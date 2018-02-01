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Все про:МИД РФ (1069) самолет (1990) США (13198) Черное море (368)

 МИД РФ обвинил США в "стремлении разжечь русофобские настроения" в СМИ

После того как российский истребитель Су-27 пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, в российском МИДе призвали американских коллег сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения военных самолетов двух стран.

Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях", - говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве считают, что такая практика не совместима с желанием решать проблемы цивилизованно. Российская сторона также напомнила о Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенном в 1972 году между США и Россией.

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"Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнерам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешенных дистанций сближения военных самолетов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога", - отметили в МИД РФ.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3048106
 
 
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А таки так! А що, після кацапських "подвигів" США має ЗМІ закликати до братання з кацапами? Ватоголові тупо!!! не бачать причинно-наслідкові дії. "Поступай з ближнім своїм, як ти б хотів, щоб поступали з тобою."
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скажу честно, немношко обидно да, вот реньше всё было понятно - балтиицы фошизды и руцкофобы, а теперь почти что забыли - обидно,да.
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все адекватные приличные люди в мире - русофобы)
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русофобия - это моральная чистоплотность. каждый уважающий себя человек обязан мыть руки после туалета и быть русофобом...
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Фобия это болезнь! Но лошадям, из конюшни мид п. педереции, этого не понять... Хотел бы я увидеть, хоть одного, русофоба... Скорее всего хуйло русофоб, много фактов, об этом говорят!
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Сцука! Теперь я видел все! МИД РФ обвинил США в "стремлении разжечь русофобские настроения" в СМИ - Цензор.НЕТ 662
Балет "Ленин и бревно"
https://youtu.be/9CilKwLA_t8
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Меня уже тошнит от этого кацапского слова "русафобия".
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Тем более, что фобия - это боязнь, а кацапами скорее брезгуют и слегка опасаются, как пьяного полудурка с ножём.
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Русафобия это когда кацап разжигает ненависть , а получив малейший отлуп начинает скулить что его никто не любит.
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рузафобия уже давно была даже в черно-белых фильмах)

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рептилоид красава! Как живой. Видать документальные кадры.
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ну вот видишь - а ты не поверил когда я тебе про рептилоидов написал...)
а вот они - доказательства...)
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после тех событий термин "кассаб" (в сегодняшнем произношении "кацап") на века связали с московитами... термин обзначает: садит, извращенец, людожер, лютый человек, бесчеловечный, сверх жестокий, не человек..
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У цього солоденького хлопчиак явно манія величі.
Яке велике цабе, холєрна мать! Лоббістів заради нього наймають!
Тьфу!
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с вероятностью 90% такой же говновброс, как и вся его предыдущая деятельность. С другой стороны - это хороший повод поржать над этой тусовкой квартирных оптимистов.
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Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога", - отметили в МИД РФ.-професиональный диалог Будапешта ,рашист нарушил оккупацией Украины.дальше кроме професионально .как посылать его накуй больше ничего не остается не только США а всему миру...
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вот амеры выложили видео как смелый русский подрезает тихохода.
а русские не выкладывают аналогичных видео, потому как нечего выкладывать.
так что нефиг тут про рутинную взаимность.
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Да что вы говорите,если бы американцы смотрели то что крутят в параше по ящику,достаточно фраз одного Жириновского,утопим,ядерный пепел и тд,сами как с унитаза говном поливаете всех,а тут вдруг за кукарекали.
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Ставка запоребрика

Джон Сміт


Просто коммент свнсбк под статьей про недавнее испытание нашей крылатой ракеты на российском ресурсе.
Украину надо уничтожить сейчас! Через 3 года Украина станет проблемой, через 10 ОЧЕНЬ серьезной проблемой, надо не давать ей развиваться, давить экономически! - пишет рядовой российский ватник.
А под ним: успокойтесь, после 2019 года этого государства больше не будет.
Все эти басни про алкаша вальцмана - это для бедных. В реальности они давно видят, что Украина прет вперед. Украина устояла, дефолт не наступил, без газа не замерзла. Сквозь толщу радостей пропагандиста про беспорядки в Киеве, прыганья по крышам шашлычника, туалеты в Польше и прочий бред в голову неприятно проникает безвиз, Ассоциация, газовое унижение в Стокгольме, укрепление армии, быстрые реформы внутри страны. А тут еще и испытания РСЗО, ОТРК и КР.
Что будет в 2019-м? Правильно, выборы. И ватник уверен, что наша власть проиграет. И "больше этого государства не будет". Будет государство с вечной дурацкой борьбой за булаву, а все эти проекты похоронены.
Ставку они делают, как и сто лет назад, как и десять лет назад, на зрадное жужжание. Баснями про апшоры, роттердам, мальдивы, танцы с собаками и прочими выеденными из яйца ударами разочаровать - чтобы майданутые не шли на выборы и не поддерживали своих. И пусть их власть проиграет. И вместе с ней этот мерзкий курс.
В этом месте человек обычно возражает, что новая власть сама дает поводы и ворует.
Новая власть вернула 1,5 млрд баксов, Приватбанк, Укртелеком, Одесский НПЗ, закрыла схемы на сотни миллиардов. А оболгать можно даже Иисуса Христа.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ обвинил США в "стремлении разжечь русофобские настроения" в СМИ
 
 
 
 
 
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