енто не геополитика, а задачка для 2 го класса.

хе хе
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Если и есть такие снимки они ничего не дадут, кроме семейной ссоры, тогда Трамп не был президентом и это его частная жизнь. Чтобы держать на крючке нужно что-то посерьезней, чтобы конгресс проникся и население тоже, а вот что это может быть? Секретов он тогда никаких не мог знать в априори, потому что был далек от власти и единственное что может его сейчас погубить так это то, что рашка действительно помогала стать ему президентом.
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Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119https://24tv.ua/sobchak_bude_prosti_dozvolu_ukrayinskoyi_vladi_shhob_poyihati_v_aneksovaniy_krim_n921402
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главное что никто ничего не заметил, ЦРУ же

"Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб - Цензор.НЕТ 53
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якась лажа
что кому и за что дадут))))
и сколько надо дать "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб - Цензор.НЕТ 8373
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...........чтобы обеспечить безопасность американцев....???
Объяснение Помпео выглядит, мягко сказать, не убедительно...сено к корове не ходит.Если Америке что-то угрожает,то ты сам заинтересован поехать ,а не наоборот. Не можете вопрос решить по закрытой связи,то существуют доверенные лица,а вовсе не первые.Значит нужно было что-то именно кремлядям,а значит Помпео солгал.Вариантов не много,либо показать компромат на Трампа, либо доклад и деньги.
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"Встречались, чтобы обезопасить американцев"- то есть кацапские презервативы приезжали? а они надёжные? Чтобы не наплодить потом кучу казламордых где их не надо.
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Я думаю это было касательно безопасности на Чемпионате мира по фтублоу - будет этим летом в России
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А чего это красноперые, вдруг стали беспокоится об американцах? Что, других забот нет? Что-то сомнительно! И потом, если это надо Америке, то почему чекисты едут в США, а не наоборот?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб
 
 
 
 
 
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