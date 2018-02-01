 МИД РФ обвинил США в "стремлении разжечь русофобские настроения" в СМИ

Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях", - говорится в заявлении МИД России.



В ведомстве считают, что такая практика не совместима с желанием решать проблемы цивилизованно. Российская сторона также напомнила о Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенном в 1972 году между США и Россией.

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"Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнерам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешенных дистанций сближения военных самолетов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога", - отметили в МИД РФ.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.