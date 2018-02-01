 Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гужва написал в Фейсбуке.

"8 декабря я лично присутствовал на судебном заседании и прокурор не подавал ходатайство о продлении мне меры пресечения. Не подавал он и позже. Ни на одном из последующих судебных заседаний он ходатайство не заявлял. Кроме того, оно мне не выдавалось на подпись до заседания, как это положено по закону", - написал он.

"Прокуратура просто забыла продлить мне меру пресечения. А теперь пытается спихнуть всю вину на судью", отметил Гужва.

Срок действия меры пресечения закончился 6 января 2018.

Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).



Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.



Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".



В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище.