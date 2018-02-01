 Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гужва написал в Фейсбуке.
"8 декабря я лично присутствовал на судебном заседании и прокурор не подавал ходатайство о продлении мне меры пресечения. Не подавал он и позже. Ни на одном из последующих судебных заседаний он ходатайство не заявлял. Кроме того, оно мне не выдавалось на подпись до заседания, как это положено по закону", - написал он.
"Прокуратура просто забыла продлить мне меру пресечения. А теперь пытается спихнуть всю вину на судью", отметил Гужва.
Срок действия меры пресечения закончился 6 января 2018.
Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище.
(это я про гужву)
А "промах" то так і був задуманий !!!!!
Ти лиш глянь на харю - без найменшого сумніву євр(оп)ейська!!!
Вы в своей зраде отсатки серого вещества растворили, похоже. Уже гужва в авторитете. Капец. Скажи ещё, что барИгоборцун, как миша.
Не денег, славы и могущества,
Не приобрел сей прах и тлен.
Из недвижимого имущества,
Имел покойник только член!
И Ирке плакался в подол.
Мечтал царевну, но лягушку
В болоте с тиною нашел.
Если Гужва не будет писать путэн не будет ему платить
Теперь он будет писать из Австрии
На Мальдивы его писанина не тянет
Это была многоходовочка.
Надо отпцстить Мураева и Рабиновича.
Пусть выступают из Австрии как им пришла платежка и нечем за коммуналку заплатить.
1. Великобритания: Министр департамента международного развития Великобритании, Майкл Бейтс, подал в отставку т.к. отутствовал (а точнее - опоздал) в Палате лордов в то время, когда уже должен был отвечать на вопросы.
2. Украина: Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении меры пресечения Гужве. Что доложен сделать в этом случае Генеральный Прокурор?
г пракурор луценко съездил на сейшелы отдохнуть за 50 000 евро.
хе хе
Дурак тот кто верит в то что вот эти гужвы и рабиновичи , а так же те кто их финансируют , беспокоятся о благе какого то там народа.