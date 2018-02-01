 МИД РФ обвинил США в "стремлении разжечь русофобские настроения" в СМИ

Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях", - говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве считают, что такая практика не совместима с желанием решать проблемы цивилизованно. Российская сторона также напомнила о Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенном в 1972 году между США и Россией.
"Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнерам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешенных дистанций сближения военных самолетов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога", - отметили в МИД РФ.
Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.
В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".
Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.
Балет "Ленин и бревно"
https://youtu.be/9CilKwLA_t8
а вот они - доказательства...)
В США наняли лоббистов для дискредитации Шабунина и Центра Противодействия Коррупции, - Лещенко
Яке велике цабе, холєрна мать! Лоббістів заради нього наймають!
Тьфу!
а русские не выкладывают аналогичных видео, потому как нечего выкладывать.
так что нефиг тут про рутинную взаимность.
Джон Сміт
Просто коммент свнсбк под статьей про недавнее испытание нашей крылатой ракеты на российском ресурсе.
Украину надо уничтожить сейчас! Через 3 года Украина станет проблемой, через 10 ОЧЕНЬ серьезной проблемой, надо не давать ей развиваться, давить экономически! - пишет рядовой российский ватник.
А под ним: успокойтесь, после 2019 года этого государства больше не будет.
Все эти басни про алкаша вальцмана - это для бедных. В реальности они давно видят, что Украина прет вперед. Украина устояла, дефолт не наступил, без газа не замерзла. Сквозь толщу радостей пропагандиста про беспорядки в Киеве, прыганья по крышам шашлычника, туалеты в Польше и прочий бред в голову неприятно проникает безвиз, Ассоциация, газовое унижение в Стокгольме, укрепление армии, быстрые реформы внутри страны. А тут еще и испытания РСЗО, ОТРК и КР.
Что будет в 2019-м? Правильно, выборы. И ватник уверен, что наша власть проиграет. И "больше этого государства не будет". Будет государство с вечной дурацкой борьбой за булаву, а все эти проекты похоронены.
Ставку они делают, как и сто лет назад, как и десять лет назад, на зрадное жужжание. Баснями про апшоры, роттердам, мальдивы, танцы с собаками и прочими выеденными из яйца ударами разочаровать - чтобы майданутые не шли на выборы и не поддерживали своих. И пусть их власть проиграет. И вместе с ней этот мерзкий курс.
В этом месте человек обычно возражает, что новая власть сама дает поводы и ворует.
Новая власть вернула 1,5 млрд баксов, Приватбанк, Укртелеком, Одесский НПЗ, закрыла схемы на сотни миллиардов. А оболгать можно даже Иисуса Христа.