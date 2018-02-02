 Многие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давление или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение", - рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

Вместе с тем посол отметила, что США оказали помощь НАБУ, когда этот орган был создан. Эта помощь заключалась в предоставлении ресурсов и проведении тренингов для сотрудников.

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Комментируя публикации СМИ о закрытой встрече послов стран "Большой семерки" с руководителями НАБУ и САП, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы, дипломат сказала, что статья "совсем не соответствовала тону разговора".

"На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю было искажение информации", - сказала Йованович.

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Дипломат также отметила, что не часто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким. По ее словам, в посольстве есть персонал, который общается с ними, и эти разговоры касаются "технической помощи".