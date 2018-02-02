 Многие просили повлиять на НАБУ – мы этого не делаем, - Йованович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давление или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение", - рассказала посол США в Украине Мари Йованович.
Вместе с тем посол отметила, что США оказали помощь НАБУ, когда этот орган был создан. Эта помощь заключалась в предоставлении ресурсов и проведении тренингов для сотрудников.
Комментируя публикации СМИ о закрытой встрече послов стран "Большой семерки" с руководителями НАБУ и САП, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы, дипломат сказала, что статья "совсем не соответствовала тону разговора".
"На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю было искажение информации", - сказала Йованович.
Дипломат также отметила, что не часто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким. По ее словам, в посольстве есть персонал, который общается с ними, и эти разговоры касаются "технической помощи".
Дело открыто по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.
О подозрении по делу никому не сообщалось.
Почему же я лежу, ничего не делаю?...
Мы тоже не дадим! 4го числа, в это воскресенье на 12:00 Парк імені Тараса Шевченка
На генпрокурора влияли а на этих нет.
А не слишком ли много вы положили надежд на бывших прокуроров ментов и т.д.
Чем прокурор Шокин отличается от прокурора сытника?
Даже фамилии похоже
Типа Сытник не будет воровать и взятки брать потому что зарплата большая.
А миллиардер Порошенко конечно будет воровать - у него ведь зарплата малая.
Даже не верится что представители США могут быть такими тупыми.
Давление на президента независимого государства с целью уволить генпрокурора - это случайно не то что описывает Йованович?
Предсавь себе если бы охранять овец от волков поставили бы волка.
Это было бы странно. Особенно когда ему пели бы песни благодарности
(при том что овец все меньше)
За такой пост дают целую или половину соевой плитки типа "лолитка"?
Налоги всегда платил, бабушек через дороги переводил.
https://www.youtube.com/watch?v=bWNcn_B-MCE
Мало украл наверное.
Все крадут и только про Гриценко ничего не видел, ничего не слышал.
Х@ячечная.
1) НАБУ забрало у ГПУ дело Злочевского,
2) НАБУ прогадило дело Злочевского.
"Звитяжна перемога" со всеми вытекающими.
Я не знаю, кто на сей раз помешал профессионалам НАБУ. Был ли это вахтер Феофании, мэр Геническа или же нынешнему руководству Бюро не давал работать миллиард постов в ФБ, написанных лично Порошенко.
Но.
- Можно сделать "антикоррупционный суд",
- Можно антикоррупционную церковь,
- Можно даже святую антикоррупционную инквизицию.
Все равно с нынешним руководством Бюро по итогу получится прачечная.
(Кто не верит - спросите у Лещенко, Злочевского, Залищук, Насирова…)
Если "антикоррупционный" суд - в том виде, в каком его хочет Сытник, - все же возникнет, то (при теперешнем качестве работы Бюро) выглядеть это будет следующим образом:
- НАБУ вяжет коррупционера,
- Суд даже судит-садит и так далее,
- Далее осужденный (не будь дурак) пишет жалобу в ЕСПЧ - что осудили его незаконно, доказательств недостаточно, дело шито белыми нитками и так далее,
- И (учитывая, что "доказательства" НАБУ собирало так же как и сейчас) - по решению ЕСПЧ осужденный коррупционер выходит на волю белым лебедем. Таким чистым-чистым. И привлекать его второй раз по этому делу уже нельзя.
Перед ним надо извиниться и выплатить миллионную компенсацию.
Из твоих налогов, анон.
Правда, ох@енная прачечная?
Не хуже чем "глобальное потепление" или "система накопительных пенсий".