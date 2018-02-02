 "Мы встречались, чтобы обеспечить безопасность американцев", - глава ЦРУ Помпео рассказал о контактах с руководством российских спецслужб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.
"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев", - заявил Помпео.
Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются "сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают".
Ранее главы трех спецслужб России посетили Вашингтон.
Где-то мы уже это слышали...
Зовите Мюллера.
Но русские разведчики предупредили,
что мол, если напечатаете список из 210 чел,
то мы напечатаем список всего из 1 чел,
вместе с фотками, где ентот 1 чел развлекается
в московсом отеле с московскими красавицами.
И вот оно че михалыч - напечатали омериканцы уже не тот список
и
спасли таки ентаго 1 американскага чела.
развели омериканцев как котят в турции.
В турции путин рассказал эрдогану,
что нашел участников переворота против эрдогана.
И эрдоган сразу прастил русских.
И посадил в тюрму своего летчика.
енто не геополитика, а задачка для 2 го класса.
хе хе
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119https://24tv.ua/sobchak_bude_prosti_dozvolu_ukrayinskoyi_vladi_shhob_poyihati_v_aneksovaniy_krim_n921402
я плакаль)))
что кому и за что дадут))))
и сколько надо дать
Объяснение Помпео выглядит, мягко сказать, не убедительно...сено к корове не ходит.Если Америке что-то угрожает,то ты сам заинтересован поехать ,а не наоборот. Не можете вопрос решить по закрытой связи,то существуют доверенные лица,а вовсе не первые.Значит нужно было что-то именно кремлядям,а значит Помпео солгал.Вариантов не много,либо показать компромат на Трампа, либо доклад и деньги.