EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  854  5
Материалы по теме:
Все про:боевик (16145) приговор (600) СБУ (12106) Донецкая область (3822)

 Пособница наемников "ДНР" приговорена к 5,5 годам лишения свободы, - СБУ

В Донецкой области к 5,5 годам лишения свободы приговорена пособница террористов "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В января 2015 года жительница Волновахского района Донецкой области собирала сведения о дислокации и передвижения сил антитеррористической операции. Полученную информацию женщина с помощью мобильной связи передавала представителю "разведывательного подразделения" боевиков. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту его проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завербованная российским ГРУ деловод главка Нацгвардии Радионова получила за госизмену 4 года без конфискации

Ильичевский районный суд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3048111
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Треба думати, що два рокивідсиділа в СІЗО, де за законом сявченки зарахували чотири, залишилося ще 1,5 року. Це лише я вважаю, що мякіше за такий злочин можна покарати, лише поставивши в куток?
 показать весь комментарий
 
 
А Мату Харі французи розстріляли. І ніби й нізащо.
 показать весь комментарий
 
 
Через півроку по УДО вийде. Рехворми, мля! Це ж не пальтрет з гідрантом порвати, првда ж?
 показать весь комментарий
 
не хочу навіть коментувати. особливо на фоні того, що добровольці ще сидять по тюрмах за пляшку мінералки, бо в нас ато
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПособница наемников "ДНР" приговорена к 5,5 годам лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх