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 Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва смог покинуть Украину, потому что прокуратура вовремя не направила в суд ходатайство о продлении ему меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гужва написал в Фейсбуке.

 "8 декабря я лично присутствовал на судебном заседании и прокурор не подавал ходатайство о продлении мне меры пресечения. Не подавал он и позже. Ни на одном из последующих судебных заседаний он ходатайство не заявлял. Кроме того, оно мне не выдавалось на подпись до заседания, как это положено по закону", - написал он.

"Прокуратура просто забыла продлить мне меру пресечения. А теперь пытается спихнуть всю вину на судью", отметил Гужва.

Срок действия меры пресечения закончился 6 января 2018.

Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище. 

Источник: https://censor.net.ua/n3048107
 
 
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А Гужва подло этим промахом Луценко воспользовался. Подлец!
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Ну ти і наївний...
А "промах" то так і був задуманий !!!!!
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Так Генпрокурор відпочивав за мажами України. А інші генпрокурорську відпустку святкували. Повезло Гужві.
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Ага. А генпрокурор на курорт з"їздив. За рахунок сина. От як таку гниду можна було випустити?
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Нехлюйство рулить в Україні і нікому припинити цей бардак.
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у этого "гужвы" типичная заточка члена "партииригионау"..
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Интересно узнать расценки на такие услуги прокуратуры. Дорого небось...
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Спонсор забывчивости прокуратуры - сам Игорь Гужва. Вот так, с миру по взносу - прокурорам отдых на Сейшелах.
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Антип61) еСЛИ спонсор забывчивости - сам игорь гужва, это ти-по прокуратура не виновата?
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Это типа забывчивость прокуратуры - услуга платная. За нее дают много долларов или евро, а должны давать много лет с конфискацией.
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Снова баба 3-го тысячелетия отвлекла мужа от выполнения служебных обязанностей Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва - Цензор.НЕТ 8489
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Имея женой бабу 3-го тысячелития- никаких обязанностей выполнять не захочется- ни служебных, ни супружеских. Прокуратура забула подати клопотання щодо продовження мені запобіжного заходу, - Гужва - Цензор.НЕТ 4172
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После такого цирка в Европе уже погнали бы генпрокурора поганой метлой.
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Да то МИЛОСТЬ Царская. На колени ХАЛОП.
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Вот интересно, а у этой москальской шлюхи - гужвы, хватит запасу деньгов, чтоб в Австрии кантоваться так же долго, ка фирташ?
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Євреї єврея у біді не залишать!
Ти лиш глянь на харю - без найменшого сумніву євр(оп)ейська!!!
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Кому-то из арестованных патриотов они забыли меру пресечения продлить? Нет? А что ж так?
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Прокуратура забыла подать ходатайство. Так этож перемога перемогаю!
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Мне почему-то этот унылый Гужва всегда напоминает крота из сказки Андерсена "Дюймовочка", за которого полевая мышь собиралась отдать замуж Дюймовочку, чтобы та всю жизнь прожила с ним под землей. Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва - Цензор.НЕТ 8533
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Ну стоило только прокуратуре забыть про Гужву и он покинул Украину
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Они его специально выпустили, чтобы перед выборами не писал про них компроматы, тут и без него народ дает жару за Мальдивы...
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гужва - это махровая Эбаная ( прости админ) русня. Какие нах компроматы от русни?

Вы в своей зраде отсатки серого вещества растворили, похоже. Уже гужва в авторитете. Капец. Скажи ещё, что барИгоборцун, как миша.
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я и без Вас знаю, кем является этот тип, но чтобы знать побольше "хорошего" о нашей власти, нужно читать все ресурсы, а не только 5 канал. А обвинения кидать в разные стороны и обзывать рукой кремля можно, когда уже нет аргументов.
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Мне вот не обязательно пробовать говно, чтоб понимать, что то говно. Но если Вам обязательно нужно пробовать разное "мнение", то пожалуйста. Ваше право.
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я Ваших мнений не пытаюсь опровергать, каждый знает, что пишет и без оскорблений
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Луцык, а как там Саакашвили поживает? Тебе надо из коматоза выйти (или не можешь), ну и базарнуть что-то. А то маеток отберет и напишет на твоей могиле эпитафию:
Не денег, славы и могущества,
Не приобрел сей прах и тлен.
Из недвижимого имущества,
Имел покойник только член!
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Держал бутылку под подушкой
И Ирке плакался в подол.
Мечтал царевну, но лягушку
В болоте с тиною нашел.
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Наивный.
Если Гужва не будет писать путэн не будет ему платить
Теперь он будет писать из Австрии
На Мальдивы его писанина не тянет
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Путин виноват, что Луцик вместе с ГПУ обложались.
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Все! На Луцика как и на Порошенко США поставили клеймо. Если они не сядут в Украине, то они сядут в США.
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передает привет лохам,прокурорам некогда у них жныва по крупному бабло косят
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Главное не забыть отдохнуть на Сейшелах... Прокуратура забула подати клопотання щодо продовження мені запобіжного заходу, - Гужва - Цензор.НЕТ 6321
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Как гармонично.... Пгокугог на Сейшелы с тёлкой третьего тысячелетия а Гужва в Ивстрию но без тёлки... Интересно политическое убежище это политическое уё6ище тоже будет на Сейшелах просить?
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Некогда им, по Сейшелам и Мальдивам они разбрелись.😊
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Путин виноват, что Луцик вместе с ГПУ обложались.

Это была многоходовочка.
Надо отпцстить Мураева и Рабиновича.
Пусть выступают из Австрии как им пришла платежка и нечем за коммуналку заплатить.
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Гыга, бот ты тупой, а ну перни чего нибудь на захыст сэрэднього классу!
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Всего два сравнения которые говорят о совести, чести и стыде:
1. Великобритания: Министр департамента международного развития Великобритании, Майкл Бейтс, подал в отставку т.к. отутствовал (а точнее - опоздал) в Палате лордов в то время, когда уже должен был отвечать на вопросы.

2. Украина: Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении меры пресечения Гужве. Что доложен сделать в этом случае Генеральный Прокурор?
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Не забыть во-время подать ходатайство о своем увольнении.
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Подарить жене поездку на Мальдивы к 8 Марта?
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задействовать хотя бы органайзер в мобиле.. Прокуратура забула подати клопотання щодо продовження мені запобіжного заходу, - Гужва - Цензор.НЕТ 6742
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завтра посольство США вызовет Генпрокурора на "ковёр"...)
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За енто "пракаратура забыла" гужву

г пракурор луценко съездил на сейшелы отдохнуть за 50 000 евро.

хе хе
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А в заголовку слово "забыла" все-таки "забули" взяти в кавички, чи то так треба?
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Вот что бывает, когда зэк без юридического образования по рекомендации кума становится ген. прокурором.
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Он враг, но не дурак.

Дурак тот кто верит в то что вот эти гужвы и рабиновичи , а так же те кто их финансируют , беспокоятся о благе какого то там народа.
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Да не забыла прокуратурва ничего, сколько ты отслюнявил югику на следующий отпуск? Жальчто тебя не грохнули так же как и твоего предшественника-бумагомарателя. И почему не в духовную кацапщину а в гейропу?
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совпадение...? не думаю...))) очередной "анекдот" от Луценко... Прокуратура забула подати клопотання щодо продовження мені запобіжного заходу, - Гужва - Цензор.НЕТ 5111
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пока такие твари как Луценко у власти, ничего Украине не видать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва
 
 
 
 
 
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