 Прощание с Каденюком состоится 2 февраля в клубе Кабинета Министров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Государственном космическом агентстве.

Церемония отпевания состоится в 8.00 во Владимирском соборе. Прощание – в клубе Кабинета Министров по улице Институтской, 7, с 10.00 до 13.30, рассказали близкие покойного в Фейсбуке..

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Похоронят Каденюка на Байковом кладбище в 14.00 в районе центральной аллеи, где покоятся футбольный тренер Валерий Лобановский и актер Богдан Ступка.

В 16.00 в гостинице "Киев" пройдет поминальный обед.

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