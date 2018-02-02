 "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев", - заявил Помпео.

Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются "сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают".

Ранее главы трех спецслужб России посетили Вашингтон.

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