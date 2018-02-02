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Все про:похороны (537) Каденюк (3)

 Прощание с Каденюком состоится 2 февраля в клубе Кабинета Министров

Первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка проведут в последний путь 2 февраля в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Государственном космическом агентстве.

Церемония отпевания состоится в 8.00 во Владимирском соборе. Прощание – в клубе Кабинета Министров по улице Институтской, 7, с 10.00 до 13.30, рассказали близкие покойного в Фейсбуке..

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Похоронят Каденюка на Байковом кладбище в 14.00 в районе центральной аллеи, где покоятся футбольный тренер Валерий Лобановский и актер Богдан Ступка.

В 16.00 в гостинице "Киев" пройдет поминальный обед. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3048114
 
 
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В святой путь лети - к самой дальней планете... Ты - гордость УКРАИНЦЕВ !!!
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Светлая память замечательному человеку и гражданину независимой Украины!
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жаль, что уходят лучшие, а всё подлое живёт до седины.
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