 Российские наемники до сих пор не разрешают работникам Vodafone восстановить мобильную связь в оккупированном Донецке

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что вопрос восстановления мобильной связи в оккупированных районах Донецкой области обсуждался 31 января в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые контролирует Российская Федерация", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленовка, которые бы отремонтировали технические устройства на неподконтрольной Украины части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины", - заявили в МинВОТ.

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В ведомстве напомнили, что 19 января сотрудники Vodafone попытались восстановить связь на оккупированной территории Донетчины через технические коммуникации на территории оккупированной Луганщины.

"Однако эта инициатива была остановлена незаконными вооруженными формированиями ОРДО путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в Донецке", - говорится в сообщении.

"По неподтвержденной информации, 26 января представителями НВФ ОРДО был "опечатан" центральный офис Vodafone в г. Донецк. Сейчас в Донецке функционирует т.н. "мобильный оператор Феникс" (проект GSM связи, организованный на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи "Киевстар")", - заявили в МинВОТ.





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