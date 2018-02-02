EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1201  35
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2124) США (13198) САП (686) Йованович (92)

 Многие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович

В посольстве США в Украине заявляют, что не оказывают влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давление или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение", - рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

Вместе с тем посол отметила, что США оказали помощь НАБУ, когда этот орган был создан. Эта помощь заключалась в предоставлении ресурсов и проведении тренингов для сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путь еще не пройден и много нужно сделать", - Йованович о борьбе с коррупцией в Украине

Комментируя публикации СМИ о закрытой встрече послов стран "Большой семерки" с руководителями НАБУ и САП, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы, дипломат сказала, что статья "совсем не соответствовала тону разговора".

"На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю было искажение информации", - сказала Йованович.

Также читайте: США продолжат оказывать помощь НАБУ и САП, - посол Йованович

Дипломат также отметила, что не часто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким. По ее словам, в посольстве есть персонал, который общается с ними, и эти разговоры касаются "технической помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3048113
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А можна прізвища і посади тих, хто просив повпливати на НАБУ? Щось мені підказує, що ми всіх їх дуже добре знаємо і, навіть, дуже часто бачимо як "найефективніших" рехворматорів!
 показать весь комментарий
 
 
Вот зачем так шатать шакаладную будку? Многие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович - Цензор.НЕТ 9978
 показать весь комментарий
 
 
Один из них наш алкоплокулол, поскольку НАБУ открыло дело против него.
Дело открыто по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.
О подозрении по делу никому не сообщалось. Многие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович - Цензор.НЕТ 996
 показать весь комментарий
 
 
Я бы мог бы их прогнать выходкою смелою,
Почему же я лежу, ничего не делаю?...
 показать весь комментарий
 
Сколько головняка сейчас Пете Мальдивскому с этим НАБУ, ппц. Не дают спокойно развивать свои "слепые трасты".

Мы тоже не дадим! 4го числа, в это воскресенье на 12:00 Парк імені Тараса Шевченка
 показать весь комментарий
 
 
странно.
На генпрокурора влияли а на этих нет.
А не слишком ли много вы положили надежд на бывших прокуроров ментов и т.д.

Чем прокурор Шокин отличается от прокурора сытника?

Даже фамилии похоже
 показать весь комментарий
 
вот это вот убивает. Двойные стандарты.
Типа Сытник не будет воровать и взятки брать потому что зарплата большая.
А миллиардер Порошенко конечно будет воровать - у него ведь зарплата малая.

Даже не верится что представители США могут быть такими тупыми.
 показать весь комментарий
 
и еще интересно.
Давление на президента независимого государства с целью уволить генпрокурора - это случайно не то что описывает Йованович?
 показать весь комментарий
 
Просто не понятна повсеместная любовь к Сытнику, который такой же прокурор еак и Шокин.

Предсавь себе если бы охранять овец от волков поставили бы волка.
Это было бы странно. Особенно когда ему пели бы песни благодарности
(при том что овец все меньше)
 показать весь комментарий
 
как там лучшая пьяная жаба галактики?
За такой пост дают целую или половину соевой плитки типа "лолитка"?
 показать весь комментарий
 
нет. свидетель воровки - мародерши лолиты.
 показать весь комментарий
 
 
сам ты конечно без греха.
Налоги всегда платил, бабушек через дороги переводил.
 показать весь комментарий
 
Гриценко: Друзья Порошенко первыми сядут в тюрьму и уже скоро
https://www.youtube.com/watch?v=bWNcn_B-MCE
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко то хоть не сядет ?
Мало украл наверное.
 показать весь комментарий
 
Ой, да не скромничайте, говорят пол армии разворовал😂
 показать весь комментарий
 
возможно, при этом не присутствовал. Но точно гр. грицацуев замечен при уничтожении летающей тарелки над г. Роузвеллом. Да и к убийству ДФК в г.Далласе он имеет прямое отношение.
 показать весь комментарий
 
Ну да , ну да.
Все крадут и только про Гриценко ничего не видел, ничего не слышал.
 показать весь комментарий
 
еще на грицацуеве грех большой. Затопление Атлантиды.
 показать весь комментарий
 
А неплохо было бы попросить НАБУ выяснить: кто и за какие бабки уже двадцать два года тормозит строительство метро в Днепре.
 показать весь комментарий
 
Чергова "звитяжна перемога" НАБУ


Х@ячечная.
1) НАБУ забрало у ГПУ дело Злочевского,
2) НАБУ прогадило дело Злочевского.
"Звитяжна перемога" со всеми вытекающими.
Я не знаю, кто на сей раз помешал профессионалам НАБУ. Был ли это вахтер Феофании, мэр Геническа или же нынешнему руководству Бюро не давал работать миллиард постов в ФБ, написанных лично Порошенко.
Но.
- Можно сделать "антикоррупционный суд",
- Можно антикоррупционную церковь,
- Можно даже святую антикоррупционную инквизицию.
Все равно с нынешним руководством Бюро по итогу получится прачечная.
(Кто не верит - спросите у Лещенко, Злочевского, Залищук, Насирова…)
Если "антикоррупционный" суд - в том виде, в каком его хочет Сытник, - все же возникнет, то (при теперешнем качестве работы Бюро) выглядеть это будет следующим образом:
- НАБУ вяжет коррупционера,
- Суд даже судит-садит и так далее,
- Далее осужденный (не будь дурак) пишет жалобу в ЕСПЧ - что осудили его незаконно, доказательств недостаточно, дело шито белыми нитками и так далее,
- И (учитывая, что "доказательства" НАБУ собирало так же как и сейчас) - по решению ЕСПЧ осужденный коррупционер выходит на волю белым лебедем. Таким чистым-чистым. И привлекать его второй раз по этому делу уже нельзя.
Перед ним надо извиниться и выплатить миллионную компенсацию.
Из твоих налогов, анон.
Правда, ох@енная прачечная?
 показать весь комментарий
 
 
Ого, вот это афёра !
Не хуже чем "глобальное потепление" или "система накопительных пенсий".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович
 
 
 
 
 
 вверх