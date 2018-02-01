 Пособница наемников "ДНР" приговорена к 5,5 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В января 2015 года жительница Волновахского района Донецкой области собирала сведения о дислокации и передвижения сил антитеррористической операции. Полученную информацию женщина с помощью мобильной связи передавала представителю "разведывательного подразделения" боевиков. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту его проживания.

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Ильичевский районный суд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.